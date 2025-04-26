Манго — один из самых ароматных и популярных экзотических фруктов в мире. Его сладкий вкус, сочная мякоть и яркий аромат сделали его любимцем миллионов. Однако не все плоды одинаково хороши. Чтобы манго было не только вкусным, но и полезным, важно правильно его выбрать. В статье DNEWS расскажет, на что обращать внимание при покупке, какие сорта самые вкусные и чем фрукт полезен для здоровья.

Признаки спелого и вкусного фрукта

Выбрать хороший манго — не так просто, как кажется. На прилавках часто встречаются либо недозревшие плоды, либо те, которые уже начали портиться. Чтобы не ошибиться, обращайте внимание на следующие признаки:

Цвет кожуры

У разных сортов манго кожура может быть жёлтой, зелёной, красной или с переходами. Главное — равномерность окраски и отсутствие серых пятен или чёрных точек. Яркость цвета не всегда показатель зрелости, но потускневшая и тусклая кожура может свидетельствовать о перезрелости.

Аромат

У спелого фрукта есть ярко выраженный сладкий аромат у основания плода — возле плодоножки. Если запах кислый или гнилостный — фрукт уже начал портиться. Отсутствие запаха может означать, что манго ещё не дозрело.

Мягкость

Плод должен быть слегка мягким при нажатии — как спелый персик или авокадо. Слишком твёрдое манго — ещё зелёное, слишком мягкое — перезрелое. Также не должно быть вмятин, следов от ударов и повреждений кожуры.

Популярные и вкусные сорта манго

Существует более 1000 сортов манго, но в продажу чаще всего попадают несколько из них. Вот те, что считаются самыми вкусными:

Альфонсо (Alphonso)

Родом из Индии. Один из самых ароматных и сладких сортов. Мякоть почти без волокон, кремовая и насыщенная. Часто используется для десертов и смузи.

Кент (Kent)

Выращивается в Перу, Бразилии, США. Имеет зелёно-красную кожуру и мягкую, маловолокнистую мякоть. Очень сладкий вкус.

Кейт (Keitt)

Зелёный даже в зрелом виде. Плотная мякоть, слабо выраженный аромат. Универсален для кулинарии и нарезки.

Нам Док Май (Nam Dok Mai)

Тайский сорт. Узкий, с вытянутой формой. Очень ароматный и сладкий. Почти без волокон. Часто считается эталоном вкуса в Азии.

Томми Аткинс (Tommy Atkins)

Самый распространённый в супермаркетах. Устойчив к транспортировке, но менее сладкий и более волокнистый. Подходит для нарезки и салатов.

Как дозреть манго дома

Если вы купили твёрдое манго, его можно дозреть. Для этого положите плод в бумажный пакет и оставьте при комнатной температуре на 2–4 дня. Для ускорения процесса можно положить рядом яблоко или банан — они выделяют этилен, способствующий дозреванию.

Не кладите манго в холодильник, пока оно не станет мягким — холод останавливает процесс созревания.

Польза манго для здоровья

Манго — не только вкусный, но и полезный фрукт. Он содержит:

витамины A, C, E, группы B;

антиоксиданты, включая бета-каротин и зеаксантин;

клетчатку;

ферменты, помогающие пищеварению.

Регулярное употребление манго:

улучшает зрение;

укрепляет иммунитет;

поддерживает здоровье кожи;

способствует пищеварению;

снижает воспаление и стресс.

Однако важно помнить: фрукт содержит сахар, поэтому людям с диабетом следует употреблять его умеренно.

Выбрать вкусный и спелый фрукт — это искусство, которое легко освоить. Ориентируйтесь на аромат, мягкость и сорт. Попробуйте разные виды, чтобы найти свой идеальный. А ещё — наслаждайтесь не только вкусом, но и пользой этого солнечного фрукта.

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