Манго — один из самых ароматных и популярных экзотических фруктов в мире. Его сладкий вкус, сочная мякоть и яркий аромат сделали его любимцем миллионов. Однако не все плоды одинаково хороши. Чтобы манго было не только вкусным, но и полезным, важно правильно его выбрать. В статье DNEWS расскажет, на что обращать внимание при покупке, какие сорта самые вкусные и чем фрукт полезен для здоровья.
Признаки спелого и вкусного фрукта
Выбрать хороший манго — не так просто, как кажется. На прилавках часто встречаются либо недозревшие плоды, либо те, которые уже начали портиться. Чтобы не ошибиться, обращайте внимание на следующие признаки:
Цвет кожуры
У разных сортов манго кожура может быть жёлтой, зелёной, красной или с переходами. Главное — равномерность окраски и отсутствие серых пятен или чёрных точек. Яркость цвета не всегда показатель зрелости, но потускневшая и тусклая кожура может свидетельствовать о перезрелости.
Аромат
У спелого фрукта есть ярко выраженный сладкий аромат у основания плода — возле плодоножки. Если запах кислый или гнилостный — фрукт уже начал портиться. Отсутствие запаха может означать, что манго ещё не дозрело.
Мягкость
Плод должен быть слегка мягким при нажатии — как спелый персик или авокадо. Слишком твёрдое манго — ещё зелёное, слишком мягкое — перезрелое. Также не должно быть вмятин, следов от ударов и повреждений кожуры.
Популярные и вкусные сорта манго
Существует более 1000 сортов манго, но в продажу чаще всего попадают несколько из них. Вот те, что считаются самыми вкусными:
Альфонсо (Alphonso)
Родом из Индии. Один из самых ароматных и сладких сортов. Мякоть почти без волокон, кремовая и насыщенная. Часто используется для десертов и смузи.
Кент (Kent)
Выращивается в Перу, Бразилии, США. Имеет зелёно-красную кожуру и мягкую, маловолокнистую мякоть. Очень сладкий вкус.
Кейт (Keitt)
Зелёный даже в зрелом виде. Плотная мякоть, слабо выраженный аромат. Универсален для кулинарии и нарезки.
Нам Док Май (Nam Dok Mai)
Тайский сорт. Узкий, с вытянутой формой. Очень ароматный и сладкий. Почти без волокон. Часто считается эталоном вкуса в Азии.
Томми Аткинс (Tommy Atkins)
Самый распространённый в супермаркетах. Устойчив к транспортировке, но менее сладкий и более волокнистый. Подходит для нарезки и салатов.
Как дозреть манго дома
Если вы купили твёрдое манго, его можно дозреть. Для этого положите плод в бумажный пакет и оставьте при комнатной температуре на 2–4 дня. Для ускорения процесса можно положить рядом яблоко или банан — они выделяют этилен, способствующий дозреванию.
Не кладите манго в холодильник, пока оно не станет мягким — холод останавливает процесс созревания.
Польза манго для здоровья
Манго — не только вкусный, но и полезный фрукт. Он содержит:
- витамины A, C, E, группы B;
- антиоксиданты, включая бета-каротин и зеаксантин;
- клетчатку;
- ферменты, помогающие пищеварению.
Регулярное употребление манго:
- улучшает зрение;
- укрепляет иммунитет;
- поддерживает здоровье кожи;
- способствует пищеварению;
- снижает воспаление и стресс.
Однако важно помнить: фрукт содержит сахар, поэтому людям с диабетом следует употреблять его умеренно.
Выбрать вкусный и спелый фрукт — это искусство, которое легко освоить. Ориентируйтесь на аромат, мягкость и сорт. Попробуйте разные виды, чтобы найти свой идеальный. А ещё — наслаждайтесь не только вкусом, но и пользой этого солнечного фрукта.
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