Какая часть тела худеет первой: что говорит наука и опыт тренеров

Когда человек начинает путь к стройности — с диеты, тренировок или изменения образа жизни — первый вопрос, который возникает: где уйдёт жир в первую очередь? Одни замечают, что первыми «тают» щёки, другие — живот или ноги. Но существует ли универсальный ответ, какая часть тела худеет первой, и от чего это зависит? DNEWS рассказывает, что говорит наука, тренеры и врачи.

Зачем вообще знать, откуда уходит жир

Понимание того, как работает жиросжигание, помогает не ставить себе ложных целей. Часто люди разочаровываются, что живот или бёдра остаются «на месте» даже при активной работе над собой. Но процесс похудения — сложный и индивидуальный, и он подчиняется биологическим законам, а не желаниям.

Общий принцип: жир уходит по всему телу

Научно доказано: организм не может точечно сжигать жир. То есть, невозможно убрать только живот, только ляшки или только «ушки» на спине. Когда вы создаёте дефицит калорий, организм начинает использовать жировые запасы по всему телу, но неравномерно.

Что худеет в первую очередь

У женщин

У большинства женщин первыми начинают худеть:

Лицо и шея — за счёт тонкой подкожной жировой клетчатки

— за счёт тонкой подкожной жировой клетчатки Грудь — так как жировая ткань в этой зоне легко расходуется

— так как жировая ткань в этой зоне легко расходуется Руки и ключицы — особенно у тех, кто ведёт активный образ жизни

Живот, бёдра и ягодицы, наоборот, могут держаться до последнего — это «резервные» участки, где жир скапливается «на чёрный день».

У мужчин

У мужчин чаще всего первыми худеют:

Живот (если он был основной проблемной зоной)

(если он был основной проблемной зоной) Лицо — быстро уходит «отёчность»

— быстро уходит «отёчность» Плечи и грудная клетка

При этом у некоторых мужчин жир уходит «сверху вниз», а у других — наоборот, сначала худеют ноги и руки, а потом торс.

От чего зависит, где начнётся похудение

Генетика

У каждого человека есть индивидуальные особенности распределения жировой ткани. У кого-то «проблемная зона» — живот, у других — бёдра. Генетика влияет и на то, где организм охотнее расстаётся с жиром. Тип телосложения

Эндоморфы (склонные к полноте) худеют медленнее, жир уходит с живота и бёдер в последнюю очередь.

Эктоморфы — сгорают равномерно, особенно в области верхней части тела.

Мезоморфы — теряют жир быстрее, но тоже неравномерно.

Гормоны

Гормональный фон влияет на сжигание жира. У женщин эстрогены способствуют накоплению в области бёдер и ягодиц. У мужчин тестостерон помогает быстрее сжигать жир в верхней части тела. При дисбалансе гормонов похудение может «застревать» в определённых зонах. Уровень активности

Активно используемые части тела быстрее избавляются от жира. Если вы много ходите пешком — вероятно, первыми похудеют ноги. При работе за компьютером — лицо и верхняя часть тела.

Почему живот худеет последним

Живот — это стратегическая зона накопления жира, особенно висцерального, который обволакивает внутренние органы. Его организм «бережёт» до последнего, так как он используется в экстренных случаях. Чтобы похудеть в области живота, нужно терпение, дисциплина и время.

Как ускорить жиросжигание в проблемных зонах

Увеличить общую физическую активность

Делать упор на кардио и силовые тренировки

Уменьшить углеводы и сахар в рационе

в рационе Поддерживать водный баланс

Следить за качеством сна — именно во сне активно сжигается жир

Важно: упражнения на пресс не сжигают жир локально, но укрепляют мышцы. Сами по себе они не уберут живот, но сделают его подтянутым, когда жир уйдёт.

Худение — это всегда системный процесс, а не магия «минус 5 см с бёдер за неделю». Первыми чаще всего худеют лицо, шея, грудь и руки, но каждый организм индивидуален. Не стоит зацикливаться на конкретной зоне. Лучше — сосредоточиться на здоровье, дисциплине и регулярности.

Красивое тело — это не только вопрос генетики, но и труда. А жир уйдёт везде — рано или поздно.

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