Климакс — это не одномоментное событие, а длительный физиологический процесс, связанный с постепенным снижением уровня женских половых гормонов. Он может сопровождаться перепадами настроения, нарушением сна, приливами, скачками давления, изменением массы тела и другими неприятными симптомами. Многие женщины теряются: это уже климакс или просто переутомление?

Чтобы точно понять, начался ли переходный период, недостаточно ориентироваться только на ощущения. Важно подтвердить или опровергнуть изменения на гормональном уровне. Для этого врачи рекомендуют сдать определённые анализы. Об этом рассказывает DNEWS.

Почему важно проходить обследование при первых признаках климакса

Первые симптомы менопаузы могут быть похожи на проявления других состояний — анемии, заболеваний щитовидной железы, нервных расстройств. Если не провести диагностику вовремя, можно начать неправильное лечение или упустить начало серьёзных проблем, например, остеопороза или сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, только по результатам анализов врач сможет принять решение: нужна ли гормональная поддержка, и если да — в какой форме и дозировке.

Гормоны, которые показывают, приближается ли климакс

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)

Повышение ФСГ — один из первых биологических маркеров наступления климакса. У женщин в репродуктивном возрасте его уровень держится в пределах 3–10 мМЕ/мл. При наступлении пременопаузы и снижении функции яичников показатель может превышать 25–30 мМЕ/мл и расти с каждым циклом.

Эстрадиол

Это основной женский половой гормон, влияющий на цикл, костную плотность, кожу, волосы и общее самочувствие. Его уровень начинает резко снижаться с наступлением гормональных изменений. Если показатель ниже 50 пмоль/л — это подтверждает начало климактерического периода.

ЛГ (лютеинизирующий гормон)

Этот гормон в норме регулирует овуляцию. При климаксе его уровень растёт, но важна не только цифра, а соотношение с ФСГ. Если ФСГ высокий, а ЛГ — тоже повышен, но не столь резко — это характерная клиническая картина менопаузы.

Прогестерон

Гормон, отвечающий за вторую фазу цикла и подготовку организма к беременности. При климаксе его уровень почти всегда низкий. Однако анализ информативен только у женщин с сохраняющимся менструальным циклом.

Пролактин

Если имеются набухание груди, нарушение цикла, бессонница или раздражительность — важно исключить повышенный пролактин. Его рост может маскировать симптомы климакса и требовать отдельного лечения.

ТТГ, Т3, Т4 (гормоны щитовидной железы)

Проблемы с щитовидкой часто сопровождаются симптомами, похожими на менопаузу: потливость, раздражительность, быстрая утомляемость, перебои в цикле. Проверка уровня ТТГ обязательна, особенно если возраст — от 40 лет и выше.

Обследования для оценки общего состояния организма

Общий анализ крови

Помогает исключить анемию, скрытые воспаления, инфекции. Особенно важен при жалобах на слабость, головокружение, выпадение волос.

Биохимический анализ крови

Показывает работу печени, почек, уровень сахара, холестерина, кальция, витаминов. Это необходимо для оценки общего состояния и подготовки к возможной терапии.

Витамин D и кальций

Уровень этих веществ часто снижен при менопаузе, что увеличивает риск остеопороза. Женщинам старше 45 лет особенно важно контролировать эти показатели, чтобы сохранить здоровье костей.

Ферритин и железо

Снижение этих показателей может указывать на скрытую железодефицитную анемию, которая часто сопровождает начало климакса, особенно при нерегулярных и обильных менструациях.

УЗИ органов малого таза

Позволяет оценить состояние яичников, толщину эндометрия, исключить миомы, кисты и другие образования. Часто при менопаузе развивается атрофия яичников — на УЗИ это хорошо видно.

Маммография и УЗИ молочных желёз

Проводятся по возрастным показаниям (с 40 лет) и обязательны при назначении гормонозаместительной терапии. Позволяют выявить новообразования на ранней стадии.

Когда стоит сдать анализы на климакс

Обратитесь к гинекологу или терапевту и сдайте анализы, если у вас наблюдаются следующие симптомы:

нерегулярные или исчезнувшие менструации;

приливы жара, особенно по вечерам или ночью;

ночная потливость, даже в прохладной комнате;

раздражительность, перепады настроения, тревожность;

сухость во влагалище, снижение либидо;

бессонница или частые ночные пробуждения;

ухудшение состояния кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;

ощущение нехватки энергии, слабость без видимой причины.

Даже если вы моложе 45 лет, это не исключает возможность раннего климакса — он встречается всё чаще и требует внимательного отношения.

Как подготовиться к сдаче гормональных анализов

Кровь сдают строго утром и натощак .

. За сутки исключите физические нагрузки, алкоголь, курение, жирную пищу.

Избегайте стрессов перед сдачей — они могут повлиять на гормональный фон.

Предупредите врача о приёме любых препаратов, особенно гормональных.

Если цикл ещё есть, некоторые гормоны сдают на 3–5 или 21–23 день цикла — уточните дату у гинеколога.

Определить наступление климакса «на глаз» — невозможно. Только гормональные и клинические анализы дадут точную картину состояния организма. Если вы замечаете изменения в самочувствии, которые раньше не были характерны, не тяните — сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачом. Раннее понимание процесса поможет легче и спокойнее пройти период перемен.

Современная медицина предлагает эффективные и безопасные способы поддержки женщины в период климакса. Главное — не бояться и не игнорировать сигналы своего тела.

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