Регулярное обследование организма — это ключ к долгой, здоровой и активной жизни. Даже если человек чувствует себя хорошо, внутри могут происходить процессы, которые без симптомов разрушают здоровье. Чтобы вовремя заметить отклонения и принять меры, необходимо знать, какие анализы сдать, чтобы узнать состояние организма.

Общий анализ крови, биохимия, гормональный профиль, витамины, ферменты — всё это даёт полную картину внутреннего состояния. Особенно важно проходить обследование хотя бы раз в год, даже при отсутствии жалоб. Правильные анализы — это способ держать здоровье под контролем и предупреждать болезни, а не бороться с ними. DNEWS подробно рассказывает об этом.

Общий анализ крови — базовая диагностика

Что показывает ОАК

Общий анализ крови (ОАК) — один из самых информативных и доступных тестов. Он позволяет оценить уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также выявить воспаления или скрытые инфекции.

При помощи ОАК можно заметить анемию, вирусные или бактериальные процессы, а также нарушения свёртываемости. Особенно важно следить за показателями у людей с хронической усталостью, частыми головными болями и снижением иммунитета.

Когда стоит сдавать

ОАК желательно сдавать 1–2 раза в год. Это особенно актуально после перенесённых инфекций, операций или при длительном приёме медикаментов.

Биохимический анализ крови — оценка работы органов

Что входит в биохимию

Биохимия крови помогает понять, как функционируют печень, почки, поджелудочная железа и другие органы. Она включает в себя показатели глюкозы, креатинина, мочевины, билирубина, ферментов (АЛТ, АСТ), холестерина, белков и электролитов.

Например, высокий АЛТ может говорить о проблемах с печенью, а повышенный креатинин — о нарушении работы почек. Глюкоза укажет на риск диабета, а уровень холестерина — на вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Как часто сдавать

Рекомендуется делать биохимию хотя бы раз в год. При наличии хронических заболеваний — чаще, по рекомендации врача.

Анализ на гормоны — настройка внутренней системы

Что проверять

Гормоны регулируют все процессы в организме — от сна и настроения до обмена веществ и либидо. Чтобы понять, всё ли в порядке, стоит сдать анализы на:

ТТГ, Т3 и Т4 — для оценки щитовидной железы

Кортизол — уровень стресса

Инсулин — риск диабета

Половые гормоны (эстрогены, тестостерон, пролактин) — репродуктивное здоровье и общее самочувствие

Почему это важно

Гормональный дисбаланс может вызывать усталость, лишний вес, бессонницу, тревожность или проблемы с кожей. Часто такие симптомы ошибочно считают “характером” или “возрастом”, хотя всё дело в биохимии.

Общий анализ мочи — здоровье почек и не только

Что даёт этот тест

Анализ мочи помогает выявить воспаления мочевыводящей системы, инфекции, камни в почках и даже начальные признаки диабета. Важно обращать внимание на белок, глюкозу, уровень лейкоцитов и эритроцитов.

Даже незначительные изменения могут указывать на начальные стадии заболеваний, когда ещё нет боли или дискомфорта.

Когда сдавать

ОАМ рекомендуется сдавать раз в 6–12 месяцев. Особенно если есть склонность к циститам, пиелонефриту или камнеобразованию.

Уровень витаминов и минералов

Почему это важно

Даже при хорошем питании у многих людей наблюдается дефицит витаминов D, B12, железа, магния, цинка и кальция. Это влияет на иммунитет, психику, энергию, работу сердца и костей.

Например, дефицит витамина D может вызывать хроническую усталость, боли в мышцах и снижение настроения. А недостаток железа — анемию, выпадение волос и головокружения.

Что и как проверять

Сдать анализы на:

Витамин D

Витамины группы B (особенно B12 и фолиевую кислоту)

Магний, кальций, цинк, железо, ферритин

После этого можно корректировать рацион или принимать добавки под контролем врача.

УЗИ и инструментальные методы

В дополнение к анализам

Анализы дают биохимическую картину, но визуальная диагностика помогает обнаружить структурные изменения органов. УЗИ печени, почек, щитовидки, брюшной полости, малого таза — важные инструменты в общем обследовании.

Для мужчин полезно проходить УЗИ простаты и сдавать ПСА (анализ на простатспецифический антиген), для женщин — УЗИ молочных желёз, матки и яичников.

Скрининг на онкомаркеры

Когда стоит делать

При наличии семейной предрасположенности к раку или после 40 лет полезно сдавать онкомаркеры — вещества, которые могут свидетельствовать о риске онкологических процессов. Это не диагноз, а повод для более глубокой диагностики.

Например:

СА-125 — для женщин (яичники)

СА 15-3 — молочные железы

PSA — простата

РЭА — желудочно-кишечный тракт

Коагулограмма — свёртываемость крови

Зачем нужна

Если у человека часто бывают синяки, кровоточивость, или он готовится к операции — коагулограмма обязательно. Она показывает, насколько кровь склонна к образованию тромбов или наоборот — к повышенному кровотечению.

Что нужно сдавать молодым и здоровым

Даже при хорошем самочувствии стоит хотя бы раз в год проходить базовую диагностику:

Общий анализ крови и мочи

Биохимия

Уровень витамина D и железа

Гормоны щитовидной железы

УЗИ органов брюшной полости

Это позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать серьёзных заболеваний в будущем.

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