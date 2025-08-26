Вторник, 26 августа, 2025
Сентябрь 2025 подарит удачные даты для свадеб. Благоприятные дни по Луне помогут создать гармоничный союз, основанный на любви и доверии.
Время чтения 1 мин.

Какие дни подходят для свадьбы в сентябре 2025: календарь благоприятных и неблагоприятных дней

Сентябрь 2025 года станет для многих влюблённых временем особых перемен. Начало осени — это символ гармонии, обновления и стабильности. Золотая пора дарит романтическую атмосферу, мягкую погоду и спокойное настроение, что делает этот месяц одним из самых популярных для проведения свадеб. Но выбор даты — это не просто календарный шаг. Считается, что правильно выбранный день способен укрепить союз, принести счастье и достаток в дом, а также уберечь от ненужных конфликтов. Чтобы определиться, когда лучше вступать в брак, нужно учитывать лунный цикл, астрологические факторы, церковные праздники, нумерологию и народные приметы. В этой статье от DNEWS вы найдёте полный обзор благоприятных и неблагоприятных дат сентября 2025 года, основанный на практических и духовных ориентирах.

Основные критерии выбора свадебной даты

Перед тем как перейти к конкретным числам, стоит понять, по каким признакам определяется благоприятность дня. В основе лежат древние и современные знания, объединяющие науку и традиции.

  • Фаза Луны. Её энергия напрямую влияет на эмоциональный фон, стабильность союза и настроение пары.
  • Астрология. Положение Венеры, Юпитера и Марса отражается на гармонии и долговечности брака.
  • Церковный календарь. Венчания разрешены не в каждый день, и важно учитывать православные праздники.
  • Нумерология. Цифры в дате усиливают определённые вибрации, влияющие на союз.
  • Народные приметы. Осень символизирует плодородие, богатство и семейное благополучие.

Таким образом, удачный день для свадьбы в сентябре 2025 — это сочетание удобной даты и позитивной энергетики.

Лунный календарь свадеб в сентябре 2025 года

Луна всегда была главным помощником при выборе даты свадьбы. Её фазы дают ключ к пониманию энергетики дня.

Благоприятные дни

  • 1–6 сентября — растущая Луна. Союзы, заключённые в это время, будут крепкими, ориентированными на развитие и взаимную поддержку. Особенно хороши 3 и 6 сентября.
  • 22–26 сентября — Луна вновь растёт после новолуния. Отличный период для новых начинаний и счастливых браков.
  • 30 сентября — яркий день растущей Луны, символ радости и гармонии.

Неблагоприятные дни

  • 7 сентября — полнолуние. Эмоции нестабильны, возможны всплески ревности и конфликтов.
  • 8–20 сентября — убывающая Луна. Брак, заключённый в этот период, может быть нестабильным, сопровождаться охлаждением чувств.
  • 21 сентября — новолуние. Этот день лучше посвятить планам, а не заключению союза.

Таким образом, первые дни месяца и последняя неделя сентября наиболее гармоничны для свадеб.

Астрологические особенности сентября 2025 года

Астрология учитывает не только фазу Луны, но и положение планет, влияющих на личные отношения.

  • 3–4 сентября — Венера в гармонии с Юпитером. Это идеальные дни для официальных церемоний, обещающие счастье и достаток.
  • 6 сентября — Луна в Стрельце, благоприятна для энергичных и целеустремлённых пар.
  • 12 сентября — напряжённый аспект Марса, возможны ссоры, свадьбы в этот день не рекомендуются.
  • 22–23 сентября — Венера в Деве, акцент на верность и практичность в браке.

Таким образом, с точки зрения астрологии, лучшие дни совпадают с растущей Луной — это усиливает гармонию.

Церковный календарь и свадьбы в сентябре

Для тех, кто планирует венчание, важно учитывать правила православной церкви. В сентябре 2025 года есть даты, когда венчания запрещены.

  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост).
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня (великий праздник).
  • По вторникам и четвергам венчаний также не совершают.

Наиболее удобный период для венчаний — с 12 по 26 сентября (исключая постные дни).

Нумерология дат сентября 2025 года

Каждая дата несёт особую энергетику чисел. Нумерология помогает понять, какие дни подходят для брака лучше всего.

  • 02.09.2025 = число 20 → символ новых начинаний, подходит для молодых пар.
  • 09.09.2025 = число 32 → гармония и стабильность, но требует терпения.
  • 21.09.2025 = число 21 → символ счастья, но новолуние делает день неблагоприятным.
  • 22.09.2025 = число 22 → число мастера, усиливает прочность союза.
  • 27.09.2025 = число 36 → символ радости и процветания, однако день церковного праздника.
  • 30.09.2025 = число 39 → знак завершённости и гармонии.

Из нумерологической точки зрения особенно хороши 2, 9, 22 и 30 сентября.

Народные приметы и свадебные традиции сентября

В народной культуре сентябрь считался временем удачных свадеб. Осень символизировала урожай, плодородие и богатство. Считалось, что семья, созданная в начале осени, будет жить в достатке и согласии.

Приметы:

  • Свадьба на растущей Луне — к достатку и счастливым детям.
  • Дождь в день свадьбы — к богатству.
  • Листопад во время венчания — к долгой жизни в браке.

Таким образом, сентябрь в целом воспринимался как месяц удачных союзов.

Благоприятные и неблагоприятные даты сентября 2025 года

На основе лунного календаря, астрологии, нумерологии и церковных правил можно выделить конкретные дни.

Благоприятные даты

  • 2 сентября
  • 3 сентября
  • 6 сентября
  • 9 сентября
  • 22 сентября
  • 23 сентября
  • 26 сентября
  • 30 сентября

Неблагоприятные даты

  • 7 сентября (полнолуние)
  • 8–20 сентября (убывающая Луна)
  • 11 сентября (церковный пост)
  • 21 сентября (новолуние)
  • 27 сентября (Воздвижение Креста Господня)

Сентябрь 2025 года предлагает немало благоприятных дат для свадьбы. Лучшие дни — это 2, 3, 6, 9, 22, 23, 26 и 30 сентября. Они совпадают с растущей Луной и поддерживаются астрологическими и нумерологическими расчетами. Неблагоприятными считаются 7, 11, 21 и 27 сентября, а также период убывающей Луны с 8 по 20 число. Однако важно помнить: главная сила брака — в любви и взаимопонимании, а выбранная дата лишь помогает гармонизировать союз.

Ранее мы писали о том, как называются годовщины свадьбы: полный список от 1 до 100 лет.

