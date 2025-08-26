Сентябрь 2025 года станет для многих влюблённых временем особых перемен. Начало осени — это символ гармонии, обновления и стабильности. Золотая пора дарит романтическую атмосферу, мягкую погоду и спокойное настроение, что делает этот месяц одним из самых популярных для проведения свадеб. Но выбор даты — это не просто календарный шаг. Считается, что правильно выбранный день способен укрепить союз, принести счастье и достаток в дом, а также уберечь от ненужных конфликтов. Чтобы определиться, когда лучше вступать в брак, нужно учитывать лунный цикл, астрологические факторы, церковные праздники, нумерологию и народные приметы. В этой статье от DNEWS вы найдёте полный обзор благоприятных и неблагоприятных дат сентября 2025 года, основанный на практических и духовных ориентирах.

Основные критерии выбора свадебной даты

Перед тем как перейти к конкретным числам, стоит понять, по каким признакам определяется благоприятность дня. В основе лежат древние и современные знания, объединяющие науку и традиции.

Фаза Луны. Её энергия напрямую влияет на эмоциональный фон, стабильность союза и настроение пары.

Её энергия напрямую влияет на эмоциональный фон, стабильность союза и настроение пары. Астрология. Положение Венеры, Юпитера и Марса отражается на гармонии и долговечности брака.

Положение Венеры, Юпитера и Марса отражается на гармонии и долговечности брака. Церковный календарь. Венчания разрешены не в каждый день, и важно учитывать православные праздники.

Венчания разрешены не в каждый день, и важно учитывать православные праздники. Нумерология. Цифры в дате усиливают определённые вибрации, влияющие на союз.

Цифры в дате усиливают определённые вибрации, влияющие на союз. Народные приметы. Осень символизирует плодородие, богатство и семейное благополучие.

Таким образом, удачный день для свадьбы в сентябре 2025 — это сочетание удобной даты и позитивной энергетики.

Лунный календарь свадеб в сентябре 2025 года

Луна всегда была главным помощником при выборе даты свадьбы. Её фазы дают ключ к пониманию энергетики дня.

Благоприятные дни

1–6 сентября — растущая Луна. Союзы, заключённые в это время, будут крепкими, ориентированными на развитие и взаимную поддержку. Особенно хороши 3 и 6 сентября.

— растущая Луна. Союзы, заключённые в это время, будут крепкими, ориентированными на развитие и взаимную поддержку. Особенно хороши 3 и 6 сентября. 22–26 сентября — Луна вновь растёт после новолуния. Отличный период для новых начинаний и счастливых браков.

— Луна вновь растёт после новолуния. Отличный период для новых начинаний и счастливых браков. 30 сентября — яркий день растущей Луны, символ радости и гармонии.

Неблагоприятные дни

7 сентября — полнолуние. Эмоции нестабильны, возможны всплески ревности и конфликтов.

— полнолуние. Эмоции нестабильны, возможны всплески ревности и конфликтов. 8–20 сентября — убывающая Луна. Брак, заключённый в этот период, может быть нестабильным, сопровождаться охлаждением чувств.

— убывающая Луна. Брак, заключённый в этот период, может быть нестабильным, сопровождаться охлаждением чувств. 21 сентября — новолуние. Этот день лучше посвятить планам, а не заключению союза.

Таким образом, первые дни месяца и последняя неделя сентября наиболее гармоничны для свадеб.

Астрологические особенности сентября 2025 года

Астрология учитывает не только фазу Луны, но и положение планет, влияющих на личные отношения.

3–4 сентября — Венера в гармонии с Юпитером. Это идеальные дни для официальных церемоний, обещающие счастье и достаток.

— Венера в гармонии с Юпитером. Это идеальные дни для официальных церемоний, обещающие счастье и достаток. 6 сентября — Луна в Стрельце, благоприятна для энергичных и целеустремлённых пар.

— Луна в Стрельце, благоприятна для энергичных и целеустремлённых пар. 12 сентября — напряжённый аспект Марса, возможны ссоры, свадьбы в этот день не рекомендуются.

— напряжённый аспект Марса, возможны ссоры, свадьбы в этот день не рекомендуются. 22–23 сентября — Венера в Деве, акцент на верность и практичность в браке.

Таким образом, с точки зрения астрологии, лучшие дни совпадают с растущей Луной — это усиливает гармонию.

Церковный календарь и свадьбы в сентябре

Для тех, кто планирует венчание, важно учитывать правила православной церкви. В сентябре 2025 года есть даты, когда венчания запрещены.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост).

— Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост). 27 сентября — Воздвижение Креста Господня (великий праздник).

— Воздвижение Креста Господня (великий праздник). По вторникам и четвергам венчаний также не совершают.

Наиболее удобный период для венчаний — с 12 по 26 сентября (исключая постные дни).

Нумерология дат сентября 2025 года

Каждая дата несёт особую энергетику чисел. Нумерология помогает понять, какие дни подходят для брака лучше всего.

02.09.2025 = число 20 → символ новых начинаний, подходит для молодых пар.

= число 20 → символ новых начинаний, подходит для молодых пар. 09.09.2025 = число 32 → гармония и стабильность, но требует терпения.

= число 32 → гармония и стабильность, но требует терпения. 21.09.2025 = число 21 → символ счастья, но новолуние делает день неблагоприятным.

= число 21 → символ счастья, но новолуние делает день неблагоприятным. 22.09.2025 = число 22 → число мастера, усиливает прочность союза.

= число 22 → число мастера, усиливает прочность союза. 27.09.2025 = число 36 → символ радости и процветания, однако день церковного праздника.

= число 36 → символ радости и процветания, однако день церковного праздника. 30.09.2025 = число 39 → знак завершённости и гармонии.

Из нумерологической точки зрения особенно хороши 2, 9, 22 и 30 сентября.

Народные приметы и свадебные традиции сентября

В народной культуре сентябрь считался временем удачных свадеб. Осень символизировала урожай, плодородие и богатство. Считалось, что семья, созданная в начале осени, будет жить в достатке и согласии.

Приметы:

Свадьба на растущей Луне — к достатку и счастливым детям.

Дождь в день свадьбы — к богатству.

Листопад во время венчания — к долгой жизни в браке.

Таким образом, сентябрь в целом воспринимался как месяц удачных союзов.

Благоприятные и неблагоприятные даты сентября 2025 года

На основе лунного календаря, астрологии, нумерологии и церковных правил можно выделить конкретные дни.

Благоприятные даты

2 сентября

3 сентября

6 сентября

9 сентября

22 сентября

23 сентября

26 сентября

30 сентября

Неблагоприятные даты

7 сентября (полнолуние)

8–20 сентября (убывающая Луна)

11 сентября (церковный пост)

21 сентября (новолуние)

27 сентября (Воздвижение Креста Господня)

Сентябрь 2025 года предлагает немало благоприятных дат для свадьбы. Лучшие дни — это 2, 3, 6, 9, 22, 23, 26 и 30 сентября. Они совпадают с растущей Луной и поддерживаются астрологическими и нумерологическими расчетами. Неблагоприятными считаются 7, 11, 21 и 27 сентября, а также период убывающей Луны с 8 по 20 число. Однако важно помнить: главная сила брака — в любви и взаимопонимании, а выбранная дата лишь помогает гармонизировать союз.

