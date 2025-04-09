Какие правила ручной клади у Ryanair в 2025 году: что можно взять с собой на борт

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair соблюдает строгие ограничения по провозу ручной клади. Пассажиры имеют право брать с собой только одну небольшую сумку, которая должна соответствовать установленным размерам.

Все билеты Ryanair предусматривают возможность провоза одного компактного предмета ручной клади, который можно разместить под сиденьем впереди. Это может быть рюкзак, женская сумочка, сумка для ноутбука. Максимальные разрешенные размеры такой клади – 40 x 20 x 25 см.

По желанию пассажир может дополнительно взять на борт еще одну сумку размером до 55 x 40 x 20 см и весом до 10 кг. Эта кладь должна храниться в верхней полке салона самолета. Однако за нее придется заплатить:

от 7 до 42 евро (т.е. примерно 314–1900 грн) при бронировании билета онлайн;

от 24 до 70 евро при оформлении в аэропорту.

Чтобы избежать лишних затрат, рекомендуем заранее ознакомиться с требованиями Ryanair и спланировать багаж еще до покупки билета.