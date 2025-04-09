Среда, 9 апреля, 2025
4.8 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Какие правила ручной клади у Ryanair в 2025 году: что можно взять с собой на борт

Які правила ручної поклажі у Ryanair у 2025 році: що можна взяти з собою на борт

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair соблюдает строгие ограничения по провозу ручной клади. Пассажиры имеют право брать с собой только одну небольшую сумку, которая должна соответствовать установленным размерам.

Все билеты Ryanair предусматривают возможность провоза одного компактного предмета ручной клади, который можно разместить под сиденьем впереди. Это может быть рюкзак, женская сумочка, сумка для ноутбука. Максимальные разрешенные размеры такой клади – 40 x 20 x 25 см.

По желанию пассажир может дополнительно взять на борт еще одну сумку размером до 55 x 40 x 20 см и весом до 10 кг. Эта кладь должна храниться в верхней полке салона самолета. Однако за нее придется заплатить:

  • от 7 до 42 евро (т.е. примерно 314–1900 грн) при бронировании билета онлайн;
  • от 24 до 70 евро при оформлении в аэропорту.

Чтобы избежать лишних затрат, рекомендуем заранее ознакомиться с требованиями Ryanair и спланировать багаж еще до покупки билета.

Горячее за неделю

Политика

Электронки «убивают» кровеносные сосуды из первой затяжки, – исследование

0
Это исследование подчеркивает важность предосторожности при использовании электронных...
Статьи

День ангела Аркадия 2025: поздравления и оригинальные открытки 6 марта

0
6 марта празднуют именины все мужчины по имени...
Экономика

Лечащий гнев: помогут ли комнаты ярости пережить травму

0
Комнаты ярости становятся популярным элементом психоэмоционального ландшафта ХХ века,...
Статьи

Что может болеть в правом боку внизу живота у женщин

0
Причины боли в правом боку внизу живота у женщин: гинекология, кишечник, мочевой пузырь. Подробно о симптомах, диагностике и первой помощи.
Культура

3 легких украинских сериала, которые поднимут настроение

0
Хотите провести уютный вечер после напряженного дня? Выберите...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как пережить расставание после долгих отношений и отпустить человека
Следующая статья
Мужчину погибшей блоггерши Анны Жук будут судить из-за смертельной аварии

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

«Коалиция желающих» определилась с шагами по предоставлению гарантий безопасности Украине — Сырский

0
Франция и Великобритания провели серию саммитов с лидерами стран...

Как и когда лучше всего сажать картошку: 10 советов огородников

0
Узнайте, когда и как правильно сажать картошку, чтобы получить хороший урожай. 10 полезных советов по посадке картофеля для дачников и огородников.

Сколько раз в день нужно есть на самом деле: объяснение от диетолога Месси

0
Сколько раз нужно есть в день (коллаж: РБК-Украина)...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.