Сентябрь – это не только начало осени, но и месяц, наполненный множеством важных и интересных праздников. Для жителей Украины сентябрь 2025 года будет особенным, ведь помимо государственных выходных, будут отмечаться профессиональные и международные праздники, о которых стоит узнать заранее. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим все праздничные и выходные дни сентября, а также дадим советы, как можно использовать эти дни для отдыха и полезных занятий.

Календарь праздников сентября 2025 года

Сентябрь будет полон значимых событий. Каждый день приносит не только календарный момент, но и повод для праздника, почитания трудовых подвигов, национальных и международных достижений.

1 сентября – День знаний

Этот день символизирует начало учебного года, когда школьники и студенты снова собираются за партами, а педагоги начинают свою трудовую деятельность. В этот день проходят торжественные линейки в учебных заведениях по всей стране.

2 сентября – День нотариата

Профессиональный праздник для нотариусов, людей, которые играют важную роль в правовой жизни, обеспечивая законность сделок и документов.

7 сентября – День предпринимателя

Отмечается в Украине этот день как праздник для всех предпринимателей, которые создают новые рабочие места, развивают экономику и способствуют развитию бизнеса в стране.

8 сентября – Международный день грамотности

Всемирный праздник, который подчеркивает важность грамотности и образования для людей всех возрастов. Это день, когда акцентируется внимание на обучении и ликвидации безграмотности по всему миру.

8 сентября – Международный день солидарности журналистов

Этот день призван напомнить о роли журналистов в обществе, их важности в информировании населения и обеспечении свободы прессы.

9 сентября – Международный день красоты

День, когда мир отмечает важность ухода за собой, красоты и здоровья. Этот день особенно важен для людей, работающих в сфере косметологии и эстетики.

9 сентября – День тестировщика

В этот день чествуют тех, кто проверяет программное обеспечение на наличие ошибок. Тестировщики играют важную роль в обеспечении качества технологий.

9 сентября – День дизайнера-графика

Профессиональный праздник для тех, кто занимается созданием визуальных концепций и дизайнерских решений в разных сферах, таких как реклама, медиа и культура.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

День, направленный на повышение осведомленности о проблемах психического здоровья, а также на помощь людям, находящимся в кризисных ситуациях.

13 сентября – День физкультуры и спорта

Этот день посвящен всем тем, кто делает физическую активность частью своей жизни, а также спортивным достижениям и культурам в стране.

13 сентября – День украинского кино

Отмечается в честь кинематографистов, работы которых популяризируют украинскую культуру в мире.

13 сентября – День программиста

Это день для тех, кто работает в сфере информационных технологий, разрабатывает программное обеспечение и системы.

14 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой отрасли, чей труд имеет огромное значение для экономики и энергетической безопасности страны.

14 сентября – День танковых войск

День, посвященный военной технике и танковым войскам, которые обеспечивают защиту страны.

15 сентября – Международный день демократии

Этот день отмечается для того, чтобы напомнить всем о важности демократии, свободных выборов и прав человека.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

День, когда мир объединяется в заботе о сохранении экологического баланса, защите озонового слоя и предотвращении климатических изменений.

17 сентября – День HR-менеджера

Этот день отмечают специалисты по управлению человеческими ресурсами, которые играют важную роль в развитии компаний и организации трудовых процессов.

17 сентября – День спасателя

День, посвященный тем, кто работает в службе спасения, помогает людям в чрезвычайных ситуациях и рискует своей жизнью ради других.

20 сентября – День рекрутера

День, который отмечается в честь всех тех, кто занимается подбором персонала, помогая предприятиям найти нужных специалистов.

20 сентября – День изобретателя и рационализатора

Этот день посвящен всем тем, кто занимается инновациями и улучшением технологий, создавая новые продукты и решения для разных сфер жизни.

20 сентября – День фармацевтического работника

Праздник для тех, кто работает в области фармацевтики, разрабатывает лекарства и помогает людям восстанавливать здоровье.

21 сентября – День работника леса

Этот день отмечают люди, работающие в лесной отрасли, которые заботятся о сохранении лесных ресурсов и экосистем.

21 сентября – День мира

Международный день, который напоминает о необходимости поддержания мира и безопасности на планете.

21 сентября – Международный день мира

Международный день, посвященный миру, прекращению насилия и вооруженных конфликтов в мире.

22 сентября – День партизанской славы

Праздник в честь тех, кто сражался в партизанских отрядах в годы Второй мировой войны, защищая свою страну.

27 сентября – День туризма

Этот день отмечают путешественники, туроператоры и все те, кто связаны с развитием туристической отрасли.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Праздник для педагогов, работающих с детьми в дошкольных учреждениях.

28 сентября – День машиностроителя

Отмечается этот день всеми работниками машиностроительной отрасли, чей труд обеспечивает развитие и совершенствование промышленных технологий.

30 сентября – День усыновления

День, который напоминает о важности заботы о детях, нуждающихся в семье, и поддержки людей, решивших стать усыновителями.

30 сентября – Международный день переводчика

Этот день посвящен всем профессиональным переводчикам, которые обеспечивают понимание между различными культурами и народами.

30 сентября – Всеукраинский день библиотек

День, когда мы чтим работу библиотек, которые играют ключевую роль в распространении знаний и культуры.

Выходные дни сентября 2025 года в Украине

Сентябрь 2025 года принесет 8 выходных дней, что является отличной возможностью для отдыха, путешествий или проведения времени с семьей.

Выходные дни:

6–7 сентября (суббота и воскресенье)

(суббота и воскресенье) 13–14 сентября (суббота и воскресенье)

(суббота и воскресенье) 20–21 сентября (суббота и воскресенье)

(суббота и воскресенье) 27–28 сентября (суббота и воскресенье)

Эти дни будут полноценными выходными для всех, кто работает по стандартному графику. Это отличная возможность для отдыха или проведения времени с близкими.

Праздничные и выходные дни: что с ними делать

Используя выходные и праздничные дни, можно организовать семейные мероприятия, занятия спортом, благотворительные акции или же посвятить время себе, отправившись на природу или занявшись любимым хобби.

Помимо этого, сентябрь – прекрасное время для начала нового дела, например, обучения чему-то новому или даже старта карьеры в новой сфере. Все зависит от того, как вы используете свой отпуск.

