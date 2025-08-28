Сентябрь – это не только начало осени, но и месяц, наполненный множеством важных и интересных праздников. Для жителей Украины сентябрь 2025 года будет особенным, ведь помимо государственных выходных, будут отмечаться профессиональные и международные праздники, о которых стоит узнать заранее. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим все праздничные и выходные дни сентября, а также дадим советы, как можно использовать эти дни для отдыха и полезных занятий.
Календарь праздников сентября 2025 года
Сентябрь будет полон значимых событий. Каждый день приносит не только календарный момент, но и повод для праздника, почитания трудовых подвигов, национальных и международных достижений.
1 сентября – День знаний
Этот день символизирует начало учебного года, когда школьники и студенты снова собираются за партами, а педагоги начинают свою трудовую деятельность. В этот день проходят торжественные линейки в учебных заведениях по всей стране.
2 сентября – День нотариата
Профессиональный праздник для нотариусов, людей, которые играют важную роль в правовой жизни, обеспечивая законность сделок и документов.
7 сентября – День предпринимателя
Отмечается в Украине этот день как праздник для всех предпринимателей, которые создают новые рабочие места, развивают экономику и способствуют развитию бизнеса в стране.
8 сентября – Международный день грамотности
Всемирный праздник, который подчеркивает важность грамотности и образования для людей всех возрастов. Это день, когда акцентируется внимание на обучении и ликвидации безграмотности по всему миру.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
Этот день призван напомнить о роли журналистов в обществе, их важности в информировании населения и обеспечении свободы прессы.
9 сентября – Международный день красоты
День, когда мир отмечает важность ухода за собой, красоты и здоровья. Этот день особенно важен для людей, работающих в сфере косметологии и эстетики.
9 сентября – День тестировщика
В этот день чествуют тех, кто проверяет программное обеспечение на наличие ошибок. Тестировщики играют важную роль в обеспечении качества технологий.
9 сентября – День дизайнера-графика
Профессиональный праздник для тех, кто занимается созданием визуальных концепций и дизайнерских решений в разных сферах, таких как реклама, медиа и культура.
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств
День, направленный на повышение осведомленности о проблемах психического здоровья, а также на помощь людям, находящимся в кризисных ситуациях.
13 сентября – День физкультуры и спорта
Этот день посвящен всем тем, кто делает физическую активность частью своей жизни, а также спортивным достижениям и культурам в стране.
13 сентября – День украинского кино
Отмечается в честь кинематографистов, работы которых популяризируют украинскую культуру в мире.
13 сентября – День программиста
Это день для тех, кто работает в сфере информационных технологий, разрабатывает программное обеспечение и системы.
14 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой отрасли, чей труд имеет огромное значение для экономики и энергетической безопасности страны.
14 сентября – День танковых войск
День, посвященный военной технике и танковым войскам, которые обеспечивают защиту страны.
15 сентября – Международный день демократии
Этот день отмечается для того, чтобы напомнить всем о важности демократии, свободных выборов и прав человека.
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
День, когда мир объединяется в заботе о сохранении экологического баланса, защите озонового слоя и предотвращении климатических изменений.
17 сентября – День HR-менеджера
Этот день отмечают специалисты по управлению человеческими ресурсами, которые играют важную роль в развитии компаний и организации трудовых процессов.
17 сентября – День спасателя
День, посвященный тем, кто работает в службе спасения, помогает людям в чрезвычайных ситуациях и рискует своей жизнью ради других.
20 сентября – День рекрутера
День, который отмечается в честь всех тех, кто занимается подбором персонала, помогая предприятиям найти нужных специалистов.
20 сентября – День изобретателя и рационализатора
Этот день посвящен всем тем, кто занимается инновациями и улучшением технологий, создавая новые продукты и решения для разных сфер жизни.
20 сентября – День фармацевтического работника
Праздник для тех, кто работает в области фармацевтики, разрабатывает лекарства и помогает людям восстанавливать здоровье.
21 сентября – День работника леса
Этот день отмечают люди, работающие в лесной отрасли, которые заботятся о сохранении лесных ресурсов и экосистем.
21 сентября – День мира
Международный день, который напоминает о необходимости поддержания мира и безопасности на планете.
21 сентября – Международный день мира
Международный день, посвященный миру, прекращению насилия и вооруженных конфликтов в мире.
22 сентября – День партизанской славы
Праздник в честь тех, кто сражался в партизанских отрядах в годы Второй мировой войны, защищая свою страну.
27 сентября – День туризма
Этот день отмечают путешественники, туроператоры и все те, кто связаны с развитием туристической отрасли.
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
Праздник для педагогов, работающих с детьми в дошкольных учреждениях.
28 сентября – День машиностроителя
Отмечается этот день всеми работниками машиностроительной отрасли, чей труд обеспечивает развитие и совершенствование промышленных технологий.
30 сентября – День усыновления
День, который напоминает о важности заботы о детях, нуждающихся в семье, и поддержки людей, решивших стать усыновителями.
30 сентября – Международный день переводчика
Этот день посвящен всем профессиональным переводчикам, которые обеспечивают понимание между различными культурами и народами.
30 сентября – Всеукраинский день библиотек
День, когда мы чтим работу библиотек, которые играют ключевую роль в распространении знаний и культуры.
Выходные дни сентября 2025 года в Украине
Сентябрь 2025 года принесет 8 выходных дней, что является отличной возможностью для отдыха, путешествий или проведения времени с семьей.
Выходные дни:
- 6–7 сентября (суббота и воскресенье)
- 13–14 сентября (суббота и воскресенье)
- 20–21 сентября (суббота и воскресенье)
- 27–28 сентября (суббота и воскресенье)
Эти дни будут полноценными выходными для всех, кто работает по стандартному графику. Это отличная возможность для отдыха или проведения времени с близкими.
Праздничные и выходные дни: что с ними делать
Используя выходные и праздничные дни, можно организовать семейные мероприятия, занятия спортом, благотворительные акции или же посвятить время себе, отправившись на природу или занявшись любимым хобби.
Помимо этого, сентябрь – прекрасное время для начала нового дела, например, обучения чему-то новому или даже старта карьеры в новой сфере. Все зависит от того, как вы используете свой отпуск.
