Глютен — один из самых обсуждаемых компонентов питания последних лет. Одни считают его безвредным для большинства людей, другие полностью исключают продукты с его содержанием, опасаясь проблем со здоровьем. В действительности всё зависит от индивидуальной чувствительности организма. Чтобы понять, стоит ли избегать глютена и какие продукты его содержат, DNEWS разбирается, как он влияет на здоровье, и кому действительно следует его остерегаться.

Глютен — это растительный белок, содержащийся в некоторых злаках. Он отвечает за эластичность теста и пышность выпечки, но в организме определённых людей может вызывать воспаление, боли, вздутие и другие неприятные симптомы. Особенно важно знать, какие продукты содержат глютен, людям с целиакией и непереносимостью, чтобы предотвратить серьёзные осложнения.

Что такое глютен и где он содержится

Состав и свойства глютена

Глютен — это смесь двух белков: глиадина и глютенина. Они содержатся в зерне пшеницы, ячменя, ржи, а также в производных этих злаков. При взаимодействии с водой глютен становится вязким и клейким — именно поэтому из него получается упругое и податливое тесто.

Кроме пекарской промышленности, глютен активно используется в пищевой индустрии как загуститель и стабилизатор, а также как недорогой белковый наполнитель.

Основные источники глютена

Продукты, в которых содержание глютена максимально:

Пшеница и всё, что из неё: мука, хлеб, макароны, булочки, торты

Ячмень и рожь: квас, солод, пиво

Манка, перловка, пшеничная крупа

Панировка, сухари

Пельмени, вареники, лапша

Скрытые источники глютена

Где глютен может прятаться

Даже если продукт не содержит злаков в чистом виде, глютен может входить в его состав как добавка. Он нередко встречается в следующих продуктах:

Колбасы, сосиски, полуфабрикаты (для удержания формы)

Соусы: кетчуп, майонез, соевый соус

Йогурты и творожки с наполнителями

Конфеты, шоколад, глазурь

Мороженое

Жевательная резинка

Кофе 3-в-1

Поэтому людям с чувствительностью к глютену нужно внимательно читать состав и выбирать продукцию с маркировкой «gluten free» или «без глютену».

Почему глютен опасен: целиакия и не только

Целиакия — аутоиммунное заболевание

Целиакия — это серьёзное заболевание, при котором даже минимальное количество глютена вызывает воспаление и повреждение слизистой оболочки тонкой кишки. Это нарушает всасывание питательных веществ и ведёт к дефицитам, слабости, анемии, потерям веса и другим осложнениям.

Целиакия — не аллергия, а хроническое заболевание, которое требует полного и пожизненного исключения глютена из рациона.

Глютеновая непереносимость

У некоторых людей нет целиакии, но есть чувствительность к глютену. Она проявляется следующими симптомами:

Вздутие, тяжесть в животе

Нарушения стула

Усталость, слабость

Головные боли

Снижение концентрации

В этом случае глютен не вызывает разрушений на уровне кишечника, но всё равно негативно влияет на самочувствие. Ограничение глютена может существенно улучшить состояние.

Глютен и дети

Когда следует быть особенно внимательным

У детей целиакия проявляется особенно остро. Отказ от пищи, отставание в росте, раздражительность, кожные высыпания — всё это может быть связано с непереносимостью глютена.

Если в семье есть случаи целиакии, лучше обсудить с врачом необходимость обследования и ограничения глютена у ребёнка. Также следует отслеживать симптомы при введении прикорма, особенно зерновых каш.

Чем можно заменить продукты с глютеном

Безопасные альтернативы

Тем, кто исключает глютен по медицинским показаниям или по личному выбору, доступны сотни вкусных и безопасных альтернатив:

Безглютеновые крупы: рис, гречка, кукуруза, киноа, амарант

Мука: рисовая, кукурузная, кокосовая, миндальная, тапиоковая

Макароны и хлеб из безглютеновой муки

Овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца — полностью без глютена

Натуральные молочные продукты без добавок

Также растёт выбор безглютеновой продукции в супермаркетах и специализированных магазинах.

Мифы о глютене

Глютен — это зло

В обществе распространено мнение, что глютен вреден абсолютно всем. Но научные данные подтверждают: если у человека нет целиакии или чувствительности, он может спокойно употреблять продукты с глютеном без вреда для здоровья.

Более того, избыточный отказ от глютена без медицинских причин может привести к недостатку клетчатки, витаминов группы B и других питательных веществ, если рацион не сбалансирован.

Безглютеновая диета для похудения

Безглютеновые продукты не являются диетическими по умолчанию. Более того, в них часто добавляют больше сахара или жиров для улучшения вкуса и текстуры. Поэтому безглютеновая диета — это не способ похудеть, а лечебный подход для конкретных состояний.

Когда нужно сдать анализ на чувствительность к глютену

Если вы регулярно сталкиваетесь с проблемами пищеварения, усталостью, кожными проявлениями или проблемами с концентрацией — имеет смысл обсудить с врачом анализы на целиакию и чувствительность к глютену. Диагностика включает:

Анализ крови на антитела

Генетический тест

Биопсию кишечника (в редких случаях)

Важно: перед сдачей анализа не стоит исключать глютен самостоятельно — это может исказить результаты.

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