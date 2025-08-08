Велоспорт в Украине — это не только спорт, но и способ путешествовать, открывать новые уголки природы и культуры. Велосипедные маршруты страны разнообразны, начиная от живописных и спокойных прогулок по прибрежным зонам и заканчивая экстремальными трассами в Карпатах. В этой статье от DNEWS мы расскажем о пяти самых интересных и популярных веломаршрутах Украины, которые подойдут как новичкам, так и опытным велосипедистам.

Карпатские горы — сложный маршрут с захватывающими видами

Регионы: Ивано-Франковская область, Закарпатская область, Черновицкая область.

Достопримечательности:

Ворохта — старинный город с деревянными церквями, вокзал, старые мосты и водопады.

— старинный город с деревянными церквями, вокзал, старые мосты и водопады. Яремче — одна из самых популярных точек для велосипедистов с водопадом Пробій, пешеходными маршрутами и уникальными гостиницами.

— одна из самых популярных точек для велосипедистов с водопадом Пробій, пешеходными маршрутами и уникальными гостиницами. Говерла — самая высокая точка Украины, привлекающая альпинистов и туристов.

— самая высокая точка Украины, привлекающая альпинистов и туристов. Национальный природный парк «Синевир» — озеро Синевир, окруженное горами.

Сложность маршрута: Высокая. Велосипедисты столкнутся с крутыми подъемами, сложными спусками и каменистыми дорожками. Протяженность маршрута может достигать до 150 километров в одну сторону, с перепадами высот. Они требуют значительных усилий. Подъемы на Говерлу — это испытание даже для опытных путешественников. И часто маршруты идут по старым горным дорогам, которые могут быть труднопроходимыми.

Что нужно: Для этого маршрута потребуется не только опыт, но и хорошее оборудование — горный велосипед с амортизацией, резина для внедорожья, прочные тормоза и велосипедные ботинки. Желательно также иметь защитное снаряжение — шлем, наколенники и налокотники. Базовые навыки ориентирования в горах тоже будут полезны. На этом маршруте редко есть кафе или магазины, поэтому запас еды и воды обязательно.

Кому подойдёт: Этот маршрут идеально подходит для опытных велосипедистов, готовых преодолевать сложные трассы. А также для тех, кто хочет испытать свои силы и насладиться природой.

Кому не стоит ехать: Новичкам или людям с низким уровнем подготовки. Протяженность маршрута и сложности рельефа могут стать проблемой для неподготовленных людей.

Черноморское побережье — для комфортного велотуризма с историческими остановками

Регионы: Одесская область, Херсонская область, Николаевская область.

Достопримечательности:

Одесса — исторический центр города, Приморский бульвар, Одесская опера, Потемкинская лестница.

— исторический центр города, Приморский бульвар, Одесская опера, Потемкинская лестница. Севастополь — памятники Крымской войны, Херсонес Таврический.

— памятники Крымской войны, Херсонес Таврический. Николаев — архитектура и крепости, Миколаївський зоопарк.

Сложность маршрута: Средняя. Этот маршрут подходит для тех, кто предпочитает комфортные и безопасные поездки, наслаждаясь видом на Черное море. Рельеф маршрута преимущественно ровный, с небольшими холмами. Дороги в основном асфальтированы, что делает путешествие удобным и приятным.

Что нужно: Средний уровень физической подготовки. Велосипед должен быть туристическим или шоссейным, с хорошими покрышками для длительных поездок по асфальтированным дорогам. Также не забудьте взять с собой воду, солнцезащитный крем и аптечку.

Кому подойдёт: Этот маршрут подходит для всех уровней велосипедистов, в том числе для тех, кто путешествует с детьми или в компании. Он идеален для спокойных, не слишком утомительных поездок.

Кому не стоит ехать: Людям, которые ищут серьезных физически сложных маршрутов, а также тем, кто хочет испытать себя в экстремальных условиях.

Маршрут вдоль реки Днепр — для ценителей природы и исторических памятников

Регионы: Киевская область, Черкасская область, Днепропетровская область.

Достопримечательности:

Киев — древняя столица с Золотыми Воротами, Киево-Печерской лаврой, Софийским собором.

— древняя столица с Золотыми Воротами, Киево-Печерской лаврой, Софийским собором. Черкассы — музей «Древний Киев» и исторические памятники.

— музей «Древний Киев» и исторические памятники. Днепр — в том числе музей авиации, центральный парк и смотровая площадка.

Сложность маршрута: Средняя. Маршрут по реке Днепр не имеет сильных перепадов высот, но предлагает достаточно протяженные отрезки с возможными грунтовыми дорогами, особенно в сельских районах. Периодически встречаются участки с гравийным покрытием, что требует внимания и аккуратности.

Что нужно: Для этого маршрута подойдет стандартный туристический велосипед. Потребуется умеренная физическая подготовка, и если вы планируете проезжать по участкам с грунтовыми дорогами, лучше использовать велосипеды с более широкими шинами и хорошими амортизаторами.

Кому подойдёт: Этот маршрут подходит любителям природы и исторических памятников. Он идеально подходит для велосипедистов среднего уровня и тех, кто хочет сочетать активное путешествие с культурным туризмом.

Кому не стоит ехать: Экстремальным велогонщикам, которые ищут сложные, горные маршруты.

Заповедники Украины — уникальные маршруты для велосипедистов, стремящихся исследовать экосистемы Чернобыльской зоны

Регионы: Киевская область, Чернобыльская зона отчуждения.

Достопримечательности:

Чернобыль — зона отчуждения, заброшенные деревни, атомная станция.

— зона отчуждения, заброшенные деревни, атомная станция. Полесский природный заповедник — уникальная флора и фауна.

Сложность маршрута: Средняя. Некоторые участки могут быть сложными для велосипедистов, поскольку дорожное покрытие нестабильно, и это может потребовать усилий. Также стоит учитывать необходимость в сопровождении опытных гидов по зоне отчуждения, так как маршруты проходят через места, где могут быть радиационные зоны.

Что нужно: Помимо велосипеда, нужно быть готовым к маршрутам, требующим дополнительных навыков, таких как ориентирование. Для этого маршрута подходит горный велосипед с хорошими амортизаторами и широкими покрышками, а также личная защитная экипировка (например, шлем и наколенники).

Кому подойдёт: Этот маршрут подойдет для опытных путешественников и тех, кто ищет экзотические и необычные велопутеводители. Также подойдет любителям приключений и исторических исследований.

Кому не стоит ехать: Людям, не знакомым с особенностями таких маршрутов, и тем, кто не готов к психологическим и физическим нагрузкам.

Велосипедные маршруты Украины — это невероятный способ исследовать страну. Независимо от того, хотите ли вы испытать свои силы на горных трассах или насладиться спокойными путешествиями вдоль побережья, в Украине есть маршрут для каждого. Не забывайте подготовиться к маршруту, выбрать подходящий велосипед и не забывайте о безопасности на дороге.

