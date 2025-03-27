Какими смартфонами пользуются украинцы: рейтинг популярных брендов в 2025 году

В Украине продолжают доминировать смартфоны на базе Android, которые предпочитают 75% пользователей. В то же время, iOS существенно нарастила свою долю на рынке, достигнув 25%.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Главком», лидеры среди производителей почти не такие же, но некоторые изменения все же произошли. Apple смогла опередить Redmi, поднявшись на 2-е место в общем рейтинге. В то же время Huawei продолжает терять позиции – если раньше бренд входил в пятерку лидеров, то теперь опустился на 8-е место, уступив место Poco, Motorola и Oppo.

Топ-5 самых популярных брендов смартфонов в Украине в 2025 году:

Samsung Apple Redmi Xiaomi Poco

Самые популярные модели смартфонов

Несмотря на то, что Samsung удерживает общее лидерство среди брендов, наиболее востребованные модели принадлежат Apple и Redmi.

Топ-5 смартфонов по количеству владельцев в Украине:

– iPhone 11 – возглавил рейтинг и сместил прошлогоднего фаворита Redmi 9A.

– iPhone 13 – продолжает пользоваться высоким спросом.

– Redmi 9A – на этот раз уступил лидерство, но остается среди самых популярных.

– iPhone 15 Pro Max – флагманское устройство, которое быстро набирает популярность.

– Redmi 9C NFC – недорогой смартфон с хорошим соотношением цены и качества.

Почему iPhone набирает популярность?

За последние два года доля пользователей iOS значительно выросла:

– В 2023 году она составляла 19%

– В 2024 году выросла до 22%

– В 2025 году достигла 25%

Это может объясняться тем, что старые модели iPhone постепенно дешевеют, но остаются актуальными. Украинцы все чаще выбирают iPhone 11 и iPhone 13, предлагающие оптимальные характеристики по приемлемой цене.

Как видим, украинский рынок смартфонов продолжает меняться, а пользователи становятся более требовательными в выборе устройств.