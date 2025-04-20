Весна — время пробуждения природы и активного роста растений. Чтобы обеспечить здоровое развитие овощей, фруктов, цветов и газонных трав, важно правильно выбрать удобрения, которые восполнят запасы питательных веществ в почве. Но какое удобрение лучше всего использовать весной, чтобы не навредить и получить обильный урожай?

В этой статье DNEWS расскажет, какие удобрения подходят для весенней подкормки, в чём их особенности и как правильно применять каждое из них.

Зачем нужны удобрения весной

После зимы почва истощена: большая часть полезных веществ вымыта талой водой. Весной растения особенно нуждаются в:

азоте — для наращивания зелёной массы

фосфоре — для роста корней и формирования бутонов

калии — для иммунитета и устойчивости к болезням

микроэлементах (магний, бор, железо) — для полноценного развития

Недостаток питания в весенний период отражается на всём вегетационном сезоне: замедляется рост, снижается урожайность и устойчивость растений к вредителям.

Лучшие виды удобрений для весны

Существует несколько категорий удобрений, которые можно использовать весной. Рассмотрим самые эффективные из них.

Органические удобрения

Навоз, перегной, компост, птичий помёт — это натуральные источники азота и других элементов. Они улучшают структуру почвы, повышают её плодородие и стимулируют развитие микрофлоры.

Преимущества:

безопасны для растений

долго работают в почве

улучшают аэрацию и влагоудержание

Как применять: вносятся осенью или ранней весной под перекопку. Птичий помёт используют в разведённом виде.

Минеральные удобрения

Содержат точное количество питательных веществ. Быстро усваиваются растениями и дают заметный результат уже через несколько дней.

Весной особенно полезны:

Аммиачная селитра — источник азота. Стимулирует рост листьев, подходит для овощей и зелени.

— источник азота. Стимулирует рост листьев, подходит для овощей и зелени. Суперфосфат — содержит фосфор, улучшает укоренение, помогает формировать цветочные и плодовые почки.

— содержит фосфор, улучшает укоренение, помогает формировать цветочные и плодовые почки. Сульфат калия — улучшает устойчивость к заморозкам, делает плоды вкуснее.

— улучшает устойчивость к заморозкам, делает плоды вкуснее. Комплексные удобрения (нитроаммофоска, азофоска) — содержат сразу несколько элементов.

Как применять: по инструкции, под перекопку или в виде раствора под корень. Избегайте передозировок — это может «сжечь» растения.

Микроэлементы и стимуляторы

Весной хорошо работают препараты на основе:

бора (для свёклы и плодовых деревьев)

магния (для картофеля и томатов)

железа (при хлорозе листьев)

Также эффективны биопрепараты и гуматы, которые улучшают питание, активируют рост и повышают иммунитет растений.

Какие удобрения использовать для разных культур

Для овощей

Морковь, свёкла: зола, калийные смеси

зола, калийные смеси Капуста, салат, редис: азотные удобрения

азотные удобрения Томаты, перец, баклажаны: суперфосфат + зола

суперфосфат + зола Картофель: аммиачная селитра + зола + перегной

Для плодовых деревьев и кустарников

Яблони, груши: азот (мочевина, селитра) — ранней весной; фосфор и калий — после цветения

азот (мочевина, селитра) — ранней весной; фосфор и калий — после цветения Смородина, крыжовник: перегной и комплексные удобрения

перегной и комплексные удобрения Виноград: сульфат калия и суперфосфат

Для цветов

Розы, пионы, лилии: перегной + комплексное удобрение

перегной + комплексное удобрение Газон: азотные удобрения для интенсивного роста травы

азотные удобрения для интенсивного роста травы Многолетники: зола, фосфорно-калийные смеси

Как правильно вносить удобрения весной

Не вносите удобрения в сухую землю — сначала полейте.

Перемешивайте с почвой, чтобы избежать контакта с корнями.

Не перекармливайте — это может привести к жированию или болезням.

Используйте защитные перчатки при работе с минеральными удобрениями.

Сочетайте органику и минералы — это лучший способ получить здоровые и сильные растения.

Лучшее удобрение весной — это то, которое подходит именно вашей почве и культурам. Оптимальным вариантом считается сочетание органических и минеральных подкормок, с учётом баланса азота, фосфора и калия. Не забывайте также о микроэлементах и стимуляторах роста. При грамотном подходе ваши растения отблагодарят вас обильным цветением и богатым урожаем.

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