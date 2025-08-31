Сентябрь 2025 года для Тельцов обещает быть ярким, противоречивым и насыщенным событиями. В этом месяце представителям знака предстоит принимать важные решения, отстаивать личные границы и сохранять равновесие между стабильностью и необходимыми переменами. В этой статье от DNEWS вы получите подробный астрологический прогноз по дням и декадам месяца, узнаете, в какие периоды звёзды поддержат ваши начинания, а когда стоит проявить осторожность. Информация составлена с учётом фаз Луны, движения планет и текущей астрономической обстановки.

Общие тенденции сентября: как планеты влияют на Тельца

Сначала разберём общие астрологические влияния, которые формируют фон месяца. Понимание планетарных процессов поможет Тельцам адаптироваться к изменениям и использовать энергию периода с максимальной пользой.

Сентябрь начинается с ретроградного Меркурия, что уже предполагает сложности в коммуникации и задержки в работе. Однако с 10 сентября ситуация начнёт улучшаться. Юпитер всё ещё находится в вашем знаке, а это усиливает амбиции и стремление к росту. Венера помогает наладить личные связи, но её аспекты требуют гибкости. Кульминацией месяца станет полнолуние в знаке Водолея, которое произойдёт 21 сентября и повлияет на карьеру, отношения с авторитетами и коллективную деятельность.

Фаза убывающей Луны после 21 сентября способствует внутренним трансформациям и окончательному прояснению целей. Важно не упустить момент для расстановки приоритетов и не поддаться желанию всё контролировать.

Первая декада сентября: торможение и переосмысление

Начало месяца несёт энергетику завершения, переоценки и временного замедления процессов. Это логично, учитывая, что Меркурий до 9 числа движется ретроградно. Возникают недоразумения, переносы, отмены встреч.

С первого по четвёртое число могут возникать ситуации, требующие возврата к старым вопросам, ранее отложенным договорам и неокончательным разговорам. Стоит использовать это время для внутренней ревизии. Не торопитесь принимать решения. Интуиция может быть полезнее логики.

Благоприятные дни

2, 4, 6 сентября — периоды для возврата к старым делам и их завершения.

5 сентября — день внутреннего прояснения, хорош для анализа и планирования.

6 сентября — подходящий момент для сближения с родными.

Напряжённые дни

3, 7, 9 сентября — нежелательно проводить встречи, подписывать документы и планировать поездки.

7 сентября — возрастает риск обид и недопонимания.

9 сентября — стоит избегать споров и давления на окружающих.

Вторая декада сентября: разворот к активности

После 10 сентября наступает значительное прояснение. Меркурий разворачивается в прямое движение, Венера образует гармоничные аспекты, а Луна подсказывает, что пора действовать. Начинается наиболее продуктивный этап месяца, когда энергия на подъёме.

С 11 по 20 сентября можно уверенно браться за новые дела, внедрять перемены, договариваться с партнёрами. Это хорошее время для начала курсов, поездок, расширения сферы влияния. Особое внимание стоит уделить профессиональной сфере, где возможно продвижение или важное знакомство.

Благоприятные дни

11, 13, 14, 17, 19 сентября — подойдут для начала долгосрочных проектов, покупок, взаимодействия с начальством.

14 сентября — день любви, сближения и признаний.

17 сентября — удачен для юридических вопросов, медосмотра, деловых встреч.

Напряжённые дни

12, 15, 18 сентября — возможны эмоциональные перепады, проблемы с техникой, отмены встреч.

15 сентября — не рекомендуется вносить изменения в отношения.

18 сентября — осторожность в финансах, не поддавайтесь на сомнительные предложения.

Третья декада сентября: пиковое напряжение и трансформация

Заключительная часть месяца начинается с нарастающей эмоциональной нестабильности на фоне подготовки к полнолунию. 21 сентября Луна войдёт в Водолея и достигнет полной фазы, высвечивая внутренние конфликты между личным и общественным. Это момент осознания, в каком направлении вы готовы двигаться, а какие структуры пора отпустить.

Полнолуние в Водолее актуализирует темы свободы, самоопределения, независимости. Может возникнуть желание резко изменить работу, завершить отношения или начать новую главу жизни. С 22 сентября Луна убывает, способствуя внутреннему очищению и глубокой переоценке.

Благоприятные дни

22, 24, 26, 28 сентября — прекрасно подойдут для выработки стратегии, восстановления, подведения итогов.

24 сентября — новолуние в Весах, время для новых соглашений и изменений в имидже.

26 сентября — хорош для оформления документов, подписания контрактов.

Напряжённые дни

20, 21, 25, 29 сентября — эмоциональное напряжение, кризисы в отношениях, желание всё изменить.

21 сентября — полнолуние может дестабилизировать сон, настроение и планы.

29 сентября — избегайте перегрузок и диалогов на острые темы.

Работа и карьера: время решать судьбу

Профессиональная сфера станет одной из ключевых тем месяца. Юпитер в вашем знаке даёт шанс на рост, но для этого необходима активность. Особенно значимы будут даты после 10 числа, когда Меркурий перестаёт тормозить. В этот период возможны продвижение, смена направления, запуск проекта.

Следует сосредоточиться на укреплении связей с коллегами, наведении порядка в документации, прояснении целей. Нельзя действовать хаотично — нужна ясная структура.

Подходящие периоды

14–17 и 22–26 сентября — отличное время для предложений, презентаций, собеседований.

24 сентября — день, когда стоит начинать собственное дело.

28 сентября — подходящий день для деловой поездки или встречи с инвестором.

Неудачные моменты

3, 7, 18 и 25 сентября — возможны недоразумения, конфликты, неадекватные оценки происходящего.

21 сентября — не стоит обсуждать условия или принимать решения по смене работы.

Финансы: разумная стабильность

Денежные вопросы в сентябре требуют особого внимания. Венера не поддерживает спонтанные траты, а Уран в знаке Телец провоцирует неожиданные изменения в доходах. Не стоит рисковать, инвестировать в сомнительные схемы или оформлять кредиты. Лучше заняться планированием, накоплением, структурированием бюджета.

Удачные финансовые дни

5, 13, 17 и 24 сентября — можно покупать оборудование, оформлять страховки, консультироваться с финансистами.

22–23 сентября — идеальны для возврата долгов и накоплений.

Риски и потери

12, 18, 21 и 29 сентября — неудачные дни для покупок, крупных сделок и кредитования.

9 сентября — повышенный риск убытков из-за невнимательности.

Личная жизнь и отношения: ясность и трансформация

Сентябрь поднимет вопросы эмоциональной безопасности и границ. Возможно желание пересмотреть отношения или признаться в чувствах. Середина месяца — особенно благоприятна для гармонизации личной жизни. После 21 числа эмоциональный фон станет более переменчивым, что потребует гибкости.

Для свободных Тельцов месяц может принести судьбоносные знакомства, особенно через профессиональную сферу. Для тех, кто в отношениях — шанс углубить доверие или окончательно прояснить разногласия.

Гармоничные дни

11, 14, 17, 22 и 24 сентября — идеальны для признаний, свадеб, укрепления семьи.

26 сентября — день, подходящий для обсуждения совместных планов.

Кризисные моменты

7, 20, 21 и 25 сентября — возможно недопонимание, обострение старых конфликтов.

21 сентября — день, когда не стоит принимать решений в пылу эмоций.

Здоровье и энергия: уязвимость и восстановление

Общий тонус Тельцов в сентябре будет колебаться, особенно в переходные периоды. Организм потребует бережного отношения. Уделите внимание спине, мочеполовой системе и пищеварению. Особенно важны отдых и здоровый сон.

Лунные циклы влияют на уровень энергии. В первой половине месяца возможна активность, а после полнолуния — временное снижение сил. Это время лучше посвятить отдыху, расслаблению, восстановлению.

Рекомендованные даты для заботы о теле

4, 13, 17, 24 и 28 сентября — посещайте врачей, делайте профилактику, начните ЗОЖ-процедуры.

26 сентября — удачный день для физических упражнений и дыхательных практик.

Уязвимые периоды

3, 7, 21 и 29 сентября — избегайте переохлаждений, конфликтов и резких нагрузок.

20 сентября — возрастает риск бессонницы и нервного истощения.

Лунные фазы и влияние на Тельцов

Лунный ритм оказывает мощное влияние на энергетическое состояние, эмоции и результативность действий. В сентябре 2025 года Луна проходит через все фазы, каждая из которых требует особого подхода.

1–8 сентября — растущая Луна: усиление амбиций, рост активности, накопление энергии

9–20 сентября — убывающая Луна: очищение, избавление от ненужного, завершение процессов

21 сентября — полнолуние в Водолее: внутреннее пробуждение, эмоциональные кризисы и решения

22–30 сентября — убывающая Луна: время углубления, саморефлексии и подготовки к новому циклу

Советы на каждую неделю сентября

Чтобы вам было удобнее ориентироваться, вот краткие рекомендации по неделям месяца.

Неделя 1 (1–7 сентября)

Не начинайте новое

Завершайте старое

Берегите нервы

Не спорьте

Неделя 2 (8–14 сентября)

Возвращается ясность

Хорошее время для встреч

Романтика обостряется

Больше слушайте

Неделя 3 (15–21 сентября)

Возможны прорывы

Не отказывайтесь от поддержки

Держите эмоции под контролем

Не обостряйте



Неделя 4 (22–30 сентября)

Время спокойного планирования

Устойчивость приходит

Ставьте цели

Выводы важнее действий

Сентябрь 2025 года для Тельцов — это месяц глубоких трансформаций, неожиданных открытий и вызовов, которые требуют зрелости. Главное — не поддаваться эмоциональным провокациям и не бояться признаться себе в истинных желаниях. Полнолуние в Водолее будет мощной точкой озарения, а новолуние в Весах — возможностью начать с чистого листа. Этот месяц не про суету, а про осознанность, приоритеты и стратегическое планирование.

