С приходом сентября садоводы и цветоводы начинают готовить участок к холодам. Это период, когда важно правильно распределить силы между уборкой, пересадкой, защитой многолетников и уходом за декоративными культурами. В этом материале от DNEWS мы рассмотрим, как грамотно организовать все садово-цветочные работы с учётом лунных фаз, лунных суток и астрологических знаков. Лунный календарь на сентябрь 2025 года поможет выбрать подходящее время для каждого вида работ и избежать ошибок, связанных с неблагоприятными днями.

Почему стоит ориентироваться на Луну при уходе за растениями

Перед тем как перейти к конкретным рекомендациям, важно понять значение лунных циклов. Луна оказывает влияние на все живые организмы, включая растения. Фаза Луны определяет, в каком направлении движется сок в растении: вверх к листве или вниз к корням. От этого зависит, какие процедуры будут безопасными и эффективными.

Лунный календарь даёт возможность выбрать оптимальные даты для полива, посадки, пересадки, обрезки и других манипуляций. Также большую роль играет знак Зодиака, в котором находится Луна. Одни знаки благоприятствуют росту, другие — корневой системе, а некоторые считаются бесплодными. Учитывая эти нюансы, можно улучшить состояние растений и повысить урожайность.

Теперь перейдём к подробному разбору всех фаз Луны в сентябре 2025 года и конкретных рекомендаций для садоводов и цветоводов.

Растущая Луна: 1–6 сентября

Первые шесть дней сентября проходят под влиянием растущей Луны. Это период, когда соки поднимаются вверх, и растение активно развивает надземную часть. Лучшее время для всех процедур, связанных с листвой и побегами.

Уход за декоративными культурами в начале месяца

Первые два дня Луна находится в Стрельце и Козероге. Эти знаки благоприятствуют формированию кроны, укреплению побегов, закладке бутонов. Рекомендуется выполнять следующие работы:

обрезка сухих веток у декоративных кустарников;

внесение азотных и органических удобрений;

рыхление и мульчирование почвы.

Эти процедуры особенно эффективны в вечерние часы, когда влага медленнее испаряется. Удобрения лучше вносить после полива.

Работы с комнатными растениями в фазе роста

С 3 по 5 сентября Луна пребывает в Козероге и Водолее. Это идеальное время для пересадки комнатных цветов. Также хорошо укореняются черенки герани, фикуса, бегонии. Дополнительно можно:

протирать листья от пыли;

проводить профилактическое опрыскивание настоями трав;

проветривать помещение при комнатной температуре.

Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры. Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей сразу после пересадки.

Завершение работ перед полнолунием

6 сентября — последний день растущей Луны. Луна в Рыбах, что усиливает восприимчивость растений к влаге. Это хороший день для завершения:

внесения удобрений;

подготовки места для осенних посадок;

прореживания загущённых посадок.

Также рекомендуется закончить формирующую обрезку и удобрить кустарники фосфорными смесями.

Полнолуние: 7 сентября

Полнолуние всегда требует осторожности. В этот день любые действия с растениями должны быть сведены к минимуму. Повышается риск травмирования и заражения.

Энергетика полнолуния и влияние на растения

Полнолуние наступит в 21:11, когда Луна будет в Рыбах. Это водный знак, усиливающий чувствительность. В полнолуние внутренние процессы в растениях замедляются. Они уязвимы к перепадам температуры, влажности и механическим повреждениям.

В этот день не стоит пересаживать, рыхлить, обрезать. Лучше ограничиться лёгкими действиями:

полив настоями трав;

наблюдение за состоянием растений;

уборка увядших цветов.

Полезные действия в день высокой чувствительности

Можно провести садовую инвентаризацию: проверить состояние инструментов, составить список осенних задач. Также допустимо убирать опавшие листья и сорняки, но без вскопки почвы. Хорошо заняться делами, которые не связаны с вмешательством в корневую систему или структуру растения.

Убывающая Луна: 8–20 сентября

Этот период подходит для всех манипуляций с корневой частью, а также уборки урожая и подготовки к зимовке. Соки движутся вниз, растение устойчиво к вмешательству в нижние части.

Выкапывание, деление, посадка луковичных и клубней

С 8 по 12 сентября — Луна в Овне, Тельце и Близнецах. Особенно благоприятно:

делить и пересаживать луковицы нарциссов, тюльпанов;

выкапывать клубни георгинов;

обрабатывать посадочный материал антисептиками.

Все эти действия помогут подготовить посадочный материал к зимнему хранению. Луковицы можно сразу упаковывать в торф или бумажные мешки и убирать в прохладное помещение.

Санитарная обрезка и борьба с вредителями

С 13 по 17 сентября Луна перемещается из Близнецов в Льва. Это прекрасное время для профилактики:

удаление поражённых листьев;

срезание сухих стеблей;

обработка от грибковых инфекций.

Также можно опрыскивать растения настоями лука, чеснока или табака. Эффективно совмещать процедуры с рыхлением почвы и удалением сорняков.

Уход за почвой, мульчирование, подкормка

С 18 по 20 сентября — Луна в Деве, знак земной стихии. В эти дни хорошо:

вносить органику (перепревший навоз, компост);

мульчировать приствольные круги;

подкармливать растения фосфорно-калийными смесями.

Время подходит и для высадки многолетников на постоянное место. Пересаженные растения быстро приживаются, если корневая система не пересушена.

Новолуние: 21 сентября

Новолуние — это точка перезапуска. В этот день энергии нет, и любые действия с растениями могут обернуться стрессом или болезнью.

Что исключить из ухода за растениями

В новолуние запрещены:

пересадка любых растений;

обрезка ветвей;

рыхление, перекопка, прищипка.

Растения в этот день не усваивают влагу и питание. Корневая система не реагирует на удобрения, а срезы заживают медленно.

Что можно делать без риска

Полезно провести:

визуальный осмотр насаждений;

уборку территории;

подготовку инструментов и теплиц к зиме.

Также можно проверять температуру хранения семян, составлять списки растений, требующих особого внимания. День идеально подходит для теории, а не практики.

Вторая растущая Луна: 22–30 сентября

С 22 сентября начинается новый цикл роста. Появляется энергия для развития надземной части растений. Это время идеальное для посадок, черенкования и подкормок.

Черенкование, посев, размножение декоративных видов

С 22 по 25 сентября Луна идёт по Весам и Скорпиону. Особенно хорошо укореняются черенки роз, гортензий, спиреи. Можно:

делить корневища флоксов;

сеять зелень, лук, сидераты;

размножать растения отводками.

Также допускается посадка новых кустарников и комнатных цветов. Полив проводить умеренно, с контролем влажности.

Внесение удобрений и опрыскивание

С 26 по 28 сентября — Луна в Стрельце и Козероге. Это подходящее время для:

подкормки микроэлементами;

опрыскивания от вредителей;

укрепления листвы раствором янтарной кислоты.

Также можно использовать зольный настой. Внесение удобрений стоит проводить утром или вечером, избегая жары.

Подготовка к холодам и защита растений

29 и 30 сентября — конец месяца и растущей фазы Луны. В эти дни стоит сосредоточиться на:

переносе горшечных растений в дом;

установке укрывного материала;

утеплении стволов молодых деревьев.

Дополнительно можно упаковать хрупкие растения в агроволокно или лапник, разложить приманки от грызунов. Время благоприятное для обработки почвы биофунгицидами.

Таблица работ по лунным фазам

Даты Фаза Луны Рекомендованные работы 1–6 сентября Растущая Подкормка, пересадка, черенкование 7 сентября Полнолуние Полив, наблюдение, уборка 8–20 сентября Убывающая Деление, обрезка, обработка, подготовка почвы 21 сентября Новолуние Осмотр, уборка, планирование 22–30 сентября Растущая Посев, удобрение, укрытие, защита

Влияние знаков Зодиака на работы с растениями

Знаки Зодиака, в которых находится Луна, также влияют на результаты. Вот краткие рекомендации:

Тельцы, Раки, Девы — самые плодородные. Отлично подходят для любых работ.

— самые плодородные. Отлично подходят для любых работ. Лев, Овен, Близнецы — нейтральные. Хорошо для санитарных процедур.

— нейтральные. Хорошо для санитарных процедур. Стрелец, Водолей — лучше подходят для сбора семян, заготовок.

— лучше подходят для сбора семян, заготовок. Скорпион — хорош для черенкования и размножения.

— хорош для черенкования и размножения. Козерог — стабилен, эффективен для посадки и пересадки.

Сентябрь — ключевой месяц для подготовки сада к зиме. Следуя лунному календарю, вы сможете правильно распределить работы, усилить эффект от удобрений и защитить растения от стресса. Учитывая фазы Луны, лунные сутки и знаки Зодиака, вы не только сохраните здоровье насаждений, но и заложите основу для будущего урожая и пышного цветения. Правильное планирование — залог успешного садоводства и гармонии с природой.

