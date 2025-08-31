С приходом сентября садоводы и цветоводы начинают готовить участок к холодам. Это период, когда важно правильно распределить силы между уборкой, пересадкой, защитой многолетников и уходом за декоративными культурами. В этом материале от DNEWS мы рассмотрим, как грамотно организовать все садово-цветочные работы с учётом лунных фаз, лунных суток и астрологических знаков. Лунный календарь на сентябрь 2025 года поможет выбрать подходящее время для каждого вида работ и избежать ошибок, связанных с неблагоприятными днями.
Почему стоит ориентироваться на Луну при уходе за растениями
Перед тем как перейти к конкретным рекомендациям, важно понять значение лунных циклов. Луна оказывает влияние на все живые организмы, включая растения. Фаза Луны определяет, в каком направлении движется сок в растении: вверх к листве или вниз к корням. От этого зависит, какие процедуры будут безопасными и эффективными.
Лунный календарь даёт возможность выбрать оптимальные даты для полива, посадки, пересадки, обрезки и других манипуляций. Также большую роль играет знак Зодиака, в котором находится Луна. Одни знаки благоприятствуют росту, другие — корневой системе, а некоторые считаются бесплодными. Учитывая эти нюансы, можно улучшить состояние растений и повысить урожайность.
Теперь перейдём к подробному разбору всех фаз Луны в сентябре 2025 года и конкретных рекомендаций для садоводов и цветоводов.
Растущая Луна: 1–6 сентября
Первые шесть дней сентября проходят под влиянием растущей Луны. Это период, когда соки поднимаются вверх, и растение активно развивает надземную часть. Лучшее время для всех процедур, связанных с листвой и побегами.
Уход за декоративными культурами в начале месяца
Первые два дня Луна находится в Стрельце и Козероге. Эти знаки благоприятствуют формированию кроны, укреплению побегов, закладке бутонов. Рекомендуется выполнять следующие работы:
- обрезка сухих веток у декоративных кустарников;
- внесение азотных и органических удобрений;
- рыхление и мульчирование почвы.
Эти процедуры особенно эффективны в вечерние часы, когда влага медленнее испаряется. Удобрения лучше вносить после полива.
Работы с комнатными растениями в фазе роста
С 3 по 5 сентября Луна пребывает в Козероге и Водолее. Это идеальное время для пересадки комнатных цветов. Также хорошо укореняются черенки герани, фикуса, бегонии. Дополнительно можно:
- протирать листья от пыли;
- проводить профилактическое опрыскивание настоями трав;
- проветривать помещение при комнатной температуре.
Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры. Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей сразу после пересадки.
Завершение работ перед полнолунием
6 сентября — последний день растущей Луны. Луна в Рыбах, что усиливает восприимчивость растений к влаге. Это хороший день для завершения:
- внесения удобрений;
- подготовки места для осенних посадок;
- прореживания загущённых посадок.
Также рекомендуется закончить формирующую обрезку и удобрить кустарники фосфорными смесями.
Полнолуние: 7 сентября
Полнолуние всегда требует осторожности. В этот день любые действия с растениями должны быть сведены к минимуму. Повышается риск травмирования и заражения.
Энергетика полнолуния и влияние на растения
Полнолуние наступит в 21:11, когда Луна будет в Рыбах. Это водный знак, усиливающий чувствительность. В полнолуние внутренние процессы в растениях замедляются. Они уязвимы к перепадам температуры, влажности и механическим повреждениям.
В этот день не стоит пересаживать, рыхлить, обрезать. Лучше ограничиться лёгкими действиями:
- полив настоями трав;
- наблюдение за состоянием растений;
- уборка увядших цветов.
Полезные действия в день высокой чувствительности
Можно провести садовую инвентаризацию: проверить состояние инструментов, составить список осенних задач. Также допустимо убирать опавшие листья и сорняки, но без вскопки почвы. Хорошо заняться делами, которые не связаны с вмешательством в корневую систему или структуру растения.
Убывающая Луна: 8–20 сентября
Этот период подходит для всех манипуляций с корневой частью, а также уборки урожая и подготовки к зимовке. Соки движутся вниз, растение устойчиво к вмешательству в нижние части.
Выкапывание, деление, посадка луковичных и клубней
С 8 по 12 сентября — Луна в Овне, Тельце и Близнецах. Особенно благоприятно:
- делить и пересаживать луковицы нарциссов, тюльпанов;
- выкапывать клубни георгинов;
- обрабатывать посадочный материал антисептиками.
Все эти действия помогут подготовить посадочный материал к зимнему хранению. Луковицы можно сразу упаковывать в торф или бумажные мешки и убирать в прохладное помещение.
Санитарная обрезка и борьба с вредителями
С 13 по 17 сентября Луна перемещается из Близнецов в Льва. Это прекрасное время для профилактики:
- удаление поражённых листьев;
- срезание сухих стеблей;
- обработка от грибковых инфекций.
Также можно опрыскивать растения настоями лука, чеснока или табака. Эффективно совмещать процедуры с рыхлением почвы и удалением сорняков.
Уход за почвой, мульчирование, подкормка
С 18 по 20 сентября — Луна в Деве, знак земной стихии. В эти дни хорошо:
- вносить органику (перепревший навоз, компост);
- мульчировать приствольные круги;
- подкармливать растения фосфорно-калийными смесями.
Время подходит и для высадки многолетников на постоянное место. Пересаженные растения быстро приживаются, если корневая система не пересушена.
Новолуние: 21 сентября
Новолуние — это точка перезапуска. В этот день энергии нет, и любые действия с растениями могут обернуться стрессом или болезнью.
Что исключить из ухода за растениями
В новолуние запрещены:
- пересадка любых растений;
- обрезка ветвей;
- рыхление, перекопка, прищипка.
Растения в этот день не усваивают влагу и питание. Корневая система не реагирует на удобрения, а срезы заживают медленно.
Что можно делать без риска
Полезно провести:
- визуальный осмотр насаждений;
- уборку территории;
- подготовку инструментов и теплиц к зиме.
Также можно проверять температуру хранения семян, составлять списки растений, требующих особого внимания. День идеально подходит для теории, а не практики.
Вторая растущая Луна: 22–30 сентября
С 22 сентября начинается новый цикл роста. Появляется энергия для развития надземной части растений. Это время идеальное для посадок, черенкования и подкормок.
Черенкование, посев, размножение декоративных видов
С 22 по 25 сентября Луна идёт по Весам и Скорпиону. Особенно хорошо укореняются черенки роз, гортензий, спиреи. Можно:
- делить корневища флоксов;
- сеять зелень, лук, сидераты;
- размножать растения отводками.
Также допускается посадка новых кустарников и комнатных цветов. Полив проводить умеренно, с контролем влажности.
Внесение удобрений и опрыскивание
С 26 по 28 сентября — Луна в Стрельце и Козероге. Это подходящее время для:
- подкормки микроэлементами;
- опрыскивания от вредителей;
- укрепления листвы раствором янтарной кислоты.
Также можно использовать зольный настой. Внесение удобрений стоит проводить утром или вечером, избегая жары.
Подготовка к холодам и защита растений
29 и 30 сентября — конец месяца и растущей фазы Луны. В эти дни стоит сосредоточиться на:
- переносе горшечных растений в дом;
- установке укрывного материала;
- утеплении стволов молодых деревьев.
Дополнительно можно упаковать хрупкие растения в агроволокно или лапник, разложить приманки от грызунов. Время благоприятное для обработки почвы биофунгицидами.
Таблица работ по лунным фазам
|Даты
|Фаза Луны
|Рекомендованные работы
|1–6 сентября
|Растущая
|Подкормка, пересадка, черенкование
|7 сентября
|Полнолуние
|Полив, наблюдение, уборка
|8–20 сентября
|Убывающая
|Деление, обрезка, обработка, подготовка почвы
|21 сентября
|Новолуние
|Осмотр, уборка, планирование
|22–30 сентября
|Растущая
|Посев, удобрение, укрытие, защита
Влияние знаков Зодиака на работы с растениями
Знаки Зодиака, в которых находится Луна, также влияют на результаты. Вот краткие рекомендации:
- Тельцы, Раки, Девы — самые плодородные. Отлично подходят для любых работ.
- Лев, Овен, Близнецы — нейтральные. Хорошо для санитарных процедур.
- Стрелец, Водолей — лучше подходят для сбора семян, заготовок.
- Скорпион — хорош для черенкования и размножения.
- Козерог — стабилен, эффективен для посадки и пересадки.
Сентябрь — ключевой месяц для подготовки сада к зиме. Следуя лунному календарю, вы сможете правильно распределить работы, усилить эффект от удобрений и защитить растения от стресса. Учитывая фазы Луны, лунные сутки и знаки Зодиака, вы не только сохраните здоровье насаждений, но и заложите основу для будущего урожая и пышного цветения. Правильное планирование — залог успешного садоводства и гармонии с природой.
