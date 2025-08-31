Воскресенье, 31 августа, 2025
Лунный календарь садовода и цветовода на сентябрь 2025: уход за растениями по фазам Луны. Всё, что нужно знать и нельзя пропустить.
Время чтения 1 мин.

Какой лунный календарь цветовода и садовода на сентябрь 2025 года: что нужно сделать с растениями по фазам Луны

С приходом сентября садоводы и цветоводы начинают готовить участок к холодам. Это период, когда важно правильно распределить силы между уборкой, пересадкой, защитой многолетников и уходом за декоративными культурами. В этом материале от DNEWS мы рассмотрим, как грамотно организовать все садово-цветочные работы с учётом лунных фаз, лунных суток и астрологических знаков. Лунный календарь на сентябрь 2025 года поможет выбрать подходящее время для каждого вида работ и избежать ошибок, связанных с неблагоприятными днями.

Почему стоит ориентироваться на Луну при уходе за растениями

Перед тем как перейти к конкретным рекомендациям, важно понять значение лунных циклов. Луна оказывает влияние на все живые организмы, включая растения. Фаза Луны определяет, в каком направлении движется сок в растении: вверх к листве или вниз к корням. От этого зависит, какие процедуры будут безопасными и эффективными.

Лунный календарь даёт возможность выбрать оптимальные даты для полива, посадки, пересадки, обрезки и других манипуляций. Также большую роль играет знак Зодиака, в котором находится Луна. Одни знаки благоприятствуют росту, другие — корневой системе, а некоторые считаются бесплодными. Учитывая эти нюансы, можно улучшить состояние растений и повысить урожайность.

Теперь перейдём к подробному разбору всех фаз Луны в сентябре 2025 года и конкретных рекомендаций для садоводов и цветоводов.

Растущая Луна: 1–6 сентября

Первые шесть дней сентября проходят под влиянием растущей Луны. Это период, когда соки поднимаются вверх, и растение активно развивает надземную часть. Лучшее время для всех процедур, связанных с листвой и побегами.

Уход за декоративными культурами в начале месяца

Первые два дня Луна находится в Стрельце и Козероге. Эти знаки благоприятствуют формированию кроны, укреплению побегов, закладке бутонов. Рекомендуется выполнять следующие работы:

  • обрезка сухих веток у декоративных кустарников;
  • внесение азотных и органических удобрений;
  • рыхление и мульчирование почвы.

Эти процедуры особенно эффективны в вечерние часы, когда влага медленнее испаряется. Удобрения лучше вносить после полива.

Работы с комнатными растениями в фазе роста

С 3 по 5 сентября Луна пребывает в Козероге и Водолее. Это идеальное время для пересадки комнатных цветов. Также хорошо укореняются черенки герани, фикуса, бегонии. Дополнительно можно:

  • протирать листья от пыли;
  • проводить профилактическое опрыскивание настоями трав;
  • проветривать помещение при комнатной температуре.

Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры. Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей сразу после пересадки.

Завершение работ перед полнолунием

6 сентября — последний день растущей Луны. Луна в Рыбах, что усиливает восприимчивость растений к влаге. Это хороший день для завершения:

  • внесения удобрений;
  • подготовки места для осенних посадок;
  • прореживания загущённых посадок.

Также рекомендуется закончить формирующую обрезку и удобрить кустарники фосфорными смесями.

Полнолуние: 7 сентября

Полнолуние всегда требует осторожности. В этот день любые действия с растениями должны быть сведены к минимуму. Повышается риск травмирования и заражения.

Энергетика полнолуния и влияние на растения

Полнолуние наступит в 21:11, когда Луна будет в Рыбах. Это водный знак, усиливающий чувствительность. В полнолуние внутренние процессы в растениях замедляются. Они уязвимы к перепадам температуры, влажности и механическим повреждениям.

В этот день не стоит пересаживать, рыхлить, обрезать. Лучше ограничиться лёгкими действиями:

  • полив настоями трав;
  • наблюдение за состоянием растений;
  • уборка увядших цветов.

Полезные действия в день высокой чувствительности

Можно провести садовую инвентаризацию: проверить состояние инструментов, составить список осенних задач. Также допустимо убирать опавшие листья и сорняки, но без вскопки почвы. Хорошо заняться делами, которые не связаны с вмешательством в корневую систему или структуру растения.

Убывающая Луна: 8–20 сентября

Этот период подходит для всех манипуляций с корневой частью, а также уборки урожая и подготовки к зимовке. Соки движутся вниз, растение устойчиво к вмешательству в нижние части.

Выкапывание, деление, посадка луковичных и клубней

С 8 по 12 сентября — Луна в Овне, Тельце и Близнецах. Особенно благоприятно:

  • делить и пересаживать луковицы нарциссов, тюльпанов;
  • выкапывать клубни георгинов;
  • обрабатывать посадочный материал антисептиками.

Все эти действия помогут подготовить посадочный материал к зимнему хранению. Луковицы можно сразу упаковывать в торф или бумажные мешки и убирать в прохладное помещение.

Санитарная обрезка и борьба с вредителями

С 13 по 17 сентября Луна перемещается из Близнецов в Льва. Это прекрасное время для профилактики:

  • удаление поражённых листьев;
  • срезание сухих стеблей;
  • обработка от грибковых инфекций.

Также можно опрыскивать растения настоями лука, чеснока или табака. Эффективно совмещать процедуры с рыхлением почвы и удалением сорняков.

Уход за почвой, мульчирование, подкормка

С 18 по 20 сентября — Луна в Деве, знак земной стихии. В эти дни хорошо:

  • вносить органику (перепревший навоз, компост);
  • мульчировать приствольные круги;
  • подкармливать растения фосфорно-калийными смесями.

Время подходит и для высадки многолетников на постоянное место. Пересаженные растения быстро приживаются, если корневая система не пересушена.

Новолуние: 21 сентября

Новолуние — это точка перезапуска. В этот день энергии нет, и любые действия с растениями могут обернуться стрессом или болезнью.

Что исключить из ухода за растениями

В новолуние запрещены:

  • пересадка любых растений;
  • обрезка ветвей;
  • рыхление, перекопка, прищипка.

Растения в этот день не усваивают влагу и питание. Корневая система не реагирует на удобрения, а срезы заживают медленно.

Что можно делать без риска

Полезно провести:

  • визуальный осмотр насаждений;
  • уборку территории;
  • подготовку инструментов и теплиц к зиме.

Также можно проверять температуру хранения семян, составлять списки растений, требующих особого внимания. День идеально подходит для теории, а не практики.

Вторая растущая Луна: 22–30 сентября

С 22 сентября начинается новый цикл роста. Появляется энергия для развития надземной части растений. Это время идеальное для посадок, черенкования и подкормок.

Черенкование, посев, размножение декоративных видов

С 22 по 25 сентября Луна идёт по Весам и Скорпиону. Особенно хорошо укореняются черенки роз, гортензий, спиреи. Можно:

  • делить корневища флоксов;
  • сеять зелень, лук, сидераты;
  • размножать растения отводками.

Также допускается посадка новых кустарников и комнатных цветов. Полив проводить умеренно, с контролем влажности.

Внесение удобрений и опрыскивание

С 26 по 28 сентября — Луна в Стрельце и Козероге. Это подходящее время для:

  • подкормки микроэлементами;
  • опрыскивания от вредителей;
  • укрепления листвы раствором янтарной кислоты.

Также можно использовать зольный настой. Внесение удобрений стоит проводить утром или вечером, избегая жары.

Подготовка к холодам и защита растений

29 и 30 сентября — конец месяца и растущей фазы Луны. В эти дни стоит сосредоточиться на:

  • переносе горшечных растений в дом;
  • установке укрывного материала;
  • утеплении стволов молодых деревьев.

Дополнительно можно упаковать хрупкие растения в агроволокно или лапник, разложить приманки от грызунов. Время благоприятное для обработки почвы биофунгицидами.

Таблица работ по лунным фазам

ДатыФаза ЛуныРекомендованные работы
1–6 сентябряРастущаяПодкормка, пересадка, черенкование
7 сентябряПолнолуниеПолив, наблюдение, уборка
8–20 сентябряУбывающаяДеление, обрезка, обработка, подготовка почвы
21 сентябряНоволуниеОсмотр, уборка, планирование
22–30 сентябряРастущаяПосев, удобрение, укрытие, защита

Влияние знаков Зодиака на работы с растениями

Знаки Зодиака, в которых находится Луна, также влияют на результаты. Вот краткие рекомендации:

  • Тельцы, Раки, Девы — самые плодородные. Отлично подходят для любых работ.
  • Лев, Овен, Близнецы — нейтральные. Хорошо для санитарных процедур.
  • Стрелец, Водолей — лучше подходят для сбора семян, заготовок.
  • Скорпион — хорош для черенкования и размножения.
  • Козерог — стабилен, эффективен для посадки и пересадки.

Сентябрь — ключевой месяц для подготовки сада к зиме. Следуя лунному календарю, вы сможете правильно распределить работы, усилить эффект от удобрений и защитить растения от стресса. Учитывая фазы Луны, лунные сутки и знаки Зодиака, вы не только сохраните здоровье насаждений, но и заложите основу для будущего урожая и пышного цветения. Правильное планирование — залог успешного садоводства и гармонии с природой.

Ранее мы писали о том, какой гороскоп на сентябрь 2025 года для Весов: самый точный прогноз.

