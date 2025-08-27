Среда, 27 августа, 2025
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше стричь и красить волосы. Узнайте, какие дни подходят для роста и изменения волос.
Время чтения 1 мин.

Какой лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: когда лучше стричь и красить волосы в сентябре

Стрижки и окрашивание волос — это не только косметические процедуры, но и важный ритуал, который может повлиять на наше самочувствие, внутреннюю гармонию и энергию. Многие люди обращают внимание на влияние Луны при принятии решений о стрижках и изменениях внешности. Лунный календарь стрижек помогает выбрать наиболее подходящее время для таких процедур, учитывая фазу Луны, ее положение в знаках Зодиака и другие астрологические факторы. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим, когда лучше стричь и красить волосы в сентябре 2025 года, а также какие дни будут благоприятными или неблагоприятными для различных процедур.

Лунные фазы в сентябре 2025 и их влияние на стрижки

Как и любая другая астрологическая практика, лунный календарь основывается на фазах Луны, которые могут оказывать различное влияние на рост волос и их состояние. Существуют определенные рекомендации для того, чтобы волосы росли быстрее, были здоровыми и красивыми, или наоборот, если вы хотите замедлить их рост.

Растущая Луна: время для новых начинаний

Растущая Луна — это период, когда энергия Луны направлена на рост и развитие. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, были крепкими и здоровыми, то это лучшее время для стрижки и окрашивания. Стрижка в растущую Луну активизирует рост волос, делает их более крепкими и густыми.

  • Когда лучше стричь и красить волосы в растущую Луну:
    • Стрижка в растущую Луну активирует рост волос, делает их более здоровыми и густыми. Если вы хотите отрастить волосы или просто ускорить их рост, этот период будет для вас наиболее благоприятным.
    • Стрижка в эти дни также помогает волосам лучше воспринимать окрашивание и сохранять цвет надолго.

Полнолуние: кульминация изменений

Полнолуние — это момент максимальной активности и завершения. Стрижка в полнолуние будет давать эффект более быстрой коррекции формы, но в то же время волосы могут стать более уязвимыми к повреждениям и пересушиванию. Этот период подходит для тех, кто хочет изменения, но нужно учитывать, что процесс будет быстрым и интенсивным.

  • Когда лучше стричь волосы в полнолуние:
    • Полнолуние — это идеальное время для кардинальных изменений. Если вы хотите изменить длину или форму волос, полнолуние даст вам необходимую энергию для реализации этих изменений.
    • Однако будьте осторожны с окрашиванием — волосы могут стать более чувствительными и сухими, поэтому стоит использовать увлажняющие и защитные средства.

Убывающая Луна: время для замедления роста

Убывающая Луна — это время для завершений и очищения. Если вам нужно замедлить рост волос, например, чтобы не ходить в парикмахерскую слишком часто, этот период будет подходящим. Волосы, подстриженные в убывающую Луну, будут расти медленно и в том числе сохранят форму дольше.

  • Когда лучше стричь волосы в убывающую Луну:
    • Убывающая Луна — отличное время для стрижки, если вы хотите сохранить длину волос и избежать быстрого их роста.
    • Это время также подойдет для того, чтобы освежить кончики, не изменяя при этом форму.

Новолуние: начало нового пути

Новолуние — это момент, когда энергия Луны находит своё начало. Это идеальный период для кардинальных изменений, например, для того, чтобы кардинально изменить длину или цвет волос.

  • Когда лучше стричь и красить волосы в новолуние:
    • Это время для крупных изменений. Если вы хотите изменить стиль, цвет или длину волос, выберите день новолуния.
    • Луна в этом периоде даст вам возможность не только изменить внешний вид, но и обновить внутреннее состояние, что поможет гармонично воспринять любые изменения.

Когда лучше стричь и красить волосы в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года принесет нам разные лунные фазы, каждая из которых будет по-своему влиять на волосы. Чтобы выбрать наиболее подходящее время для стрижки и окрашивания, важно учитывать фазу Луны и её положение в знаках Зодиака.

Сентябрь 2025 года — лучший лунный календарь для стрижек:

  • 1–7 сентября: Растущая Луна, Луна в Стрельце и Козероге — отличное время для стрижки, окрашивания и улучшения состояния волос. Стрижка в эти дни будет способствовать быстрому росту и здоровому виду волос.
  • 7 сентября: Полнолуние, Луна в Рыбах — подходящее время для кардинальной стрижки или изменения образа. Однако будьте осторожны с окрашиванием, так как в это время волосы могут быть более чувствительными.
  • 8–14 сентября: Убывающая Луна, Луна в Овне и Тельце — эти дни подойдут для замедления роста волос и легкой коррекции формы. Стрижка поможет сохранить форму и не даст волосам расти слишком быстро.
  • 21 сентября: Новолуние, Луна в Деве — это идеальный день для кардинальных изменений. Если вы хотите кардинально изменить стиль или цвет волос, новолуние будет отличным временем для этого.

Лучшие дни для окрашивания:

  • 1–7 сентября: Растущая Луна — благоприятное время для окрашивания, чтобы цвет волос держался дольше.
  • 7 сентября: Полнолуние — можно сделать кардинальные изменения в цвете волос, но будьте осторожны с уходом.
  • 8–14 сентября: Убывающая Луна — рекомендуется для сохранения формы волос и цвета.
  • 21 сентября: Новолуние — идеально для кардинальных изменений цвета.

Неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания волос

Хотя лунный календарь и предоставляет общие рекомендации для стрижек и окрашивания в зависимости от фаз Луны, существуют и дни, когда стрижки или окрашивание не будут давать желаемого результата или даже могут негативно повлиять на здоровье волос.

Неблагоприятные дни для стрижек:

  • 8 сентября: Луна в Овне — день для стрижки может привести к чрезмерному объему или «травмированию» волос.
  • 14–15 сентября: Луна в Тельце — лучше избегать кардинальных изменений или любых манипуляций с волосами. Это время не подходит для стрижки, так как волосы могут стать слишком жесткими или сухими.

Неблагоприятные дни для окрашивания:

  • 7 сентября: Полнолуние в Рыбах — окрашивание в этот день может привести к недостаточной стойкости цвета и повышенной ломкости волос.
  • 13 сентября: Луна в Близнецах — окрашивание не даст должного эффекта, цвет может быстро вымыться, а волосы могут стать более уязвимыми.

Советы по уходу за волосами в зависимости от фазы Луны

  • В растущую Луну волосы быстро растут, но требуют правильного ухода. Используйте питательные маски и масла, чтобы улучшить структуру волос.
  • В полнолуние лучше избегать агрессивных процедур, таких как химическое окрашивание, так как волосы могут быть более уязвимыми.
  • В убывающую Луну можно делать стрижку для замедления роста и сохранения длины. В этот период особенно хороши маски для восстановления и увлажнения.
  • В новолуние идеально подходят кардинальные изменения, такие как смена цвета или длины. Но для этого лучше подготовить волосы, обеспечив им достаточное увлажнение и питание.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года предлагает отличные возможности для тех, кто хочет использовать энергию Луны в своих интересах. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, выбирайте дни растущей Луны. Для тех, кто ищет замедление роста или коррекцию длины, лучше обратиться к стрижке в убывающую Луну. Полнолуние и новолуние подойдут для тех, кто хочет кардинальных изменений в своем образе. Слушайте свою интуицию, и пусть Луна поможет вам создать идеальный образ!

