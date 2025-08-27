Стрижки и окрашивание волос — это не только косметические процедуры, но и важный ритуал, который может повлиять на наше самочувствие, внутреннюю гармонию и энергию. Многие люди обращают внимание на влияние Луны при принятии решений о стрижках и изменениях внешности. Лунный календарь стрижек помогает выбрать наиболее подходящее время для таких процедур, учитывая фазу Луны, ее положение в знаках Зодиака и другие астрологические факторы. В этой статье от DNEWS мы рассмотрим, когда лучше стричь и красить волосы в сентябре 2025 года, а также какие дни будут благоприятными или неблагоприятными для различных процедур.

Лунные фазы в сентябре 2025 и их влияние на стрижки

Как и любая другая астрологическая практика, лунный календарь основывается на фазах Луны, которые могут оказывать различное влияние на рост волос и их состояние. Существуют определенные рекомендации для того, чтобы волосы росли быстрее, были здоровыми и красивыми, или наоборот, если вы хотите замедлить их рост.

Растущая Луна: время для новых начинаний

Растущая Луна — это период, когда энергия Луны направлена на рост и развитие. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, были крепкими и здоровыми, то это лучшее время для стрижки и окрашивания. Стрижка в растущую Луну активизирует рост волос, делает их более крепкими и густыми.

Когда лучше стричь и красить волосы в растущую Луну: Стрижка в растущую Луну активирует рост волос, делает их более здоровыми и густыми. Если вы хотите отрастить волосы или просто ускорить их рост, этот период будет для вас наиболее благоприятным. Стрижка в эти дни также помогает волосам лучше воспринимать окрашивание и сохранять цвет надолго.



Полнолуние: кульминация изменений

Полнолуние — это момент максимальной активности и завершения. Стрижка в полнолуние будет давать эффект более быстрой коррекции формы, но в то же время волосы могут стать более уязвимыми к повреждениям и пересушиванию. Этот период подходит для тех, кто хочет изменения, но нужно учитывать, что процесс будет быстрым и интенсивным.

Когда лучше стричь волосы в полнолуние: Полнолуние — это идеальное время для кардинальных изменений. Если вы хотите изменить длину или форму волос, полнолуние даст вам необходимую энергию для реализации этих изменений. Однако будьте осторожны с окрашиванием — волосы могут стать более чувствительными и сухими, поэтому стоит использовать увлажняющие и защитные средства.



Убывающая Луна: время для замедления роста

Убывающая Луна — это время для завершений и очищения. Если вам нужно замедлить рост волос, например, чтобы не ходить в парикмахерскую слишком часто, этот период будет подходящим. Волосы, подстриженные в убывающую Луну, будут расти медленно и в том числе сохранят форму дольше.

Когда лучше стричь волосы в убывающую Луну: Убывающая Луна — отличное время для стрижки, если вы хотите сохранить длину волос и избежать быстрого их роста. Это время также подойдет для того, чтобы освежить кончики, не изменяя при этом форму.



Новолуние: начало нового пути

Новолуние — это момент, когда энергия Луны находит своё начало. Это идеальный период для кардинальных изменений, например, для того, чтобы кардинально изменить длину или цвет волос.

Когда лучше стричь и красить волосы в новолуние: Это время для крупных изменений. Если вы хотите изменить стиль, цвет или длину волос, выберите день новолуния. Луна в этом периоде даст вам возможность не только изменить внешний вид, но и обновить внутреннее состояние, что поможет гармонично воспринять любые изменения.



Когда лучше стричь и красить волосы в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года принесет нам разные лунные фазы, каждая из которых будет по-своему влиять на волосы. Чтобы выбрать наиболее подходящее время для стрижки и окрашивания, важно учитывать фазу Луны и её положение в знаках Зодиака.

Сентябрь 2025 года — лучший лунный календарь для стрижек:

1–7 сентября: Растущая Луна, Луна в Стрельце и Козероге — отличное время для стрижки, окрашивания и улучшения состояния волос. Стрижка в эти дни будет способствовать быстрому росту и здоровому виду волос.

Растущая Луна, Луна в Стрельце и Козероге — отличное время для стрижки, окрашивания и улучшения состояния волос. Стрижка в эти дни будет способствовать быстрому росту и здоровому виду волос. 7 сентября: Полнолуние, Луна в Рыбах — подходящее время для кардинальной стрижки или изменения образа. Однако будьте осторожны с окрашиванием, так как в это время волосы могут быть более чувствительными.

Полнолуние, Луна в Рыбах — подходящее время для кардинальной стрижки или изменения образа. Однако будьте осторожны с окрашиванием, так как в это время волосы могут быть более чувствительными. 8–14 сентября: Убывающая Луна, Луна в Овне и Тельце — эти дни подойдут для замедления роста волос и легкой коррекции формы. Стрижка поможет сохранить форму и не даст волосам расти слишком быстро.

Убывающая Луна, Луна в Овне и Тельце — эти дни подойдут для замедления роста волос и легкой коррекции формы. Стрижка поможет сохранить форму и не даст волосам расти слишком быстро. 21 сентября: Новолуние, Луна в Деве — это идеальный день для кардинальных изменений. Если вы хотите кардинально изменить стиль или цвет волос, новолуние будет отличным временем для этого.

Лучшие дни для окрашивания:

1–7 сентября: Растущая Луна — благоприятное время для окрашивания, чтобы цвет волос держался дольше.

Растущая Луна — благоприятное время для окрашивания, чтобы цвет волос держался дольше. 7 сентября: Полнолуние — можно сделать кардинальные изменения в цвете волос, но будьте осторожны с уходом.

Полнолуние — можно сделать кардинальные изменения в цвете волос, но будьте осторожны с уходом. 8–14 сентября: Убывающая Луна — рекомендуется для сохранения формы волос и цвета.

Убывающая Луна — рекомендуется для сохранения формы волос и цвета. 21 сентября: Новолуние — идеально для кардинальных изменений цвета.

Неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания волос

Хотя лунный календарь и предоставляет общие рекомендации для стрижек и окрашивания в зависимости от фаз Луны, существуют и дни, когда стрижки или окрашивание не будут давать желаемого результата или даже могут негативно повлиять на здоровье волос.

Неблагоприятные дни для стрижек:

8 сентября: Луна в Овне — день для стрижки может привести к чрезмерному объему или «травмированию» волос.

Луна в Овне — день для стрижки может привести к чрезмерному объему или «травмированию» волос. 14–15 сентября: Луна в Тельце — лучше избегать кардинальных изменений или любых манипуляций с волосами. Это время не подходит для стрижки, так как волосы могут стать слишком жесткими или сухими.

Неблагоприятные дни для окрашивания:

7 сентября: Полнолуние в Рыбах — окрашивание в этот день может привести к недостаточной стойкости цвета и повышенной ломкости волос.

Полнолуние в Рыбах — окрашивание в этот день может привести к недостаточной стойкости цвета и повышенной ломкости волос. 13 сентября: Луна в Близнецах — окрашивание не даст должного эффекта, цвет может быстро вымыться, а волосы могут стать более уязвимыми.

Советы по уходу за волосами в зависимости от фазы Луны

В растущую Луну волосы быстро растут, но требуют правильного ухода. Используйте питательные маски и масла, чтобы улучшить структуру волос.

волосы быстро растут, но требуют правильного ухода. Используйте питательные маски и масла, чтобы улучшить структуру волос. В полнолуние лучше избегать агрессивных процедур, таких как химическое окрашивание, так как волосы могут быть более уязвимыми.

лучше избегать агрессивных процедур, таких как химическое окрашивание, так как волосы могут быть более уязвимыми. В убывающую Луну можно делать стрижку для замедления роста и сохранения длины. В этот период особенно хороши маски для восстановления и увлажнения.

можно делать стрижку для замедления роста и сохранения длины. В этот период особенно хороши маски для восстановления и увлажнения. В новолуние идеально подходят кардинальные изменения, такие как смена цвета или длины. Но для этого лучше подготовить волосы, обеспечив им достаточное увлажнение и питание.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года предлагает отличные возможности для тех, кто хочет использовать энергию Луны в своих интересах. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, выбирайте дни растущей Луны. Для тех, кто ищет замедление роста или коррекцию длины, лучше обратиться к стрижке в убывающую Луну. Полнолуние и новолуние подойдут для тех, кто хочет кардинальных изменений в своем образе. Слушайте свою интуицию, и пусть Луна поможет вам создать идеальный образ!

