Человеческий организм удивителен. Большинство органов достигают своего окончательного размера ещё в подростковом возрасте и больше не изменяются, а некоторые даже уменьшаются с возрастом. Однако есть исключения. Один из органов продолжает расти на протяжении всей жизни человека, и это не миф, а научно доказанный факт. В этой статье DNEWS рассказывает, какой орган никогда не прекращает своего роста, почему так происходит и какие физиологические особенности стоят за этим явлением.

Какие органы изменяются с возрастом

Организм человека подвержен множеству возрастных трансформаций. Некоторые органы увеличиваются в объёме в период роста, другие — атрофируются или уменьшаются с возрастом.

Эти процессы регулируются гормонами, обменом веществ и клеточным обновлением.

Сердце, печень, мозг

Сердце и печень активно развиваются до завершения полового созревания, а затем лишь увеличиваются при патологиях. Мозг, наоборот, с возрастом теряет объём. Ни один из этих органов не продолжает постоянного роста в норме.

Кожа и волосы

Хотя кожа обновляется, её площадь и структура также изменяются с возрастом — в основном, в сторону истончения. Волосы могут выпадать или редеть, но это не орган, а придатки кожи.

Что продолжает расти на протяжении всей жизни

Несмотря на общее замедление роста, есть одна категория органов, которые сохраняют способность изменяться в размерах до самой старости — это некоторые хрящевые структуры. Прежде всего речь идёт об ушных раковинах и носе.

Именно эти части тела визуально становятся больше с возрастом, и это подтверждено медицинскими наблюдениями.

Уши

Ушные раковины увеличиваются с возрастом на 0,2–0,3 мм в год. Это связано с изменениями хрящевой ткани и потерей эластичности. Также мочка уха может удлиняться из-за гравитации.

Нос

Нос тоже немного удлиняется и опускается вниз. Это не только визуальное ощущение: ткани действительно изменяют форму, а хрящ продолжает слегка разрастаться.

Почему хрящи продолжают расти

Хрящевая ткань имеет особое строение. В отличие от костей, она не содержит кровеносных сосудов и обновляется иначе. С возрастом происходят изменения в её составе — снижается коллаген, но продолжается разрастание за счёт фиброзных компонентов.

Процесс этот медленный, но постоянный, и влияет на внешность пожилых людей.

Фиброзные изменения

Возрастные изменения приводят к тому, что хрящ теряет гибкость, становится более жёстким и «разбухает». Это вызывает постепенное увеличение размеров носа и ушей.

Гравитационное воздействие

Сила тяжести тоже играет роль: ткани тянутся вниз, особенно в области лица. Это визуально удлиняет нос и увеличивает мочку уха.

Мифы и правда о росте других органов

В народе бытуют слухи, что некоторые органы — например, ногти, волосы или даже определённые внутренние органы — растут после смерти или увеличиваются в течение всей жизни. Но не всё так просто.

Разберёмся, какие из этих утверждений основаны на реальности, а какие — на иллюзиях и ошибочных наблюдениях.

Ногти и волосы

После смерти они действительно могут казаться длиннее, но это связано с усыханием кожи, а не с реальным ростом. В живом организме их рост замедляется с возрастом.

Скелет и внутренние органы

Кости прекращают рост после закрытия зон роста (обычно к 18–20 годам). Печень, почки, лёгкие могут увеличиваться только при заболеваниях или нагрузках, но это не норма.

Как изменения хряща влияют на здоровье

Хотя рост хрящевых тканей — это в первую очередь косметическая особенность, в некоторых случаях он может сопровождаться определённым дискомфортом или даже требовать внимания врача.

Внимание к этим изменениям особенно важно в пожилом возрасте.

Проблемы со слухом

Изменения формы уха могут влиять на восприятие звука, особенно при наличии возрастных изменений слухового аппарата.

Нарушение дыхания

Увеличение или деформация носовой перегородки, а также изменение формы носа, может затруднять дыхание и требовать коррекции.

Можно ли остановить рост ушей и носа

Остановить процесс полностью невозможно, так как он заложен природой. Но существуют способы замедлить изменения, сохранить эластичность тканей и ухоженный внешний вид.

Регулярный уход и защита кожи помогают поддерживать общий тонус лица.

Уход за кожей и профилактика провисания

Использование солнцезащитных средств, увлажнение, массажи и гимнастика для лица помогают сохранить упругость кожи и замедлить изменения формы ушей и носа.

Пластическая хирургия

В крайних случаях используется хирургическая коррекция — отопластика или ринопластика. Это индивидуальное решение, которое требует консультации со специалистом.

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