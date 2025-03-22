Канадский музыкант Нил Янг упразднил концерт в Украине: почему он не приедет

Канадский музыкант Нил Янг, ранее анонсировавший концерт в Киеве с группой Chrome Hearts, отменил выступление. Об этом сам артист сообщил на своем официальном сайте, отметив, что причина такого шага – высокий уровень опасности.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт 24 канал, Янг объяснил, что не чувствовал себя уверенным в возможности привезти свою команду в Киев из-за ситуации на месте. Хотя для концерта уже было найдено прекрасное место, недалеко от укрытия, он не мог рисковать безопасностью музыкантов и инструментов. В заявлении он также выразил поддержку Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому.

«Наш концерт в Украине отменен. Мы имели отличное место для выступления, но изменения на месте слишком сильны. Я не мог с чистой совестью привезти свою команду в эту зону. Простите всех. Украина – большая страна с сильным лидером. Слава Украине»,

– отметил Нил Янг.

Нил Янг является одним из известнейших рок-музыкантов мира. В 2023 году журнал The Rolling Stone включил его в список 250 лучших гитаристов всех времен, где он занял 30 место. Янг не раз высказывал свои политические взгляды, а еще в 1970-х годах критиковал президента США Ричарда Никсона.

Отметим, что жена Нила Янга – Дэрил Ханна также активно поддерживает Украину. На церемонии Оскара 2025 года она произнесла фразу «Слава Украине».