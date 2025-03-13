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Канье Вест хочет снимать порно с женой: Бьянка Цензори в панике

СМИ распространяют слухи, что архитектор Бьянка Цензори обеспокоена нестандартными идеями мужа Канье Веста. Дело в том, что рэпер намерен открыть студию для съемок порнофильмов. Теперь женщина опасается, что Вест может заставить ее сниматься в этих фильмах, с учетом того, какую откровенную одежду он заставляет ее одевать на публике.

По данным STUDway со ссылкой на «lux.fm», инсайдеры сообщают, что «она сходит с ума из-за этого, и на то есть веские причины. Он кичится ею, одевая ее как порнозвезду, и теперь она подозревает, с какой целью». Некоторые считают, что открытие порностудии может оказаться последней каплей в отношениях этой звездной парочки. Мол, для Цензори было важно, чтобы Вест сделал ее популярной и теперь, когда эта цель достигнута, она готова уйти.

«Бьянка вышла замуж за него, позволила демонстрировать себя всем, как будто она находится на экстравагантном показе мод, потому что считала, что это может ее сделать известной»,

– извещают источники.

Действительно ли это, или супруги просто пытаются привлечь больше внимания публики, покажет время. Но одно понятно – ситуация становится все напряженнее. Только предстоящие события раскроют, смогут ли Бьянка и Канье найти общий язык или их пути окончательно разойдутся.

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