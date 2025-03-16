Когда Благовещение 2025 года: дата, традиции и народные приметы

В этот день верующие традиционно освящают соль, которая по церковным преданиям обладает целебными свойствами и способна лечить болезни.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Рlitkar, в Украине Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается весной. Однако после перехода на новый юлианский календарь с 1 сентября 2023 года дата праздника изменилась. Ранее его праздновали 7 апреля, а теперь оно приходится на 25 марта.

Значение Благовещения

Этот праздник посвящен выдающемуся событию в жизни Девы Марии. Ее родители еще до ее рождения дали обет посвятить дочь Господу, поэтому с детства она жила и воспитывалась в храме. Впоследствии, ведя праведную жизнь вместе с Иосифом, она сохраняла обет чистоты. Евангелие от Луки рассказывает, что архангел Гавриил предстал перед Марией, чтобы принести ей известие о том, что она станет матерью Спасителя.

Увидев ангела, Мария услышала слова: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой». Сначала она испугалась, но впоследствии приняла волю Божию. В православной традиции Благовещение символизирует искупление греха Евы. Дата 25 марта выбрана не случайно, ведь ровно через девять месяцев, 25 декабря, родился Иисус Христос.

Традиции Благовещения

Главной традицией праздника является посещение церкви и участие в богослужении. Во время службы освящают соль, которую хранят в домах как оберег. Ее добавляют в свадебный каравай, веря, что это обеспечит молодоженам счастливый брак. В некоторых украинских селах выпускают голубей, символизируя благую весть. По народным верованиям, когда птицы взмывают в небо, они передают ангелам добрые дела людей.

Благовещение считается особым днем, когда открывается небо и Господь слышит молитвы. Именно поэтому многие верующие совершают паломничества. Несмотря на Великий пост, в этот день разрешено есть рыбу и вино.

Запреты на Благовещение

Издавна считалось, что в этот день нельзя.

стричь или красить волосы;

заниматься тяжелым физическим трудом;

брать или давать деньги взаймы;

отправляться в дальний путь;

шить, вязать, вышивать;

одевать новую одежду.

Также по народным приметам, если в ночь на Благовещение стоит теплая погода, весна будет ласковая и приятная.

Отметим, 16 марта праздник именин отмечает Денис, Иван, Александр, Павел, Роман.