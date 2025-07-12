Лук — это одна из самых популярных и полезных культур, которая известна своей долгой сохранностью. Однако для того чтобы урожай лука можно было хранить долго, важно соблюдать правила его выращивания и вовремя определять сроки уборки. В 2025 году в Украине лук будет радовать богатым урожаем, и для того чтобы сохранить его на зиму, важно знать, когда и как правильно собирать его, опираясь на Лунный календарь. Об этом рассказывает DNEWS.

Как понять, что лук готов к уборке

Своевременная уборка лука — это залог его успешного хранения и долгого срока годности. Спешить не стоит, чтобы не выкопать недозрелые луковицы, однако затягивать с уборкой тоже не стоит. Если упустить момент, лук может начать повторно расти, образуя стрелки, что приведет к снижению качества и возможным болезням.

Признаки, которые указывают на готовность лука к уборке:

Листья пожелтели и начали сохнуть, причем примерно 60-70% растений полегли.

Место перехода луковицы в перо (корневая шейка) стало сухим и мягким.

Луковица достигла нужного размера и покрыта защитной шелухой.

Кроющие чешуйки окрасились в характерный для сорта цвет.

Иногда кончики пера могут пожелтеть раньше или листья могут упасть после дождя, что не всегда указывает на зрелость лука. В таких случаях важно проверить корневую шейку, которая должна быть сухой и мягкой. Также можно выкопать несколько луковиц, чтобы оценить состояние шелухи и прочность самой луковицы.

Если даже перья еще не пожелтели, но луковица уже сформировалась, уборку можно начинать. Сроки сбора зависят от сорта и вида лука, обычно это составляет от 75-85 до 90-120 дней с момента посадки.

Как правильно выкапывать лук

Оптимальные условия для уборки лука — это сухая солнечная погода. Важно, чтобы в день уборки не шли дожди, так как это усложнит процесс. В случае дождя лук придется выкапывать даже под дождем, но в таком случае необходимо тщательно просушить его перед хранением. Для этого лук оставляют на свежем воздухе под навесом, можно удалить влажную шелуху и дождаться, пока не отрастет новая.

Лунный календарь для уборки лука в 2025 году в Украине

Лунный календарь — важный инструмент для правильного выбора времени уборки лука. Ниже приведены благоприятные дни для уборки лука по Лунному календарю на 2025 год:

Июнь : 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 27-28;

: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 27-28; Июль : 1-2, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 23-24, 27-28, 31;

: 1-2, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 23-24, 27-28, 31; Август : 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28;

: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28; Сентябрь : 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30;

: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30; Октябрь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30-31.

Региональные особенности уборки лука в Украине

Сроки уборки лука зависят от климатических условий разных регионов Украины. Например:

Центральные и западные регионы Украины : уборка лука начинается в середине июля и продолжается до конца августа.

: уборка лука начинается в середине июля и продолжается до конца августа. Южные регионы : в этих областях, например, в Херсонской, Одесской и Запорожской областях, уборку начинают в конце июня, а в зависимости от сорта лука — до ноября.

: в этих областях, например, в Херсонской, Одесской и Запорожской областях, уборку начинают в конце июня, а в зависимости от сорта лука — до ноября. Северные области Украины: уборка лука проходит с середины июля до начала августа, в зависимости от сезона.

Полезные советы по уборке лука

Прекратите полив за две недели до уборки, чтобы лук стал более сухим и устойчивым к хранению. Выкапывайте лук в сухую солнечную погоду, чтобы избежать увлажнения. Используйте вилы для выкопки, чтобы не повредить луковицы. После выкопки оставьте лук на несколько часов под солнцем для просушки. Удалите с головок землю и поместите для дальнейшей просушки под навес. Когда лук высохнет, срежьте сухую ботву, отсортируйте и уберите на хранение.

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