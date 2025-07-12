Лук — это одна из самых популярных и полезных культур, которая известна своей долгой сохранностью. Однако для того чтобы урожай лука можно было хранить долго, важно соблюдать правила его выращивания и вовремя определять сроки уборки. В 2025 году в Украине лук будет радовать богатым урожаем, и для того чтобы сохранить его на зиму, важно знать, когда и как правильно собирать его, опираясь на Лунный календарь. Об этом рассказывает DNEWS.
Как понять, что лук готов к уборке
Своевременная уборка лука — это залог его успешного хранения и долгого срока годности. Спешить не стоит, чтобы не выкопать недозрелые луковицы, однако затягивать с уборкой тоже не стоит. Если упустить момент, лук может начать повторно расти, образуя стрелки, что приведет к снижению качества и возможным болезням.
Признаки, которые указывают на готовность лука к уборке:
- Листья пожелтели и начали сохнуть, причем примерно 60-70% растений полегли.
- Место перехода луковицы в перо (корневая шейка) стало сухим и мягким.
- Луковица достигла нужного размера и покрыта защитной шелухой.
- Кроющие чешуйки окрасились в характерный для сорта цвет.
Иногда кончики пера могут пожелтеть раньше или листья могут упасть после дождя, что не всегда указывает на зрелость лука. В таких случаях важно проверить корневую шейку, которая должна быть сухой и мягкой. Также можно выкопать несколько луковиц, чтобы оценить состояние шелухи и прочность самой луковицы.
Если даже перья еще не пожелтели, но луковица уже сформировалась, уборку можно начинать. Сроки сбора зависят от сорта и вида лука, обычно это составляет от 75-85 до 90-120 дней с момента посадки.
Как правильно выкапывать лук
Оптимальные условия для уборки лука — это сухая солнечная погода. Важно, чтобы в день уборки не шли дожди, так как это усложнит процесс. В случае дождя лук придется выкапывать даже под дождем, но в таком случае необходимо тщательно просушить его перед хранением. Для этого лук оставляют на свежем воздухе под навесом, можно удалить влажную шелуху и дождаться, пока не отрастет новая.
Лунный календарь для уборки лука в 2025 году в Украине
Лунный календарь — важный инструмент для правильного выбора времени уборки лука. Ниже приведены благоприятные дни для уборки лука по Лунному календарю на 2025 год:
- Июнь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 27-28;
- Июль: 1-2, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 23-24, 27-28, 31;
- Август: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28;
- Сентябрь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30;
- Октябрь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30-31.
Региональные особенности уборки лука в Украине
Сроки уборки лука зависят от климатических условий разных регионов Украины. Например:
- Центральные и западные регионы Украины: уборка лука начинается в середине июля и продолжается до конца августа.
- Южные регионы: в этих областях, например, в Херсонской, Одесской и Запорожской областях, уборку начинают в конце июня, а в зависимости от сорта лука — до ноября.
- Северные области Украины: уборка лука проходит с середины июля до начала августа, в зависимости от сезона.
Полезные советы по уборке лука
- Прекратите полив за две недели до уборки, чтобы лук стал более сухим и устойчивым к хранению.
- Выкапывайте лук в сухую солнечную погоду, чтобы избежать увлажнения.
- Используйте вилы для выкопки, чтобы не повредить луковицы.
- После выкопки оставьте лук на несколько часов под солнцем для просушки.
- Удалите с головок землю и поместите для дальнейшей просушки под навес.
- Когда лук высохнет, срежьте сухую ботву, отсортируйте и уберите на хранение.
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