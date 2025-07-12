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Узнайте, когда и как правильно выкапывать лук для хранения в Украине в 2025 году, чтобы обеспечить его долгую сохранность и свежесть.
Узнайте, когда и как правильно выкапывать лук для хранения в Украине в 2025 году, чтобы обеспечить его долгую сохранность и свежесть.
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Когда и как выкапывать лук на хранение в 2025 году в Украине

Лук — это одна из самых популярных и полезных культур, которая известна своей долгой сохранностью. Однако для того чтобы урожай лука можно было хранить долго, важно соблюдать правила его выращивания и вовремя определять сроки уборки. В 2025 году в Украине лук будет радовать богатым урожаем, и для того чтобы сохранить его на зиму, важно знать, когда и как правильно собирать его, опираясь на Лунный календарь. Об этом рассказывает DNEWS.

Как понять, что лук готов к уборке

Своевременная уборка лука — это залог его успешного хранения и долгого срока годности. Спешить не стоит, чтобы не выкопать недозрелые луковицы, однако затягивать с уборкой тоже не стоит. Если упустить момент, лук может начать повторно расти, образуя стрелки, что приведет к снижению качества и возможным болезням.

Признаки, которые указывают на готовность лука к уборке:

  • Листья пожелтели и начали сохнуть, причем примерно 60-70% растений полегли.
  • Место перехода луковицы в перо (корневая шейка) стало сухим и мягким.
  • Луковица достигла нужного размера и покрыта защитной шелухой.
  • Кроющие чешуйки окрасились в характерный для сорта цвет.

Иногда кончики пера могут пожелтеть раньше или листья могут упасть после дождя, что не всегда указывает на зрелость лука. В таких случаях важно проверить корневую шейку, которая должна быть сухой и мягкой. Также можно выкопать несколько луковиц, чтобы оценить состояние шелухи и прочность самой луковицы.

Если даже перья еще не пожелтели, но луковица уже сформировалась, уборку можно начинать. Сроки сбора зависят от сорта и вида лука, обычно это составляет от 75-85 до 90-120 дней с момента посадки.

Как правильно выкапывать лук

Оптимальные условия для уборки лука — это сухая солнечная погода. Важно, чтобы в день уборки не шли дожди, так как это усложнит процесс. В случае дождя лук придется выкапывать даже под дождем, но в таком случае необходимо тщательно просушить его перед хранением. Для этого лук оставляют на свежем воздухе под навесом, можно удалить влажную шелуху и дождаться, пока не отрастет новая.

Лунный календарь для уборки лука в 2025 году в Украине

Лунный календарь — важный инструмент для правильного выбора времени уборки лука. Ниже приведены благоприятные дни для уборки лука по Лунному календарю на 2025 год:

  • Июнь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 27-28;
  • Июль: 1-2, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 23-24, 27-28, 31;
  • Август: 2-3, 6-7, 10-11, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28;
  • Сентябрь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30;
  • Октябрь: 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 26-27, 30-31.

Региональные особенности уборки лука в Украине

Сроки уборки лука зависят от климатических условий разных регионов Украины. Например:

  • Центральные и западные регионы Украины: уборка лука начинается в середине июля и продолжается до конца августа.
  • Южные регионы: в этих областях, например, в Херсонской, Одесской и Запорожской областях, уборку начинают в конце июня, а в зависимости от сорта лука — до ноября.
  • Северные области Украины: уборка лука проходит с середины июля до начала августа, в зависимости от сезона.

Полезные советы по уборке лука

  1. Прекратите полив за две недели до уборки, чтобы лук стал более сухим и устойчивым к хранению.
  2. Выкапывайте лук в сухую солнечную погоду, чтобы избежать увлажнения.
  3. Используйте вилы для выкопки, чтобы не повредить луковицы.
  4. После выкопки оставьте лук на несколько часов под солнцем для просушки.
  5. Удалите с головок землю и поместите для дальнейшей просушки под навес.
  6. Когда лук высохнет, срежьте сухую ботву, отсортируйте и уберите на хранение.

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