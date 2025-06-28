Лето — это не только время для отдыха, но и особенный период, когда необходимо уделить внимание не только уходу за телом, но и за кожей рук и ногтями. В жаркие летние месяцы наши руки часто находятся на виду, и важно обеспечить им должный уход. Однако, как сделать так, чтобы маникюр в июле не только выглядел красиво, но и не повредил ногти? Ответ на этот вопрос можно найти в лунном календаре от DNEWS, который поможет выбрать оптимальные дни для стрижки ногтей и маникюра.

Влияние Луны на здоровье ногтей

Не секрет, что лунные фазы оказывают влияние на многие процессы в нашей жизни, в том числе и на здоровье. На здоровье ногтей это воздействие особенно выражено в дни растущей и убывающей Луны. Знание этих фаз позволяет не только укрепить ногтевую пластину, но и продлить эффект от маникюра.

В июле 2025 года Луна будет влиять на наши ногти особым образом, и важно не только выбрать правильные дни для маникюра, но и правильно ухаживать за руками в это время. Ультрафиолетовое излучение, хлорированная вода и частое пребывание на солнце могут ослабить ногтевую пластину, сделав её более ломкой. Важно помнить, что лунный календарь — это не только для стрижки, но и для ухода за руками в целом.

Когда стригти ногти в июле 2025 года

Стрижка ногтей — это важный момент, который влияет не только на эстетический вид рук, но и на здоровье ногтей. Лунный календарь подскажет, какие дни являются наиболее удачными для стрижки ногтей.

Благоприятные дни для стрижки ногтей в июле:

3 июля

8 июля

9 июля

12 июля

14 июля

18 июля

26 июля

31 июля

Эти дни считаются наиболее удачными для стрижки ногтей, так как они способствуют их укреплению и здоровому росту.

Неблагоприятные дни для стрижки ногтей:

7 июля

15 июля

В эти дни лунные фазы могут негативно повлиять на здоровье ногтей, делая их более склонными к ломкости.

Когда делать маникюр в июле по лунному календарю

Маникюр — не только украшение рук, но и защита ногтей от внешних факторов. Лунный календарь поможет выбрать лучшие дни для того, чтобы маникюр не только долго держался, но и благоприятно воздействовал на ногтевую пластину.

Благоприятные дни для маникюра:

1 июля

3 июля

9 июля

14 июля

18 июля

20 июля

24 июля

26 июля

30 июля

31 июля

Эти дни особенно хороши для покрытия ногтей лаком или нанесения гель-лака, так как они способствуют укреплению ногтей и увеличению стойкости покрытия.

Неблагоприятные дни для маникюра:

7 июля

15 июля

В эти дни не рекомендуется проводить маникюр, так как Луна будет влиять на ногти негативно, что может привести к их ломкости или повреждениям.

Уход за ногтями в июле

Правильный уход за ногтями летом включает в себя не только регулярное обновление маникюра, но и защиту от воздействия внешних факторов. В летний период ногти подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, морской воды и хлорированного бассейна, что может повлиять на их здоровье. Поэтому важно использовать увлажняющие кремы и масла для ногтей.

Увлажнение и защита кожи рук

Ультрафиолетовые лучи могут высушить кожу и ногти, сделав их ломкими и склонными к расслоению. Поэтому увлажнение является неотъемлемой частью ухода за руками в летний период. Для защиты рук после пребывания на солнце или в воде рекомендуется использовать увлажняющие кремы с натуральными компонентами, такими как глицерин или гиалуроновая кислота.

Защита ногтей от повреждений

Для укрепления ногтей полезно использовать масла, такие как оливковое, кокосовое или специальное масло для ногтей. Эти средства помогут увлажнить ногтевую пластину и защитить её от повреждений.

Знание лунных фаз и правильный уход за руками и ногтями помогут вам сохранить красоту и здоровье ногтей в июле 2025 года. Следуя рекомендациям лунного календаря, вы сможете выбрать наиболее удачные дни для стрижки ногтей и маникюра, а также обеспечить надлежащий уход за ногтевой пластиной и кожей рук.

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