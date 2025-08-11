Для многих туристов отдых в бархатный сезон — это настоящая находка. Мягкое солнце, умеренная температура, комфортная вода и отсутствие толп — всё это делает осень идеальным временем для путешествий. В отличие от жаркого пикового сезона, когда температура может достигать экстремальных значений, бархатный сезон позволяет наслаждаться пляжем без перегрева и очередей. Он подходит для семей с детьми, пожилых людей и всех, кто предпочитает размеренный ритм отпуска. Понижение цен на отели и авиабилеты также играет важную роль в популярности этого периода.
Но не на всех курортах он начинается в одно и то же время. Чтобы получить максимум от отдыха, стоит понимать, когда именно начинается бархатный сезон на популярных курортах — и какие направления наиболее привлекательны в сентябре, октябре и даже в ноябре. Ниже DNEWS подробно расскаже, где и когда начинается бархатный сезон, какой погодой он сопровождается, и на что стоит обратить внимание при выборе направления.
Что такое бархатный сезон и чем он отличается от летнего отдыха
Переход от лета к осени знаменует начало более комфортного периода для путешествий.
Бархатным сезоном называют промежуток времени после окончания основного летнего сезона, когда температура воздуха и воды остаётся тёплой, но становится более мягкой. В среднем он длится с начала сентября до середины октября, а в некоторых странах и до ноября.
Основные преимущества отдыха в бархатный сезон
- Комфортная температура воздуха
В отличие от июля и августа, когда жара может достигать +40°C, в бархатный сезон средняя температура составляет +25…+30°C, что благоприятно для здоровья.
- Тёплая вода
Море ещё прогрето до +23…+27°C, особенно на южных курортах, и это даёт возможность купаться даже в октябре.
- Меньше туристов
Отдыхающих становится меньше, и можно спокойно наслаждаться пляжами, экскурсиями и инфраструктурой.
- Более доступные цены
После пика сезона снижаются цены на жильё, перелёты и туры — порой на 20–40% дешевле.
Когда начинается бархатный сезон на Средиземном море
Средиземноморское побережье — один из лидеров по популярности осеннего отдыха.
На курортах Средиземноморья — Турции, Кипре, Греции и юге Италии — бархатный сезон начинается в начале сентября и продолжается до конца октября. Особенно мягкая осень наблюдается в Турции и на Кипре.
Бархатный сезон в Турции
- Анталия, Кемер, Аланья, Сиде
Температура воздуха в сентябре: +28…+32°C
Температура воды: +26…+28°C
В октябре: воздух +24…+27°C, вода +23…+26°C
Сезон длится до середины октября, а в Аланье — до начала ноября.
- Особенности
Умеренная влажность, почти нет дождей. Отлично подходит для экскурсионных поездок, отдыха с детьми и СПА-туризма.
Бархатный сезон в Греции и на Кипре
- Греция (о. Крит, Родос)
Сентябрь: воздух +27…+30°C, вода +25…+27°C
Октябрь: воздух +23…+26°C, вода +23…+25°C
- Кипр (Айя-Напа, Ларнака, Пафос)
Сентябрь: воздух +30°C, вода +28°C
Октябрь: воздух +27°C, вода +26°C
Купальный сезон длится до начала ноября.
Южная Европа: Италия, Испания, Франция
Отдых в бархатный сезон здесь особенно популярен у ценителей европейского комфорта.
Южная Европа предлагает более короткий бархатный сезон, но при этом весьма насыщенный культурно и гастрономически. Особенно комфортна осень в Италии и Испании.
Италия (Сицилия, Калабрия, Сардиния)
- Сентябрь: воздух +26…+30°C, вода +24…+27°C
- Октябрь: воздух +22…+25°C, вода +22…+24°C
- Приятный климат сохраняется до середины октября.
Испания (Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Майорка)
- Сентябрь: воздух +27°C, вода +25°C
- Октябрь: воздух +22°C, вода +22°C
- В Андалусии и на Майорке купаться можно до конца октября.
Франция (Лазурный берег)
- Сентябрь: воздух +26°C, вода +24°C
- Октябрь: воздух +21°C, вода +20°C
- Бархатный сезон короче, но сентябрь по-прежнему тёплый и комфортный.
Африканские курорты: Тунис, Марокко, Египет
Бархатный сезон здесь начинается чуть позже и длится дольше благодаря тёплому климату.
Для тех, кто ищет лето в разгар осени, африканские курорты — отличное решение. Особенно популярен Египет, где в октябре и ноябре сезон только начинается.
Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх)
- Сентябрь: воздух +35°C, вода +28°C
- Октябрь: воздух +31°C, вода +27°C
- Ноябрь: воздух +27°C, вода +25°C
- Бархатный сезон длится до декабря. Особенно комфортен ноябрь.
Тунис
- Сентябрь: воздух +30°C, вода +26°C
- Октябрь: воздух +25°C, вода +24°C
- Сезон завершается к концу октября.
Марокко (Агадир)
- Сентябрь: воздух +28°C, вода +23°C
- Октябрь: воздух +24°C, вода +21°C
- Более прохладно, чем в Египте, но красиво и атмосферно.
Курорты Азии: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам
Осенний отдых здесь часто зависит от окончания сезона дождей и начала сухого периода.
В Азии бархатный сезон наступает позже, особенно в Юго-Восточной части. Однако в ОАЭ комфортный климат начинается уже в октябре.
ОАЭ (Дубай, Абу-Даби)
- Октябрь: воздух +33°C, вода +29°C
- Ноябрь: воздух +29°C, вода +26°C
- Сухой климат, идеален для отдыха в роскошных отелях.
Таиланд (Пхукет, Самуи)
- Пхукет: сезон дождей длится до октября. С ноября начинается идеальный бархатный сезон: воздух +31°C, вода +28°C
- Самуи: подходит для бархатного сезона с конца сентября
Вьетнам (Нячанг, Дананг)
- Октябрь — начало сезона дождей, но в ноябре погода улучшается
- Нячанг: ноябрь — старт бархатного сезона, воздух +27°C, вода +26°C
Где бархатный сезон длится дольше всех
Если хочется продлить лето до зимы — обратите внимание на курорты с длительным тёплым периодом.
Есть направления, где бархатный сезон длится не полтора месяца, а все три — с сентября по ноябрь.
Лидеры по продолжительности бархатного сезона
- Египет — до начала декабря
- Кипр — до середины ноября
- ОАЭ — с октября по декабрь
- Таиланд — с ноября до конца февраля
- Канарские острова — комфортная погода почти круглый год: воздух +22…+27°C, вода +21…+24°C
Рекомендации по выбору направления в бархатный сезон
Чтобы отдых был удачным, стоит учитывать не только температуру, но и погодные условия, наличие осадков и личные предпочтения.
Кому подойдёт бархатный сезон
- Семьям с детьми — нет жары, меньше риск перегрева
- Пожилым людям — мягкий климат, спокойная атмосфера
- Путешественникам с ограниченным бюджетом — выгодные предложения
- Любителям экскурсий — не так жарко, можно гулять весь день
Что взять с собой в бархатный сезон
- Лёгкую одежду, но с длинным рукавом на вечер
- Купальники — море всё ещё тёплое
- Удобную обувь для прогулок
- Защиту от солнца (крема, головные уборы)
Когда и где искать идеальный бархатный сезон
Осень может стать лучшим временем для отпуска, если правильно выбрать направление. Бархатный сезон — это комфортная альтернатива лету. Он начинается в начале сентября в Средиземноморье, достигает пика в октябре в Африке и заканчивается в Азии уже зимой. Наиболее продолжительный бархатный сезон наблюдается в Египте, ОАЭ и на Канарских островах. Если вы ищете уют, тишину и выгодные цены — это время для вас.
Ранее мы писали о том, где отдохнуть с пожилыми людьми в 2025 году: комфорт, здоровье, безопасность.