Когда начинается бархатный сезон в Турции, Египте и Европе: где лучше отдыхать в сентябре, октябре и ноябре — с погодой, цифрами и сравнениями
Когда начинается бархатный сезон в Турции, Египте и Европе: где лучше отдыхать в сентябре, октябре и ноябре — с погодой, цифрами и сравнениями
Время чтения 1 мин.

Когда начинается бархатный сезон на популярных курортах

Для многих туристов отдых в бархатный сезон — это настоящая находка. Мягкое солнце, умеренная температура, комфортная вода и отсутствие толп — всё это делает осень идеальным временем для путешествий. В отличие от жаркого пикового сезона, когда температура может достигать экстремальных значений, бархатный сезон позволяет наслаждаться пляжем без перегрева и очередей. Он подходит для семей с детьми, пожилых людей и всех, кто предпочитает размеренный ритм отпуска. Понижение цен на отели и авиабилеты также играет важную роль в популярности этого периода.

Но не на всех курортах он начинается в одно и то же время. Чтобы получить максимум от отдыха, стоит понимать, когда именно начинается бархатный сезон на популярных курортах — и какие направления наиболее привлекательны в сентябре, октябре и даже в ноябре. Ниже DNEWS подробно расскаже, где и когда начинается бархатный сезон, какой погодой он сопровождается, и на что стоит обратить внимание при выборе направления.

Содержание

Что такое бархатный сезон и чем он отличается от летнего отдыха

Переход от лета к осени знаменует начало более комфортного периода для путешествий.

Бархатным сезоном называют промежуток времени после окончания основного летнего сезона, когда температура воздуха и воды остаётся тёплой, но становится более мягкой. В среднем он длится с начала сентября до середины октября, а в некоторых странах и до ноября.

Основные преимущества отдыха в бархатный сезон

  • Комфортная температура воздуха
    В отличие от июля и августа, когда жара может достигать +40°C, в бархатный сезон средняя температура составляет +25…+30°C, что благоприятно для здоровья.
  • Тёплая вода
    Море ещё прогрето до +23…+27°C, особенно на южных курортах, и это даёт возможность купаться даже в октябре.
  • Меньше туристов
    Отдыхающих становится меньше, и можно спокойно наслаждаться пляжами, экскурсиями и инфраструктурой.
  • Более доступные цены
    После пика сезона снижаются цены на жильё, перелёты и туры — порой на 20–40% дешевле.

Когда начинается бархатный сезон на Средиземном море

Средиземноморское побережье — один из лидеров по популярности осеннего отдыха.

На курортах Средиземноморья — Турции, Кипре, Греции и юге Италии — бархатный сезон начинается в начале сентября и продолжается до конца октября. Особенно мягкая осень наблюдается в Турции и на Кипре.

Бархатный сезон в Турции

  • Анталия, Кемер, Аланья, Сиде
    Температура воздуха в сентябре: +28…+32°C
    Температура воды: +26…+28°C
    В октябре: воздух +24…+27°C, вода +23…+26°C
    Сезон длится до середины октября, а в Аланье — до начала ноября.
  • Особенности
    Умеренная влажность, почти нет дождей. Отлично подходит для экскурсионных поездок, отдыха с детьми и СПА-туризма.

Бархатный сезон в Греции и на Кипре

  • Греция (о. Крит, Родос)
    Сентябрь: воздух +27…+30°C, вода +25…+27°C
    Октябрь: воздух +23…+26°C, вода +23…+25°C
  • Кипр (Айя-Напа, Ларнака, Пафос)
    Сентябрь: воздух +30°C, вода +28°C
    Октябрь: воздух +27°C, вода +26°C
    Купальный сезон длится до начала ноября.

Южная Европа: Италия, Испания, Франция

Отдых в бархатный сезон здесь особенно популярен у ценителей европейского комфорта.

Южная Европа предлагает более короткий бархатный сезон, но при этом весьма насыщенный культурно и гастрономически. Особенно комфортна осень в Италии и Испании.

Италия (Сицилия, Калабрия, Сардиния)

  • Сентябрь: воздух +26…+30°C, вода +24…+27°C
  • Октябрь: воздух +22…+25°C, вода +22…+24°C
  • Приятный климат сохраняется до середины октября.

Испания (Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Майорка)

  • Сентябрь: воздух +27°C, вода +25°C
  • Октябрь: воздух +22°C, вода +22°C
  • В Андалусии и на Майорке купаться можно до конца октября.

Франция (Лазурный берег)

  • Сентябрь: воздух +26°C, вода +24°C
  • Октябрь: воздух +21°C, вода +20°C
  • Бархатный сезон короче, но сентябрь по-прежнему тёплый и комфортный.

Африканские курорты: Тунис, Марокко, Египет

Бархатный сезон здесь начинается чуть позже и длится дольше благодаря тёплому климату.

Для тех, кто ищет лето в разгар осени, африканские курорты — отличное решение. Особенно популярен Египет, где в октябре и ноябре сезон только начинается.

Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх)

  • Сентябрь: воздух +35°C, вода +28°C
  • Октябрь: воздух +31°C, вода +27°C
  • Ноябрь: воздух +27°C, вода +25°C
  • Бархатный сезон длится до декабря. Особенно комфортен ноябрь.

Тунис

  • Сентябрь: воздух +30°C, вода +26°C
  • Октябрь: воздух +25°C, вода +24°C
  • Сезон завершается к концу октября.

Марокко (Агадир)

  • Сентябрь: воздух +28°C, вода +23°C
  • Октябрь: воздух +24°C, вода +21°C
  • Более прохладно, чем в Египте, но красиво и атмосферно.

Курорты Азии: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам

Осенний отдых здесь часто зависит от окончания сезона дождей и начала сухого периода.

В Азии бархатный сезон наступает позже, особенно в Юго-Восточной части. Однако в ОАЭ комфортный климат начинается уже в октябре.

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби)

  • Октябрь: воздух +33°C, вода +29°C
  • Ноябрь: воздух +29°C, вода +26°C
  • Сухой климат, идеален для отдыха в роскошных отелях.

Таиланд (Пхукет, Самуи)

  • Пхукет: сезон дождей длится до октября. С ноября начинается идеальный бархатный сезон: воздух +31°C, вода +28°C
  • Самуи: подходит для бархатного сезона с конца сентября

Вьетнам (Нячанг, Дананг)

  • Октябрь — начало сезона дождей, но в ноябре погода улучшается
  • Нячанг: ноябрь — старт бархатного сезона, воздух +27°C, вода +26°C

Где бархатный сезон длится дольше всех

Если хочется продлить лето до зимы — обратите внимание на курорты с длительным тёплым периодом.

Есть направления, где бархатный сезон длится не полтора месяца, а все три — с сентября по ноябрь.

Лидеры по продолжительности бархатного сезона

  • Египет — до начала декабря
  • Кипр — до середины ноября
  • ОАЭ — с октября по декабрь
  • Таиланд — с ноября до конца февраля
  • Канарские острова — комфортная погода почти круглый год: воздух +22…+27°C, вода +21…+24°C

Рекомендации по выбору направления в бархатный сезон

Чтобы отдых был удачным, стоит учитывать не только температуру, но и погодные условия, наличие осадков и личные предпочтения.

Кому подойдёт бархатный сезон

  • Семьям с детьми — нет жары, меньше риск перегрева
  • Пожилым людям — мягкий климат, спокойная атмосфера
  • Путешественникам с ограниченным бюджетом — выгодные предложения
  • Любителям экскурсий — не так жарко, можно гулять весь день

Что взять с собой в бархатный сезон

  • Лёгкую одежду, но с длинным рукавом на вечер
  • Купальники — море всё ещё тёплое
  • Удобную обувь для прогулок
  • Защиту от солнца (крема, головные уборы)

Когда и где искать идеальный бархатный сезон

Осень может стать лучшим временем для отпуска, если правильно выбрать направление. Бархатный сезон — это комфортная альтернатива лету. Он начинается в начале сентября в Средиземноморье, достигает пика в октябре в Африке и заканчивается в Азии уже зимой. Наиболее продолжительный бархатный сезон наблюдается в Египте, ОАЭ и на Канарских островах. Если вы ищете уют, тишину и выгодные цены — это время для вас.

Ранее мы писали о том, где отдохнуть с пожилыми людьми в 2025 году: комфорт, здоровье, безопасность.

