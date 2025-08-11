Для многих туристов отдых в бархатный сезон — это настоящая находка. Мягкое солнце, умеренная температура, комфортная вода и отсутствие толп — всё это делает осень идеальным временем для путешествий. В отличие от жаркого пикового сезона, когда температура может достигать экстремальных значений, бархатный сезон позволяет наслаждаться пляжем без перегрева и очередей. Он подходит для семей с детьми, пожилых людей и всех, кто предпочитает размеренный ритм отпуска. Понижение цен на отели и авиабилеты также играет важную роль в популярности этого периода.

Но не на всех курортах он начинается в одно и то же время. Чтобы получить максимум от отдыха, стоит понимать, когда именно начинается бархатный сезон на популярных курортах — и какие направления наиболее привлекательны в сентябре, октябре и даже в ноябре. Ниже DNEWS подробно расскаже, где и когда начинается бархатный сезон, какой погодой он сопровождается, и на что стоит обратить внимание при выборе направления.

Что такое бархатный сезон и чем он отличается от летнего отдыха

Переход от лета к осени знаменует начало более комфортного периода для путешествий.

Бархатным сезоном называют промежуток времени после окончания основного летнего сезона, когда температура воздуха и воды остаётся тёплой, но становится более мягкой. В среднем он длится с начала сентября до середины октября, а в некоторых странах и до ноября.

Основные преимущества отдыха в бархатный сезон

Комфортная температура воздуха

В отличие от июля и августа, когда жара может достигать +40°C, в бархатный сезон средняя температура составляет +25…+30°C, что благоприятно для здоровья.

Тёплая вода

Море ещё прогрето до +23…+27°C, особенно на южных курортах, и это даёт возможность купаться даже в октябре.

Меньше туристов

Отдыхающих становится меньше, и можно спокойно наслаждаться пляжами, экскурсиями и инфраструктурой.

Более доступные цены

После пика сезона снижаются цены на жильё, перелёты и туры — порой на 20–40% дешевле.

Когда начинается бархатный сезон на Средиземном море

Средиземноморское побережье — один из лидеров по популярности осеннего отдыха.

На курортах Средиземноморья — Турции, Кипре, Греции и юге Италии — бархатный сезон начинается в начале сентября и продолжается до конца октября. Особенно мягкая осень наблюдается в Турции и на Кипре.

Бархатный сезон в Турции

Анталия, Кемер, Аланья, Сиде

Температура воздуха в сентябре: +28…+32°C

Температура воды: +26…+28°C

В октябре: воздух +24…+27°C, вода +23…+26°C

Сезон длится до середины октября, а в Аланье — до начала ноября.

Особенности

Умеренная влажность, почти нет дождей. Отлично подходит для экскурсионных поездок, отдыха с детьми и СПА-туризма.

Бархатный сезон в Греции и на Кипре

Греция (о. Крит, Родос)

Сентябрь: воздух +27…+30°C, вода +25…+27°C

Октябрь: воздух +23…+26°C, вода +23…+25°C

Кипр (Айя-Напа, Ларнака, Пафос)

Сентябрь: воздух +30°C, вода +28°C

Октябрь: воздух +27°C, вода +26°C

Купальный сезон длится до начала ноября.

Южная Европа: Италия, Испания, Франция

Отдых в бархатный сезон здесь особенно популярен у ценителей европейского комфорта.

Южная Европа предлагает более короткий бархатный сезон, но при этом весьма насыщенный культурно и гастрономически. Особенно комфортна осень в Италии и Испании.

Италия (Сицилия, Калабрия, Сардиния)

Сентябрь: воздух +26…+30°C, вода +24…+27°C

Октябрь: воздух +22…+25°C, вода +22…+24°C

Приятный климат сохраняется до середины октября.

Испания (Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Майорка)

Сентябрь: воздух +27°C, вода +25°C

Октябрь: воздух +22°C, вода +22°C

В Андалусии и на Майорке купаться можно до конца октября.

Франция (Лазурный берег)

Сентябрь: воздух +26°C, вода +24°C

Октябрь: воздух +21°C, вода +20°C

Бархатный сезон короче, но сентябрь по-прежнему тёплый и комфортный.

Африканские курорты: Тунис, Марокко, Египет

Бархатный сезон здесь начинается чуть позже и длится дольше благодаря тёплому климату.

Для тех, кто ищет лето в разгар осени, африканские курорты — отличное решение. Особенно популярен Египет, где в октябре и ноябре сезон только начинается.

Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх)

Сентябрь: воздух +35°C, вода +28°C

Октябрь: воздух +31°C, вода +27°C

Ноябрь: воздух +27°C, вода +25°C

Бархатный сезон длится до декабря. Особенно комфортен ноябрь.

Тунис

Сентябрь: воздух +30°C, вода +26°C

Октябрь: воздух +25°C, вода +24°C

Сезон завершается к концу октября.

Марокко (Агадир)

Сентябрь: воздух +28°C, вода +23°C

Октябрь: воздух +24°C, вода +21°C

Более прохладно, чем в Египте, но красиво и атмосферно.

Курорты Азии: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам

Осенний отдых здесь часто зависит от окончания сезона дождей и начала сухого периода.

В Азии бархатный сезон наступает позже, особенно в Юго-Восточной части. Однако в ОАЭ комфортный климат начинается уже в октябре.

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби)

Октябрь: воздух +33°C, вода +29°C

Ноябрь: воздух +29°C, вода +26°C

Сухой климат, идеален для отдыха в роскошных отелях.

Таиланд (Пхукет, Самуи)

Пхукет: сезон дождей длится до октября. С ноября начинается идеальный бархатный сезон: воздух +31°C, вода +28°C

Самуи: подходит для бархатного сезона с конца сентября

Вьетнам (Нячанг, Дананг)

Октябрь — начало сезона дождей, но в ноябре погода улучшается

Нячанг: ноябрь — старт бархатного сезона, воздух +27°C, вода +26°C

Где бархатный сезон длится дольше всех

Если хочется продлить лето до зимы — обратите внимание на курорты с длительным тёплым периодом.

Есть направления, где бархатный сезон длится не полтора месяца, а все три — с сентября по ноябрь.

Лидеры по продолжительности бархатного сезона

Египет — до начала декабря

— до начала декабря Кипр — до середины ноября

— до середины ноября ОАЭ — с октября по декабрь

— с октября по декабрь Таиланд — с ноября до конца февраля

— с ноября до конца февраля Канарские острова — комфортная погода почти круглый год: воздух +22…+27°C, вода +21…+24°C

Рекомендации по выбору направления в бархатный сезон

Чтобы отдых был удачным, стоит учитывать не только температуру, но и погодные условия, наличие осадков и личные предпочтения.

Кому подойдёт бархатный сезон

Семьям с детьми — нет жары, меньше риск перегрева

— нет жары, меньше риск перегрева Пожилым людям — мягкий климат, спокойная атмосфера

— мягкий климат, спокойная атмосфера Путешественникам с ограниченным бюджетом — выгодные предложения

— выгодные предложения Любителям экскурсий — не так жарко, можно гулять весь день

Что взять с собой в бархатный сезон

Лёгкую одежду, но с длинным рукавом на вечер

Купальники — море всё ещё тёплое

Удобную обувь для прогулок

Защиту от солнца (крема, головные уборы)

Когда и где искать идеальный бархатный сезон

Осень может стать лучшим временем для отпуска, если правильно выбрать направление. Бархатный сезон — это комфортная альтернатива лету. Он начинается в начале сентября в Средиземноморье, достигает пика в октябре в Африке и заканчивается в Азии уже зимой. Наиболее продолжительный бархатный сезон наблюдается в Египте, ОАЭ и на Канарских островах. Если вы ищете уют, тишину и выгодные цены — это время для вас.

