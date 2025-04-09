Когда правильно использовать зубную нить: до или после чистки зубов

Гигиена полости рта — основа здоровой улыбки, и всё больше людей включают в ежедневный уход не только щётку и пасту, но и зубную нить. Однако вопрос «Когда лучше использовать зубную нить — до или после чистки зубов?» остаётся актуальным. Ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд. В этой статье разбираемся, что говорят стоматологи, как правильно применять флосс и почему важна последовательность действий.
Почему зубная нить важна в ежедневной гигиене
Зубная щётка не может полностью удалить налёт и остатки пищи из межзубных промежутков. Там, где щетина не достаёт, остаются идеальные условия для размножения бактерий. Со временем это может привести к кариесу, воспалению дёсен (гингивиту), неприятному запаху изо рта и другим проблемам.
Зубная нить (или флосс) позволяет удалить налёт, остатки еды и бактерии из самых труднодоступных участков. Особенно полезна она для тех, кто носит брекеты, имеет тесно расположенные зубы или склонен к образованию зубного камня.
Что говорят стоматологи: до или после
Большинство современных стоматологов и гигиенистов склоняются к тому, что зубную нить лучше использовать до чистки зубов щёткой.
Такой порядок объясняется просто:
- Сначала нить удаляет частицы пищи и налёт между зубами.
- Затем зубная паста, попадая в очищенные промежутки, лучше проникает и действует эффективнее.
- Это повышает эффективность фторирования и делает чистку более полноценной.
Кроме того, использование нити до щётки помогает избежать её применения «поверх» остатков пасты, что делает процесс менее удобным.
Однако, если вы привыкли использовать нить после чистки и делаете это тщательно — стоматологи не будут настаивать на смене привычки. Главное — делать это регулярно, не пропуская ни один вечер.
Как правильно пользоваться зубной нитью
Чтобы флосс действительно приносил пользу, важно соблюдать технику:
- Отмотайте около 40 см нити. Намотайте концы на средние пальцы обеих рук, оставив 3–5 см для работы.
- Аккуратно введите нить между зубами, избегая резких движений.
- Обхватите зуб буквой «С» и аккуратно проведите вверх-вниз вдоль стенки.
- Используйте чистый участок нити для каждого промежутка.
- После процедуры ополосните рот водой.
Важно не «пилить» нитью дёсны, чтобы не вызвать травмы. При чувствительности можно использовать мягкую или вощёную нить, а при брекетах — специальные суперфлоссы.
Как часто использовать зубную нить
Идеально — 1 раз в день, вечером, перед сном. Именно в ночное время во рту снижается выработка слюны, и бактерии активизируются. Удаление налёта перед сном — лучший способ их остановить.
Альтернатива зубной нити
Если нить кажется неудобной или травмирует дёсны, попробуйте:
- Ирригатор — устройство, которое подаёт струю воды и промывает промежутки между зубами.
- Зубочистки с мягким наконечником или щёточки — подойдут для тех, у кого широкие промежутки между зубами.
- Межзубные ёршики — особенно полезны при ортодонтическом лечении.
Использование зубной нити — важный и незаменимый этап гигиены полости рта. Стоматологи рекомендуют применять её до чистки зубов, чтобы удалить загрязнения и подготовить пространство для действия пасты. Однако, если вы используете нить регулярно и после чистки — это всё равно гораздо лучше, чем не использовать вовсе.
Главное — не забывать о регулярности, правильной технике и щадящем подходе. Тогда ваша улыбка будет здоровой, а визиты к стоматологу — только профилактическими.
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