Когда правильно использовать зубную нить: до или после чистки зубов

Гигиена полости рта — основа здоровой улыбки, и всё больше людей включают в ежедневный уход не только щётку и пасту, но и зубную нить. Однако вопрос «Когда лучше использовать зубную нить — до или после чистки зубов?» остаётся актуальным. Ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд. В этой статье разбираемся, что говорят стоматологи, как правильно применять флосс и почему важна последовательность действий.

Почему зубная нить важна в ежедневной гигиене

Зубная щётка не может полностью удалить налёт и остатки пищи из межзубных промежутков. Там, где щетина не достаёт, остаются идеальные условия для размножения бактерий. Со временем это может привести к кариесу, воспалению дёсен (гингивиту), неприятному запаху изо рта и другим проблемам.

Зубная нить (или флосс) позволяет удалить налёт, остатки еды и бактерии из самых труднодоступных участков. Особенно полезна она для тех, кто носит брекеты, имеет тесно расположенные зубы или склонен к образованию зубного камня.

Что говорят стоматологи: до или после

Большинство современных стоматологов и гигиенистов склоняются к тому, что зубную нить лучше использовать до чистки зубов щёткой.

Такой порядок объясняется просто:

Сначала нить удаляет частицы пищи и налёт между зубами.

между зубами. Затем зубная паста, попадая в очищенные промежутки, лучше проникает и действует эффективнее .

. Это повышает эффективность фторирования и делает чистку более полноценной.

Кроме того, использование нити до щётки помогает избежать её применения «поверх» остатков пасты, что делает процесс менее удобным.

Однако, если вы привыкли использовать нить после чистки и делаете это тщательно — стоматологи не будут настаивать на смене привычки. Главное — делать это регулярно, не пропуская ни один вечер.

Как правильно пользоваться зубной нитью

Чтобы флосс действительно приносил пользу, важно соблюдать технику:

Отмотайте около 40 см нити. Намотайте концы на средние пальцы обеих рук, оставив 3–5 см для работы. Аккуратно введите нить между зубами, избегая резких движений. Обхватите зуб буквой «С» и аккуратно проведите вверх-вниз вдоль стенки. Используйте чистый участок нити для каждого промежутка. После процедуры ополосните рот водой.

Важно не «пилить» нитью дёсны, чтобы не вызвать травмы. При чувствительности можно использовать мягкую или вощёную нить, а при брекетах — специальные суперфлоссы.

Как часто использовать зубную нить

Идеально — 1 раз в день, вечером, перед сном. Именно в ночное время во рту снижается выработка слюны, и бактерии активизируются. Удаление налёта перед сном — лучший способ их остановить.

Альтернатива зубной нити

Если нить кажется неудобной или травмирует дёсны, попробуйте:

Ирригатор — устройство, которое подаёт струю воды и промывает промежутки между зубами.

— устройство, которое подаёт струю воды и промывает промежутки между зубами. Зубочистки с мягким наконечником или щёточки — подойдут для тех, у кого широкие промежутки между зубами.

— подойдут для тех, у кого широкие промежутки между зубами. Межзубные ёршики — особенно полезны при ортодонтическом лечении.

Использование зубной нити — важный и незаменимый этап гигиены полости рта. Стоматологи рекомендуют применять её до чистки зубов, чтобы удалить загрязнения и подготовить пространство для действия пасты. Однако, если вы используете нить регулярно и после чистки — это всё равно гораздо лучше, чем не использовать вовсе.

Главное — не забывать о регулярности, правильной технике и щадящем подходе. Тогда ваша улыбка будет здоровой, а визиты к стоматологу — только профилактическими.

Ранее мы писали о том, как часто нужно менять зубную щётку: рекомендации стоматологов и практические советы.