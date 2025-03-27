Когда празднуем Пасху 2025 года: общая дата для католиков и православных

В этом году Пасха станет особенной, потому что православные и католики будут отмечать ее 20 апреля. Такое случается редко, ведь обычно дни празднования разнятся.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Zanoza», Пасху празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Однако даты в разных календарях могут существенно отличаться.

Католическая церковь пользуется григорианским календарем (введенным в XVI в.).

Православная церковь ориентируется на юлианский календарь (в 2023 году ПЦУ перешла на новоюлианский, почти совпадающий с григорианским, кроме Пасхи).

Пасха по юлианскому календарю приходится на период с 4 апреля по 8 мая. По григорианскому – обычно неделей раньше. Совпадение возможно в 30% случаев.

Когда еще будем праздновать Пасху?

– 2026: католики – 5 апреля, православные – 12 апреля

– 2027: католики – 28 марта, православные – 5 мая

– 2028: совместное празднование – 16 апреля

– 2029: католики – 1 апреля, православные – 8 апреля

– 2030: католики – 21 апреля, православные – 28 апреля

В последний раз общая Пасха была в 2017. В 2025-м мир снова объединится в праздновании этого светлого дня.