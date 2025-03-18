Вторник, 18 марта, 2025
1.5 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Когда Вербное воскресенье 2025 года: дата, традиции и народные приметы

Вербное воскресенье – важный христианский праздник, который каждый год отмечают за неделю до Пасхи. Оно символизирует торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим и открывает последнюю неделю перед его Воскресением.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Рlitkar», Вербное воскресенье, также известное как Цветное воскресенье или Пальмовое воскресенье, имеет библейское происхождение. Она упоминается в Евангелии:

  • Перед еврейским праздником Песах Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим на осле.
  • Местные жители встречали его, устилая дорогу пальмовыми ветвями и восклицая «Осанна!».
  • Таким образом, сбылось пророчество о смиренном приходе Мессии.
  • Это событие стало началом Страстной недели – периода испытаний и страданий Иисуса перед его распятием и воскресением.

В славянских странах пальмовые ветви, символизирующие признание и славу, заменили на вербу – первое пробуждающееся весной дерево, которое ассоциируется с жизнью и обновлением.

Когда будет Вербное воскресенье в 2025 году?

Поскольку дата празднования зависит от Пасхи, Вербное воскресенье не имеет стабильной даты. Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, поэтому Вербное воскресенье будут праздновать 13 апреля.

Традиции и обычаи Вербного воскресенья

Что делают в этот день:
– Главный обряд – освящение ивовых веточек в церкви. Считается, что они обладают целебной силой, защищают от зла, приносят здоровье и благополучие.
– Освященную вербу хранят в доме за иконами или у дверей. Она служит оберегом на весь год.
– Люди касаются друг друга веточками, приговаривая: «Не я бью – ива бьет! Через неделю – Пасха! Будь велик, как верба, а здоров, как вода, а богат, как земля!».
– Несколько ветвей закапывают в землю, чтобы урожай был щедрым.
– Верили, что настой из освященной ивы помогает от простуды, а дым от сожженных веточек очищает дом от злых духов.

Что нельзя делать:
– Ссориться и ругаться – отрицательные эмоции могут принести беды.
– Физически работать – запрещено шить, стирать, убирать, работать в поле или саду.
– Употреблять мясо, молочные продукты, яйца – продолжается Великий пост, поэтому блюда должны быть постными.
– Стречь волосы – в народе верили, что это может « отрезать» здоровье и удачу.
– Отказывать в помощи – отказ в хорошем деле может обернуться против вас.
– Устраивать громкие гуляния – хоть этот светлый праздник, но чрезмерное веселье неуместно во время поста.

Вербное воскресенье – это время очищения, смирения и подготовки к Пасхе. Она напоминает силу веры, необходимость добрых дел и внутреннего обновления. Это день радости, когда природа и человеческие души пробуждаются в новую жизнь.

Отметим, что 18 марта праздник именины отмечают Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

Горячее за неделю

Статьи

Экранизация игры The Sims интригует новыми деталями

0
Любимые сим выходят за пределы экрана монитора! Компания...
Культура

Беременность во сне: что это значит и какие конфигурации несет?

0
Сновидения о беременности часто вызывают любопытство и множество...
Политика

США передали Украине 90 ракет Patriot: детали соглашения и поставки

0
Соединенные Штаты Америки отправили Украине 90 ракет в...
Статьи

Действительно ли мотивационные книги изменяют жизнь: что говорят исследования?

0
Самопомощь и мотивационная литература стали неотъемлемой частью многомиллиардной...
Политика

Как скачать свою музыку в TikTok: пошаговая инструкция

0
Хотите стать успешным и чтобы вашу музыку услышал...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Трамп признал, что «небольшая сцена» с Зеленским в Овальном кабинете была стратегией давления США на Украину
Следующая статья
Православная Пасха 2025 в Украине: когда будет

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В Украине теперь можно приобрести бальзам с ароматом «Киевского торта»: интересные подробности

0
Новинку выпустили украинский бренд косметики dott и Киев...

«Арсенал» меняет стратегию по Зинченко

0
Будущее Александра Зинченко в составе лондонского "Арсенала" остается неопределенным....

Три вредных привычки, которые разрушают вашу кожу и макияж

0
Аккуратный и стойкий макияж невозможен без ухоженной и...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.