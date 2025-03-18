Когда Вербное воскресенье 2025 года: дата, традиции и народные приметы

Вербное воскресенье – важный христианский праздник, который каждый год отмечают за неделю до Пасхи. Оно символизирует торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим и открывает последнюю неделю перед его Воскресением.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Рlitkar», Вербное воскресенье, также известное как Цветное воскресенье или Пальмовое воскресенье, имеет библейское происхождение. Она упоминается в Евангелии:

Перед еврейским праздником Песах Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим на осле.

Местные жители встречали его, устилая дорогу пальмовыми ветвями и восклицая «Осанна!».

Таким образом, сбылось пророчество о смиренном приходе Мессии.

Это событие стало началом Страстной недели – периода испытаний и страданий Иисуса перед его распятием и воскресением.

В славянских странах пальмовые ветви, символизирующие признание и славу, заменили на вербу – первое пробуждающееся весной дерево, которое ассоциируется с жизнью и обновлением.

Когда будет Вербное воскресенье в 2025 году?

Поскольку дата празднования зависит от Пасхи, Вербное воскресенье не имеет стабильной даты. Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, поэтому Вербное воскресенье будут праздновать 13 апреля.

Традиции и обычаи Вербного воскресенья

Что делают в этот день:

– Главный обряд – освящение ивовых веточек в церкви. Считается, что они обладают целебной силой, защищают от зла, приносят здоровье и благополучие.

– Освященную вербу хранят в доме за иконами или у дверей. Она служит оберегом на весь год.

– Люди касаются друг друга веточками, приговаривая: «Не я бью – ива бьет! Через неделю – Пасха! Будь велик, как верба, а здоров, как вода, а богат, как земля!».

– Несколько ветвей закапывают в землю, чтобы урожай был щедрым.

– Верили, что настой из освященной ивы помогает от простуды, а дым от сожженных веточек очищает дом от злых духов.

Что нельзя делать:

– Ссориться и ругаться – отрицательные эмоции могут принести беды.

– Физически работать – запрещено шить, стирать, убирать, работать в поле или саду.

– Употреблять мясо, молочные продукты, яйца – продолжается Великий пост, поэтому блюда должны быть постными.

– Стречь волосы – в народе верили, что это может « отрезать» здоровье и удачу.

– Отказывать в помощи – отказ в хорошем деле может обернуться против вас.

– Устраивать громкие гуляния – хоть этот светлый праздник, но чрезмерное веселье неуместно во время поста.

Вербное воскресенье – это время очищения, смирения и подготовки к Пасхе. Она напоминает силу веры, необходимость добрых дел и внутреннего обновления. Это день радости, когда природа и человеческие души пробуждаются в новую жизнь.

Отметим, что 18 марта праздник именины отмечают Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.