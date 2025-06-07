Красные глаза у собаки — это тревожный симптом, который может указывать на множество проблем: от простого раздражения до серьёзных инфекций и даже опасных вирусных заболеваний. Владельцы домашних питомцев нередко пугаются, заметив покраснение в глазах собаки, особенно если оно сопровождается вялостью, отказом от еды или гнойными выделениями. Важно понимать, что своевременное реагирование и грамотный уход в домашних условиях способны предотвратить ухудшение состояния и сохранить здоровье питомца. В этой статье DNEWS разберётся, почему у собаки могут быть красные глаза, какие симптомы требуют срочного вмешательства и как можно помочь животному дома.

Основные причины покраснения глаз у собак

Перед тем как приступать к лечению, необходимо разобраться в причинах появления красных глаз. Они могут быть как безобидными, так и требующими немедленного визита к ветеринару.

Аллергическая реакция и внешние раздражители

Одной из самых частых причин, почему у собаки красные белки глаз, является аллергия. Она может быть вызвана пыльцой, бытовой химией, кормом или даже новым наполнителем для подстилки. Также возможна реакция на дым, духи или строительные материалы.

Инфекционные заболевания

Если у собаки красные глаза и отказывается от еды, стоит заподозрить инфекционное поражение. Конъюнктивит, аденовирус, чума плотоядных, а также глазной герпес могут сопровождаться сильным воспалением. Особую опасность представляет бешенство — при нём красные глаза у собаки и агрессивное поведение часто идут в паре.

Перед переходом к домашнему лечению важно исключить инфекции, особенно если у питомца наблюдается обильное выделение гноя, вялость и повышение температуры тела. Такие симптомы требуют немедленной консультации с ветеринаром.

Попадание инородного тела

Песчинка, щепка, ресничка — всё это может стать причиной острого воспаления. Если у собаки покраснел один глаз, чем лечить — зависит от характера раздражения. Часто животное начинает тереть глаз лапой, что может только усугубить состояние.

Повреждение роговицы

Травма глаза — ещё одна частая причина покраснения. При ударе или царапине роговица воспаляется, глаз может слезиться, возникает светобоязнь. У собаки красные глаза и слезятся — повод срочно обратиться за помощью, особенно если животное держит глаз закрытым.

Хронические и системные заболевания

Иногда покраснение глаз — это симптом более глубоких нарушений в организме.

Повышенное внутриглазное давление

Глаукома развивается медленно, но может привести к полной слепоте. Красные глаза у собаки, капли не помогают, зрачок расширен — возможный признак именно этой патологии.

Проблемы с сосудами и кровообращением

У пожилых собак может нарушаться кровоснабжение органов зрения. Особенно заметны красные глаза у собаки в темноте, когда сосуды ярко выделяются на фоне склер.

Если ваш пёс входит в возрастную группу риска, важно регулярно проверять его зрение и общее состояние у ветеринара. Особенно это касается пород с предрасположенностью к глазным болезням — мопсов, пекинесов, чихуахуа.

Сопутствующие симптомы и их значение

Если у собаки красные глаза и закисают, вероятно, имеет место инфекция или механическое повреждение. Гнойные выделения, мутность роговицы, зуд — все это указывает на серьёзное воспаление. Важно понимать, что самолечение без постановки диагноза может ухудшить ситуацию.

Домашние методы первой помощи при покраснении глаз

Прежде чем использовать какие-либо средства, нужно внимательно осмотреть глаза собаки при хорошем освещении. Поможет фонарик — он покажет наличие гноя, ссадин или инородных предметов.

Промывание глаз

Если у собаки покраснел один глаз, чем лечить — первым делом можно попробовать промывание. Используйте физиологический раствор (0,9% NaCl) или отвар ромашки комнатной температуры. Делать это нужно чистым ватным тампоном от внешнего уголка к внутреннему.

Использование капель

Красные глаза у собаки — капли можно использовать, если исключены серьёзные заболевания. Подойдут «Ирис», «Бриллиантовые глаза», «Тобрекс». Но применять их стоит строго по инструкции, не превышая дозировку. Лучше, если ветеринар подберёт нужное средство.

Перед использованием капель важно аккуратно зафиксировать голову собаки. Одна рука придерживает морду, другая — закапывает средство в нижний конъюнктивальный мешок.

Компрессы и успокаивающие средства

Если глаз воспалён, но нет гноя или боли, можно приложить прохладный компресс из настоя шалфея или чая. Это уменьшит отёк и снимет покраснение. Однако это лишь временная мера — при повторяющемся покраснении нужна диагностика.

Гигиена глаз

Важно ежедневно осматривать глаза питомца, особенно у длинношёрстных пород. Волосы у морды стоит аккуратно подстригать, чтобы они не попадали в глаза. Также важно регулярно очищать уголки глаз от выделений.

Когда нужно срочно обращаться к ветеринару

Иногда домашние меры не приносят результата, и требуется помощь специалиста. В этих случаях визит в клинику нельзя откладывать:

У собаки красные глаза и отказывается от еды

Наблюдается помутнение роговицы

Глаз не открывается, сильно слезится

Есть признаки боли и тревожности

Покраснение не проходит более суток

Если собака испытывает светобоязнь, трет глаз лапой, прячется или визжит при прикосновении — это может указывать на сильную боль. Не стоит рисковать — своевременное лечение может спасти зрение.

Что может назначить ветеринар

После осмотра врач может назначить:

Антибиотики в виде капель или мазей

Противоаллергические препараты

Промывание слёзных каналов

Аппликации с антисептиками

УЗИ или офтальмоскопию

Часто лечение занимает 5–7 дней. Важно строго соблюдать назначения и не прекращать терапию преждевременно, даже если глаз уже выглядит лучше.

Профилактика покраснения глаз у собак

Чтобы избежать повторного воспаления, важно соблюдать несколько правил.

Гигиена и уход за глазами

Регулярное очищение глаз от выделений, особенно утром, поможет предотвратить воспаление. Используйте ватные диски, смоченные в кипячёной воде или специальном лосьоне.

Защита от пыли и ветра

Во время прогулок в ветреную погоду можно использовать специальные очки для собак, особенно если животное чувствительно к раздражителям.

Рацион и витамины

Сбалансированное питание укрепляет иммунитет и снижает риск аллергических реакций. Добавки с омега-3, лютеином и витамином А особенно полезны для зрения.

Регулярные осмотры у ветеринара

Особенно важны профилактические осмотры для собак старше 7 лет и пород с выпуклыми глазами. Раннее выявление проблем — залог здоровья глаз на долгие годы.

Красные глаза у собаки — это сигнал, который нельзя игнорировать. Причины могут быть самыми разными: от безобидных до опасных. Важно наблюдать за общим состоянием питомца, вовремя реагировать на тревожные симптомы и при необходимости обращаться к ветеринару. Домашние методы — эффективны при лёгких формах, но при ухудшении состояния откладывать помощь нельзя. Правильный уход, гигиена и профилактика — лучшие союзники в заботе о зрении вашего четвероногого друга.

Ранее мы писали о том, как защитить домашних животных от клещей в весенне-летний период.