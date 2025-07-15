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Подборка 30 кредитов для бизнеса с реальными ставками и APR — от 0,01% до 114 000%. Что скрывают предложения банков и МФО в Украине?
Подборка 30 кредитов для бизнеса с реальными ставками и APR — от 0,01% до 114 000%. Что скрывают предложения банков и МФО в Украине?
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Кредит для бизнеса в Украине 2025: свежие условия и возможные риски

В 2025 году малому и среднему бизнесу в Украине открывается всё больше финансовых возможностей. Банки и МФО активно соревнуются между собой, предлагая широкий выбор кредитных продуктов: от микрозаймов на старт до крупных сумм на развитие. Однако важно помнить: за каждым кредитным решением стоят не только проценты, но и юридические и репутационные риски. Мы подобрали 30 кредитов для вас — с указанием реальных условий, процентных ставок, сроков и подводных камней. Эта статья от DNEWS поможет разобраться, как найти оптимальный кредит для бизнеса и избежать финансовой ловушки.

Общие тенденции кредитования бизнеса в 2025 году

Финансовый рынок Украины показывает постепенное восстановление после кризисов последних лет. Это напрямую влияет на бизнес-кредитование. Банки возвращают программы кредитов с фиксированными ставками, а микрофинансовые организации — усиливают онлайн-сервисы и автоматическую верификацию клиентов.

В 2025 году средняя ставка по кредитам для бизнеса составляет от 23 до 29% годовых. Однако при коротких сроках и ежедневном начислении процент может превысить 3000–10000% годовых APR, особенно в МФО. Поэтому выбор нужно делать особенно тщательно.

Что такое APR и почему это главное в бизнес-кредитовании

При оформлении кредита предприниматели часто ориентируются на базовую ставку — например, «0,01% в день» или «от 29% годовых». Но именно APR (Annual Percentage Rate) — реальная годовая процентная ставка — показывает настоящую стоимость займа. И этот показатель может отличаться в десятки или даже тысячи раз от заявленной.

APR учитывает не только номинальную ставку, но и все дополнительные расходы: комиссии, страховки, плату за обслуживание, услуги BankID, SMS, переводы на карту, оформление, переаккредитацию и прочее.

Почему APR может быть в тысячу раз выше «официальной ставки»

Пример: CreditKasa предлагает кредит под 0,01% в день. Звучит безопасно. Но APR — до 6619,47%, потому что процент начисляется ежедневно, а комиссии за пролонгацию включают дополнительные платежи.

Ещё ярче пример — LoviLave: ставка 1,35% в день, а APR достигает 114 432,08%. Это значит, что при просрочке даже на месяц долг может увеличиться в несколько раз.

Как правильно использовать APR

  • Всегда читай реальную процентную ставку (APR) в договоре или на официальном сайте.
  • Используй кредитные калькуляторы, которые учитывают не только проценты, но и все скрытые платежи.
  • Не доверяй рекламе «от 0,00001%» — чаще всего это маркетинговый трюк.

APR — это твоя главная цифра для анализа. Именно она покажет, сколько на самом деле стоит кредит, и поможет избежать фатальных ошибок при планировании расходов бизнеса.

Мы подобрали 30 кредитов для вас: список лучших предложений

Перед тем как выбрать кредит, стоит сравнить актуальные предложения от банков и МФО. Ниже — таблица из 30 кредитов, подходящих для бизнеса в 2025 году:

КредиторСумма до, ₴СтавкаСрокAPR (реальный)
SelfieCredit40 000от 0,01% в день345–365 дней1244,55–3422,24%
Банк Глобус20 000от 0,00001% год12 мес116,78%
Miloan30 000от 0,01% в день337–360 дней1341,97–2741,35%
Банк Альянс300 000от 0,00001% год2–36 мес107,62%
Starfin20 000от 0,01% в день5–120 дней2572,74–3369,39%
Таскомбанк1 000 000от 0,01% год6–60 мес47,94–241,79%
Moneyveo40 000от 0,01% в день1–1825 дней617,21–2221,34%
Сенс Банк1 000 000от 0,01% год6–60 мес46,85–60,55%
ШвидкоГроші50 000от 0,01% в день63–217 дней1973–11016,79%
Юнекс Банк350 000от 28,9% год13–49 мес36,12–104,78%
Е Гроші30 000от 1,4% в день167–180 дней75046,41–87376,26%
ПроКредит Банк500 000от 29% год12 мес34,06–45,44%
Loan+20 000от 0,01% в день55–80 дней70,87–3735,59%
Райффайзен Банк750 000от 29,9% год13–72 мес34,3–66,1%
FirstCredit30 000от 0,01% в день53–65 дней68,27–3785,05%
Клиринговый Дом150 000от 65% год6–18 мес88,88–89,62%
CreditPlus20 000от 1% в день345–365 дней1244,45–3546,38%
Credit740 000от 0,01% в день360–365 дней1132,58–3845,25%
CreditKasa55 000от 0,01% в день1–365 дней178,66–6619,47%
MyCredit18 000от 0,01% в день2–30 дней3,99–3602,35%
Tengo30 000от 0,01% в день337–360 дней1374,13–2820,55%
LoviLave15 000от 1,35% в день1–90 дней3711–114432,08%
Limon27 000от 0,01% в день60 мес1597,37–2221,34%
LehkoCredit20 000от 0,09% в день360 дней1744,94–4545%
ClickCredit8 000от 0,01% в день5–365 дней3,71–5916,41%
SlonCredit32 000от 0,03% в день345–365 дней954,05–13574,76%
Amigo25 000от 0,001% в день337–360 дней1374,13–2741,35%
Твоя Позика150 000от 1% в день23–169 дней1733,86–9726,31%
BestCredit100 000от 0,01% в день2–1095 дней
SunCredit20 000от 0,01% в день5–120 дней2572,74–3369,39%

Как выбрать подходящий кредит для бизнеса

Прежде чем оформлять кредит, предпринимателю важно учитывать множество факторов: размер платежей, скорость получения, наличие пролонгации, реальную годовую процентную ставку и надёжность кредитора.

Выгодные решения для краткосрочных целей

Если нужно покрыть кассовый разрыв, аренду или закупки — подойдут кредиты от CreditKasa, Credit7, Miloan, Starfin. Они выдают деньги за 1–3 минуты, ставки начинаются от 0,01% в день.

Но помни: годовая переплата может составлять десятки тысяч процентов. Например, в LoviLave — до 114 432% годовых APR.

Долгосрочные программы от банков

Для масштабирования, запуска франшизы или обновления оборудования подойдут программы от Таскомбанка, Сенс Банка, Райффайзен Банка. Их APR ниже — от 46% до 60%, но оформление займёт от 1 до 4 дней.

Основные риски при оформлении бизнес-кредита

Даже при стабильных доходах кредит несёт потенциальные угрозы:

Резкий рост переплаты при просрочке

Даже 1 день задержки может активировать штрафной процент — например, CreditPlus увеличивает ставку более чем в 10 раз.

Порча кредитной истории

Просрочка фиксируется в едином кредитном реестре и может повлиять на будущие заявки, в том числе на гранты и участие в тендерах.

Нехватка оборотных средств

Неправильный расчёт графика погашения может привести к кассовым разрывам, особенно в несезон.

Как минимизировать риски

  • Сравнивай не «нулевые ставки», а реальные годовые проценты (APR).
  • Проверяй лицензию и юридические данные на сайте НБУ.
  • Избегай кредиторов с агрессивной рекламой и неясными условиями.
  • Используй агрегаторы для быстрого сравнения (например, finance.ua, creditplus.ua).

Бизнес-кредит как рывок, но с оглядкой

Кредит для бизнеса в 2025 — это рабочий инструмент, который может помочь вырасти. Но как и любой инструмент, его нужно использовать правильно. Мы подобрали 30 кредитов для вас, чтобы вы могли принять обоснованное и безопасное решение. Читайте договор до конца, сравнивайте APR, не берите больше, чем нужно — и тогда займ действительно станет рывком вперёд, а не якорем.

Ранее мы писали о том, как начать свой бизнес в Украине: первые шаги к успешному делу.

Источник: finance

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