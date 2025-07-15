В 2025 году малому и среднему бизнесу в Украине открывается всё больше финансовых возможностей. Банки и МФО активно соревнуются между собой, предлагая широкий выбор кредитных продуктов: от микрозаймов на старт до крупных сумм на развитие. Однако важно помнить: за каждым кредитным решением стоят не только проценты, но и юридические и репутационные риски. Мы подобрали 30 кредитов для вас — с указанием реальных условий, процентных ставок, сроков и подводных камней. Эта статья от DNEWS поможет разобраться, как найти оптимальный кредит для бизнеса и избежать финансовой ловушки.

Общие тенденции кредитования бизнеса в 2025 году

Финансовый рынок Украины показывает постепенное восстановление после кризисов последних лет. Это напрямую влияет на бизнес-кредитование. Банки возвращают программы кредитов с фиксированными ставками, а микрофинансовые организации — усиливают онлайн-сервисы и автоматическую верификацию клиентов.

В 2025 году средняя ставка по кредитам для бизнеса составляет от 23 до 29% годовых. Однако при коротких сроках и ежедневном начислении процент может превысить 3000–10000% годовых APR, особенно в МФО. Поэтому выбор нужно делать особенно тщательно.

Что такое APR и почему это главное в бизнес-кредитовании

При оформлении кредита предприниматели часто ориентируются на базовую ставку — например, «0,01% в день» или «от 29% годовых». Но именно APR (Annual Percentage Rate) — реальная годовая процентная ставка — показывает настоящую стоимость займа. И этот показатель может отличаться в десятки или даже тысячи раз от заявленной.

APR учитывает не только номинальную ставку, но и все дополнительные расходы: комиссии, страховки, плату за обслуживание, услуги BankID, SMS, переводы на карту, оформление, переаккредитацию и прочее.

Почему APR может быть в тысячу раз выше «официальной ставки»

Пример: CreditKasa предлагает кредит под 0,01% в день. Звучит безопасно. Но APR — до 6619,47%, потому что процент начисляется ежедневно, а комиссии за пролонгацию включают дополнительные платежи.

Ещё ярче пример — LoviLave: ставка 1,35% в день, а APR достигает 114 432,08%. Это значит, что при просрочке даже на месяц долг может увеличиться в несколько раз.

Как правильно использовать APR

Всегда читай реальную процентную ставку (APR) в договоре или на официальном сайте.

в договоре или на официальном сайте. Используй кредитные калькуляторы , которые учитывают не только проценты, но и все скрытые платежи.

, которые учитывают не только проценты, но и все скрытые платежи. Не доверяй рекламе «от 0,00001%» — чаще всего это маркетинговый трюк.

APR — это твоя главная цифра для анализа. Именно она покажет, сколько на самом деле стоит кредит, и поможет избежать фатальных ошибок при планировании расходов бизнеса.

Мы подобрали 30 кредитов для вас: список лучших предложений

Перед тем как выбрать кредит, стоит сравнить актуальные предложения от банков и МФО. Ниже — таблица из 30 кредитов, подходящих для бизнеса в 2025 году:

Кредитор Сумма до, ₴ Ставка Срок APR (реальный) SelfieCredit 40 000 от 0,01% в день 345–365 дней 1244,55–3422,24% Банк Глобус 20 000 от 0,00001% год 12 мес 116,78% Miloan 30 000 от 0,01% в день 337–360 дней 1341,97–2741,35% Банк Альянс 300 000 от 0,00001% год 2–36 мес 107,62% Starfin 20 000 от 0,01% в день 5–120 дней 2572,74–3369,39% Таскомбанк 1 000 000 от 0,01% год 6–60 мес 47,94–241,79% Moneyveo 40 000 от 0,01% в день 1–1825 дней 617,21–2221,34% Сенс Банк 1 000 000 от 0,01% год 6–60 мес 46,85–60,55% ШвидкоГроші 50 000 от 0,01% в день 63–217 дней 1973–11016,79% Юнекс Банк 350 000 от 28,9% год 13–49 мес 36,12–104,78% Е Гроші 30 000 от 1,4% в день 167–180 дней 75046,41–87376,26% ПроКредит Банк 500 000 от 29% год 12 мес 34,06–45,44% Loan+ 20 000 от 0,01% в день 55–80 дней 70,87–3735,59% Райффайзен Банк 750 000 от 29,9% год 13–72 мес 34,3–66,1% FirstCredit 30 000 от 0,01% в день 53–65 дней 68,27–3785,05% Клиринговый Дом 150 000 от 65% год 6–18 мес 88,88–89,62% CreditPlus 20 000 от 1% в день 345–365 дней 1244,45–3546,38% Credit7 40 000 от 0,01% в день 360–365 дней 1132,58–3845,25% CreditKasa 55 000 от 0,01% в день 1–365 дней 178,66–6619,47% MyCredit 18 000 от 0,01% в день 2–30 дней 3,99–3602,35% Tengo 30 000 от 0,01% в день 337–360 дней 1374,13–2820,55% LoviLave 15 000 от 1,35% в день 1–90 дней 3711–114432,08% Limon 27 000 от 0,01% в день 60 мес 1597,37–2221,34% LehkoCredit 20 000 от 0,09% в день 360 дней 1744,94–4545% ClickCredit 8 000 от 0,01% в день 5–365 дней 3,71–5916,41% SlonCredit 32 000 от 0,03% в день 345–365 дней 954,05–13574,76% Amigo 25 000 от 0,001% в день 337–360 дней 1374,13–2741,35% Твоя Позика 150 000 от 1% в день 23–169 дней 1733,86–9726,31% BestCredit 100 000 от 0,01% в день 2–1095 дней — SunCredit 20 000 от 0,01% в день 5–120 дней 2572,74–3369,39%

Как выбрать подходящий кредит для бизнеса

Прежде чем оформлять кредит, предпринимателю важно учитывать множество факторов: размер платежей, скорость получения, наличие пролонгации, реальную годовую процентную ставку и надёжность кредитора.

Выгодные решения для краткосрочных целей

Если нужно покрыть кассовый разрыв, аренду или закупки — подойдут кредиты от CreditKasa, Credit7, Miloan, Starfin. Они выдают деньги за 1–3 минуты, ставки начинаются от 0,01% в день.

Но помни: годовая переплата может составлять десятки тысяч процентов. Например, в LoviLave — до 114 432% годовых APR.

Долгосрочные программы от банков

Для масштабирования, запуска франшизы или обновления оборудования подойдут программы от Таскомбанка, Сенс Банка, Райффайзен Банка. Их APR ниже — от 46% до 60%, но оформление займёт от 1 до 4 дней.

Основные риски при оформлении бизнес-кредита

Даже при стабильных доходах кредит несёт потенциальные угрозы:

Резкий рост переплаты при просрочке

Даже 1 день задержки может активировать штрафной процент — например, CreditPlus увеличивает ставку более чем в 10 раз.

Порча кредитной истории

Просрочка фиксируется в едином кредитном реестре и может повлиять на будущие заявки, в том числе на гранты и участие в тендерах.

Нехватка оборотных средств

Неправильный расчёт графика погашения может привести к кассовым разрывам, особенно в несезон.

Как минимизировать риски

Сравнивай не «нулевые ставки», а реальные годовые проценты (APR) .

. Проверяй лицензию и юридические данные на сайте НБУ.

Избегай кредиторов с агрессивной рекламой и неясными условиями.

Используй агрегаторы для быстрого сравнения (например, finance.ua, creditplus.ua).

Бизнес-кредит как рывок, но с оглядкой

Кредит для бизнеса в 2025 — это рабочий инструмент, который может помочь вырасти. Но как и любой инструмент, его нужно использовать правильно. Мы подобрали 30 кредитов для вас, чтобы вы могли принять обоснованное и безопасное решение. Читайте договор до конца, сравнивайте APR, не берите больше, чем нужно — и тогда займ действительно станет рывком вперёд, а не якорем.

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Источник: finance