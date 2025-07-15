В 2025 году малому и среднему бизнесу в Украине открывается всё больше финансовых возможностей. Банки и МФО активно соревнуются между собой, предлагая широкий выбор кредитных продуктов: от микрозаймов на старт до крупных сумм на развитие. Однако важно помнить: за каждым кредитным решением стоят не только проценты, но и юридические и репутационные риски. Мы подобрали 30 кредитов для вас — с указанием реальных условий, процентных ставок, сроков и подводных камней. Эта статья от DNEWS поможет разобраться, как найти оптимальный кредит для бизнеса и избежать финансовой ловушки.
Общие тенденции кредитования бизнеса в 2025 году
Финансовый рынок Украины показывает постепенное восстановление после кризисов последних лет. Это напрямую влияет на бизнес-кредитование. Банки возвращают программы кредитов с фиксированными ставками, а микрофинансовые организации — усиливают онлайн-сервисы и автоматическую верификацию клиентов.
В 2025 году средняя ставка по кредитам для бизнеса составляет от 23 до 29% годовых. Однако при коротких сроках и ежедневном начислении процент может превысить 3000–10000% годовых APR, особенно в МФО. Поэтому выбор нужно делать особенно тщательно.
Что такое APR и почему это главное в бизнес-кредитовании
При оформлении кредита предприниматели часто ориентируются на базовую ставку — например, «0,01% в день» или «от 29% годовых». Но именно APR (Annual Percentage Rate) — реальная годовая процентная ставка — показывает настоящую стоимость займа. И этот показатель может отличаться в десятки или даже тысячи раз от заявленной.
APR учитывает не только номинальную ставку, но и все дополнительные расходы: комиссии, страховки, плату за обслуживание, услуги BankID, SMS, переводы на карту, оформление, переаккредитацию и прочее.
Почему APR может быть в тысячу раз выше «официальной ставки»
Пример: CreditKasa предлагает кредит под 0,01% в день. Звучит безопасно. Но APR — до 6619,47%, потому что процент начисляется ежедневно, а комиссии за пролонгацию включают дополнительные платежи.
Ещё ярче пример — LoviLave: ставка 1,35% в день, а APR достигает 114 432,08%. Это значит, что при просрочке даже на месяц долг может увеличиться в несколько раз.
Как правильно использовать APR
- Всегда читай реальную процентную ставку (APR) в договоре или на официальном сайте.
- Используй кредитные калькуляторы, которые учитывают не только проценты, но и все скрытые платежи.
- Не доверяй рекламе «от 0,00001%» — чаще всего это маркетинговый трюк.
APR — это твоя главная цифра для анализа. Именно она покажет, сколько на самом деле стоит кредит, и поможет избежать фатальных ошибок при планировании расходов бизнеса.
Мы подобрали 30 кредитов для вас: список лучших предложений
Перед тем как выбрать кредит, стоит сравнить актуальные предложения от банков и МФО. Ниже — таблица из 30 кредитов, подходящих для бизнеса в 2025 году:
|Кредитор
|Сумма до, ₴
|Ставка
|Срок
|APR (реальный)
|SelfieCredit
|40 000
|от 0,01% в день
|345–365 дней
|1244,55–3422,24%
|Банк Глобус
|20 000
|от 0,00001% год
|12 мес
|116,78%
|Miloan
|30 000
|от 0,01% в день
|337–360 дней
|1341,97–2741,35%
|Банк Альянс
|300 000
|от 0,00001% год
|2–36 мес
|107,62%
|Starfin
|20 000
|от 0,01% в день
|5–120 дней
|2572,74–3369,39%
|Таскомбанк
|1 000 000
|от 0,01% год
|6–60 мес
|47,94–241,79%
|Moneyveo
|40 000
|от 0,01% в день
|1–1825 дней
|617,21–2221,34%
|Сенс Банк
|1 000 000
|от 0,01% год
|6–60 мес
|46,85–60,55%
|ШвидкоГроші
|50 000
|от 0,01% в день
|63–217 дней
|1973–11016,79%
|Юнекс Банк
|350 000
|от 28,9% год
|13–49 мес
|36,12–104,78%
|Е Гроші
|30 000
|от 1,4% в день
|167–180 дней
|75046,41–87376,26%
|ПроКредит Банк
|500 000
|от 29% год
|12 мес
|34,06–45,44%
|Loan+
|20 000
|от 0,01% в день
|55–80 дней
|70,87–3735,59%
|Райффайзен Банк
|750 000
|от 29,9% год
|13–72 мес
|34,3–66,1%
|FirstCredit
|30 000
|от 0,01% в день
|53–65 дней
|68,27–3785,05%
|Клиринговый Дом
|150 000
|от 65% год
|6–18 мес
|88,88–89,62%
|CreditPlus
|20 000
|от 1% в день
|345–365 дней
|1244,45–3546,38%
|Credit7
|40 000
|от 0,01% в день
|360–365 дней
|1132,58–3845,25%
|CreditKasa
|55 000
|от 0,01% в день
|1–365 дней
|178,66–6619,47%
|MyCredit
|18 000
|от 0,01% в день
|2–30 дней
|3,99–3602,35%
|Tengo
|30 000
|от 0,01% в день
|337–360 дней
|1374,13–2820,55%
|LoviLave
|15 000
|от 1,35% в день
|1–90 дней
|3711–114432,08%
|Limon
|27 000
|от 0,01% в день
|60 мес
|1597,37–2221,34%
|LehkoCredit
|20 000
|от 0,09% в день
|360 дней
|1744,94–4545%
|ClickCredit
|8 000
|от 0,01% в день
|5–365 дней
|3,71–5916,41%
|SlonCredit
|32 000
|от 0,03% в день
|345–365 дней
|954,05–13574,76%
|Amigo
|25 000
|от 0,001% в день
|337–360 дней
|1374,13–2741,35%
|Твоя Позика
|150 000
|от 1% в день
|23–169 дней
|1733,86–9726,31%
|BestCredit
|100 000
|от 0,01% в день
|2–1095 дней
|—
|SunCredit
|20 000
|от 0,01% в день
|5–120 дней
|2572,74–3369,39%
Как выбрать подходящий кредит для бизнеса
Прежде чем оформлять кредит, предпринимателю важно учитывать множество факторов: размер платежей, скорость получения, наличие пролонгации, реальную годовую процентную ставку и надёжность кредитора.
Выгодные решения для краткосрочных целей
Если нужно покрыть кассовый разрыв, аренду или закупки — подойдут кредиты от CreditKasa, Credit7, Miloan, Starfin. Они выдают деньги за 1–3 минуты, ставки начинаются от 0,01% в день.
Но помни: годовая переплата может составлять десятки тысяч процентов. Например, в LoviLave — до 114 432% годовых APR.
Долгосрочные программы от банков
Для масштабирования, запуска франшизы или обновления оборудования подойдут программы от Таскомбанка, Сенс Банка, Райффайзен Банка. Их APR ниже — от 46% до 60%, но оформление займёт от 1 до 4 дней.
Основные риски при оформлении бизнес-кредита
Даже при стабильных доходах кредит несёт потенциальные угрозы:
Резкий рост переплаты при просрочке
Даже 1 день задержки может активировать штрафной процент — например, CreditPlus увеличивает ставку более чем в 10 раз.
Порча кредитной истории
Просрочка фиксируется в едином кредитном реестре и может повлиять на будущие заявки, в том числе на гранты и участие в тендерах.
Нехватка оборотных средств
Неправильный расчёт графика погашения может привести к кассовым разрывам, особенно в несезон.
Как минимизировать риски
- Сравнивай не «нулевые ставки», а реальные годовые проценты (APR).
- Проверяй лицензию и юридические данные на сайте НБУ.
- Избегай кредиторов с агрессивной рекламой и неясными условиями.
- Используй агрегаторы для быстрого сравнения (например, finance.ua, creditplus.ua).
Бизнес-кредит как рывок, но с оглядкой
Кредит для бизнеса в 2025 — это рабочий инструмент, который может помочь вырасти. Но как и любой инструмент, его нужно использовать правильно. Мы подобрали 30 кредитов для вас, чтобы вы могли принять обоснованное и безопасное решение. Читайте договор до конца, сравнивайте APR, не берите больше, чем нужно — и тогда займ действительно станет рывком вперёд, а не якорем.
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Источник: finance