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Кто такие альт-девушки: стиль, эстетика и философия

Хто такі альт-дівчата: стиль, естетика та філософія

В соцсетях все чаще встречается термин «альт-девушка» или «alt girl» – загадочный образ, объединяющий молодых людей, бросающих вызов массовой культуре и создающих собственную, альтернативную реальность. Кто они такие? Что отличает альт-девушек от других? Разбираемся ниже.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», слово «альт» – сокращение от «альтернативная». Этот термин включает не только внешний вид, но и определенный образ мышления, жизненную позицию, вкус в музыке, фильмах, моде и даже отношение к обществу. Альт-девушки – это те, кто не боится быть «не такими, как все». Они смело экспериментируют с образом, отказываются от трендов массовой культуры и ищут себя в своем уникальном стиле.

Облик альт-девушки

Образ альт-девушки может изменяться в зависимости от влияний различных субкультур (эмо, гранж, готика, панк, сцена и т.п.), но есть несколько общих черт:

  • Окрашенные волосы – синие, розовые, зеленые, с эффектом «выгоревших» или полутонами.
  • Макияж – темные стрелки, упор на глаза, иногда – темная помада.
  • Одежда – вещи из секонд-хендов, винтаж, оверсайз-свитера, рваные джинсы, цепи, шипы, сетки, платформенная обувь.
  • Украшения – пирсинг, татуировки, чокеры, массивные серьги или кольца.
  • Микс жанров – сочетание готики, рока, гранжа, поп-культуры и даже детской наивности.
  • Музыка и влияние

Альт-девушки обычно слушают музыку, отражающую их внутренний мир. Это может быть альтернативный рок, инди-поп, панк, эмо, гранж, электроника, дарк-поп.

Любимые исполнители могут включать: Billie Eilish, Melanie Martinez, Avril Lavigne, Mitski, Arctic Monkeys, Radiohead, The Cure, Paramore и т.д.

Ценности и мировоззрение

Альт-девушки – это не только о стиле. Это способ выражения собственного «Я». Они:

  • Выступают за свободу самовыражения.
  • Часто поддерживают феминистские, ЛГБТК+ и другие прогрессивные движения.
  • Ценят индивидуальность, глубокие эмоции и саморефлексию.
  • Часто увлекаются искусством, фотографией, поэзией.

Их облик – это отражение внутреннего состояния, форма протеста против шаблонов, навязанных обществом.

Альт-девушки в TikTok и Instagram

Благодаря соцсетям альт-эстетика приобрела новую популярность. В TikTok, например, хэштеги типа #altgirl, #egirl, #darkaesthetic имеют миллионы просмотров. Там можно найти образы, лайфхаки, рекомендации музыки, а также много юмористического контента о жизни альт-девушки – с самоиронией, ностальгией и искренностью.

Можно ли стать альт-девушкой?

Да! Альт – это не закрытый клуб, а скорее открытое приглашение быть собой. Если ты чувствуешь тягу к экспериментам, ищешь свой стиль, должен что-то сказать миру и не боишься выглядеть «иначе» – ты уже на пути к этому образу.

Итак, альт-девушки – это голос поколения, стремящийся к подлинности, глубине и самовыражению. Их стиль может изменяться, но суть остается неизменной: быть собой, даже если это неформат.

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