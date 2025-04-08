Кто такие «бежевые мамы»: комментарии психологов и педиатров

В украинском обществе всё чаще обсуждают понятие бежевые мамы — неформальное обозначение родителей, стремящихся к идеальному внешнему образу материнства, где всё выверено, эстетично и соответствует трендам. В соцсетях такие мамы выглядят безупречно: натуральные тона одежды, минималистичный интерьер, спокойные дети, эко-игрушки и здоровые перекусы. Но за этой «бежевой эстетикой» часто скрываются выгорание, перфекционизм и неестественные ожидания от себя и ребёнка.

Суть проблемы в том, что бежевые мамы создают картинку, которой стараются соответствовать другие женщины, забывая о реальности и собственных потребностях. Психологи и педиатры всё чаще бьют тревогу: за идеальной маской прячется тревожность, постоянное чувство вины и выгорание. Это не просто визуальный стиль — это подход к материнству, который может навредить не только маме, но и ребёнку.

Кто такие бежевые мамы на самом деле? Почему этот термин вызывает споры среди специалистов? Какие последствия он несёт и как не стать заложником «инстаграмного» материнства? DNEWS разбирается с экспертами.

Бежевые мамы: термин, пришедший из соцсетей

Понятие бежевые мамы возникло как ироничное описание мам, для которых важна визуальная составляющая родительства. Это женщины, которые:

одеваются в одежду нейтральных оттенков;

покупают детям эко-игрушки в пастельной палитре;

оформляют интерьер детской в стиле минимализма;

активно ведут соцсети, делясь “правильным” материнством;

выступают за осознанное питание, естественное воспитание, отказ от гаджетов.

С одной стороны, в этом нет ничего плохого — стремление к красоте, порядку и здоровью похвально. Но с другой — всё чаще этот стиль превращается в гонку за идеалом и скрытым источником давления, особенно на молодых матерей.

Почему идеальный образ может быть опасен

Психологи считают, что идеализированный образ бежевой мамы создаёт токсичную атмосферу в родительской среде. Вот основные причины:

Ощущение несоответствия. Мамы, не вписывающиеся в «бежевый стиль», чувствуют себя хуже.

Мамы, не вписывающиеся в «бежевый стиль», чувствуют себя хуже. Повышенный уровень тревожности. Постоянное стремление к идеалу выматывает.

Постоянное стремление к идеалу выматывает. Замалчивание трудностей. Бежевые мамы редко делятся реальными проблемами — создавая ложную картину идеального материнства.

По словам семейного психолога Анны Дроздової, такая мама «может забыть про собственные границы, потребности и в конечном итоге выгореть, чувствуя, что не справляется».

Комментарии педиатров: влияние на ребёнка

Педиатры также выражают обеспокоенность. Как отмечает доктор Наталья Клименко, дети бежевых мам часто сталкиваются с:

гиперопекой и контролем ;

; недостатком свободы и спонтанности ;

; избыточной стерильностью, вредной для иммунитета.

Ребёнок растёт в «идеальной» обстановке, где не принято пачкаться, шуметь или спорить. В результате — проблемы с адаптацией в коллективе, страх ошибок, повышенная тревожность.

По мнению экспертов, здоровая атмосфера в семье — это не только порядок и красивый интерьер, но и принятие эмоций, свобода выражения и искреннее общение.

Как не стать жертвой образа

Чтобы избежать давления и не попасть в ловушку «бежевого материнства», специалисты советуют:

Не сравнивать себя с другими. Особенно в соцсетях, где показывают лишь фасад.

Особенно в соцсетях, где показывают лишь фасад. Фокусироваться на отношениях, а не на картинке. Важны любовь, поддержка, внимание.

Важны любовь, поддержка, внимание. Допускать хаос и несовершенство. Это нормально, когда в доме бардак или у ребёнка истерика.

Это нормально, когда в доме бардак или у ребёнка истерика. Говорить о трудностях. Это помогает другим мамам не чувствовать себя одинокими.

Это помогает другим мамам не чувствовать себя одинокими. Доверять себе. Интуиция матери — не менее ценный инструмент, чем советы блогеров.

Что говорят психологи о причинах “бежевого” тренда

По мнению психолога Елены Сидорчук, феномен бежевые мамы стал особенно актуален в последние годы из-за:

высокого уровня тревоги в обществе;

стремления к контролю в условиях неопределённости;

давления со стороны соцсетей и культуры успеха.

Женщина в современном мире одновременно должна быть идеальной матерью, женой, специалистом и выглядеть безупречно. Бежевый стиль — как способ структурировать хаос, визуально «успокоить» реальность. Но он не решает внутренних конфликтов, а лишь маскирует их.

Как поддержать маму, которая выгорела

Если вы заметили, что близкая вам мама изо всех сил старается соответствовать «бежевому» идеалу, но выглядит уставшей и раздражённой — это тревожный сигнал. Помочь можно так:

Предложить помощь по дому или с ребёнком.

Выслушать без осуждения. Просто быть рядом.

Просто быть рядом. Поделиться собственным опытом ошибок и хаоса. Это даёт ощущение нормальности.

Это даёт ощущение нормальности. Рекомендовать обратиться к психологу. Иногда нужна профессиональная поддержка.

Суть не в том, чтобы переубеждать маму, а в том, чтобы вернуть её к себе настоящей — живой, чувствующей, уязвимой.

Настоящая забота — вне цвета и эстетики

Материнство — это не цвет стен или стиль детских игрушек. Настоящая забота проявляется в умении слышать, принимать, быть рядом. Ребёнку не нужно идеальное, бежевое детство — ему нужно любящее и тёплое.

Поэтому так важно развенчивать миф о том, что хорошая мама — это мама в нейтральной одежде с ребёнком в деревянной кроватке. Хорошая мама — это та, которая живёт с ребёнком в реальности, с радостями и трудностями, без фильтров и шаблонов.

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