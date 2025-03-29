Леди Гагу обвиняют в плагиате и требуют 100 миллионов компенсации

Американскую певицу Леди Гагу, которая в марте выпустила новый альбом Mayhem, подали в суд из-за плагиата. Истцы обвиняют артистку в незаконном использовании названия и логотипа «Mayhem», запатентованных брендом Lost International еще в 2015 году. Владельцы этой торговой марки требуют от Гаги компенсации в размере $100 млн.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Rolling Stone, конфликт возник из-за использования названия Mayhem, которое является собственностью Lost International. В частности, компания обвиняет певицу в том, что она использовала их торговую марку и логотип на своей продукции, в частности, на мерче, где был нанесен этот самый логотип. Истцы утверждают, что этот логотип схож или даже идентичен тому, что использует их бренд. Согласно судебному иску действия Леди Гаги могут ввести потребителей в заблуждение, заставляя их думать, что ее продукция связана с компанией Lost или ее продукция была одобрена брендом. Это, по их мнению, может нанести ущерб репутации и бренду.

Lost International сообщает, что попыталась разрешить конфликт мирным путем, обратившись в команду певицы, но не получила ответа. Поэтому компания подала в суд с требованием запретить использование логотипа Mayhem и выплаты компенсации в размере $100 млн. Адвокат исполнительницы Орин Снайдер прокомментировал ситуацию, отметив, что ее новый альбом стал очень популярен во всем мире и неудивительно, что кто-то пытается воспользоваться успехом, подав безосновательный иск. Он назвал это злоупотреблением правовой системой.