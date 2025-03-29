Суббота, 29 марта, 2025
13.2 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Леди Гагу обвиняют в плагиате и требуют 100 миллионов компенсации

Американскую певицу Леди Гагу, которая в марте выпустила новый альбом Mayhem, подали в суд из-за плагиата. Истцы обвиняют артистку в незаконном использовании названия и логотипа «Mayhem», запатентованных брендом Lost International еще в 2015 году. Владельцы этой торговой марки требуют от Гаги компенсации в размере $100 млн.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Rolling Stone, конфликт возник из-за использования названия Mayhem, которое является собственностью Lost International. В частности, компания обвиняет певицу в том, что она использовала их торговую марку и логотип на своей продукции, в частности, на мерче, где был нанесен этот самый логотип. Истцы утверждают, что этот логотип схож или даже идентичен тому, что использует их бренд. Согласно судебному иску действия Леди Гаги могут ввести потребителей в заблуждение, заставляя их думать, что ее продукция связана с компанией Lost или ее продукция была одобрена брендом. Это, по их мнению, может нанести ущерб репутации и бренду.

Lost International сообщает, что попыталась разрешить конфликт мирным путем, обратившись в команду певицы, но не получила ответа. Поэтому компания подала в суд с требованием запретить использование логотипа Mayhem и выплаты компенсации в размере $100 млн. Адвокат исполнительницы Орин Снайдер прокомментировал ситуацию, отметив, что ее новый альбом стал очень популярен во всем мире и неудивительно, что кто-то пытается воспользоваться успехом, подав безосновательный иск. Он назвал это злоупотреблением правовой системой.

Горячее за неделю

Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 28 марта: графики отключения

0
Потребителям Киева и области следует следить за обновлением возможных...
Общество

Земельный налог в Украине: должны ли его платить лица с инвалидностью 3 группы

0
Каждый собственник или пользователь земельного участка в Украине обязан...
Общество

В Украину приедет франко-британская миссия: о чем идет речь

0
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни...
Общество

РФ не уйдет с оккупированных территорий, хотя юридически они ей не принадлежат – Келлог

0
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что...
Экономика

Отдых перед сном и родительский контроль: TikTok ввел обязательный «детокс» для подростков

0
Китайская соцсеть TikTok ввела новые инструменты, позволяющие контролировать потребление...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Предпасхальный скачок цен: какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают
Следующая статья
2025 год – год Змеи: что нас ждет и как привлечь удачу

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Жевательная резинка: безвредная мелочь или смертельная угроза

0
Жевательная резинка, которую мы привыкли воспринимать как безобидный пустяк,...

У Украины нет прямого доступа к информации о запуске вражеских ракет – Зеленский

0
Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что у Украины нет...

Оплата больничных по-новому: что изменится с 4 апреля

0
Главным изменением станет расширение прав на получение пособия...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.