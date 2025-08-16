Суббота, 16 августа, 2025
Тональный крем для кожи с пигментацией должен перекрывать пятна, быть стойким, с SPF и подходящим подтоном, чтобы не выделять дефекты.
Лучший тональный крем для кожи с пигментацией: выбор и советы визажистов

Женщины с пигментными пятнами на лице чаще всего сталкиваются с проблемой: тональный крем либо не перекрывает несовершенства, либо подчеркивает их еще сильнее. Причина в том, что не каждый продукт способен правильно скорректировать цвет кожи, выровнять тон и при этом не создать эффект маски. С возрастом, после беременности, солнечных ожогов или гормональных сбоев на лице появляются пигментные пятна — от едва заметных до ярко выраженных. И замаскировать их можно не только с помощью профессионального макияжа, но и грамотно подобранного тона. Важно не просто закрасить пятно, а создать ровную, естественную, здоровую текстуру кожи. Для этого стоит учитывать не только цвет крема, но и его плотность, пигментацию, тип покрытия, устойчивость, наличие SPF и уходовых компонентов. Далее DNEWS разберет всё, что важно знать перед покупкой.

Содержание

Что такое пигментация и почему она появляется

Прежде чем подбирать тональный крем, нужно понять природу пигментации и как она влияет на визуальное восприятие кожи.

Механизм образования пигментных пятен

Пигментные пятна возникают в результате избыточного скопления меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. При нарушении его распределения появляются темные участки, особенно в области щек, лба, подбородка и верхней губы. Основные причины — ультрафиолет, гормональные изменения, возраст, воспаления кожи, травмы, наследственность. Иногда пигментация усиливается после процедур (пилингов, лазера), если не использовать SPF.

Виды пигментации

Существует несколько типов:

  • Мелазма — симметричные пятна, чаще у женщин после беременности
  • Лентиго — возрастные пятна (солнечные), появляются после 40 лет
  • Поствоспалительная пигментация — следы от прыщей, рубцов
  • Веснушки — наследственные, усиливаются под солнцем

Зная тип пигментации, можно эффективнее подобрать нужный тон и корректор.

Каким должен быть тональный крем для кожи с пигментацией

Чтобы не усугубить проблему, тональное средство должно соответствовать ряду строгих параметров.

Высокая пигментация и плотность покрытия

Идеальный крем должен иметь высокую степень перекрытия — от средней до полной. Обозначения «Full coverage», «High pigment» или «Camouflage» указывают на то, что продукт способен перекрыть тёмные пятна с первого слоя. В составе могут быть оксиды железа, которые обеспечивают насыщенный цвет и стойкость покрытия.

Ровное покрытие без эффекта маски

Текстура должна быть мягкой, кремовой, не подчеркивать рельеф кожи. Важно, чтобы крем хорошо растушёвывался и не «скатывался» в морщинки. Желательно выбирать продукты с силиконами, которые визуально выравнивают поверхность лица.

Устойчивость к влаге и температуре

Так как пигментация чаще проявляется летом, крем должен быть устойчив к жаре, поту, влажности. Продукты с пометкой «long-wear», «sweatproof» или «humidity resistant» подойдут лучше всего. Оптимальная стойкость — 8–12 часов.

SPF-фактор от 30 и выше

Без ежедневной защиты от ультрафиолета любое покрытие теряет смысл. Солнце стимулирует повторное образование меланина. Кремы с SPF 30–50 защищают и одновременно маскируют. Хорошо, если в составе есть диоксид титана или оксид цинка — они отражают солнечные лучи.

Светоотражающие частицы или корректоры тона

В состав современных тонов часто входят светоотражающие пигменты, которые рассеивают свет и визуально уменьшают пятна. Оттенки с лёгким желтоватым или персиковым подтоном хорошо нейтрализуют тёмные зоны.

Какие ингредиенты помогают в борьбе с пигментацией

Некоторые тональные кремы выполняют не только декоративную, но и уходовую функцию.

Ниацинамид (витамин B3)

Способствует снижению выработки меланина, уменьшает воспаления, укрепляет кожный барьер. Часто встречается в аптечных тональных средствах, например в La Roche-Posay или Vichy.

Арбутин, витамин C, койевая кислота

Эти компоненты осветляют кожу при регулярном использовании. Не заменят сыворотки, но как дополнительный уход внутри тонального крема дают накопительный эффект.

Гиалуроновая кислота и пантенол

Увлажнение — ключ к ровному тону. Обезвоженная кожа делает пятна ярче. Кремы с увлажняющими компонентами ложатся более ровно, не трескаются и держатся дольше.

Палитра: как правильно выбрать оттенок

Ошибочный выбор цвета может только подчеркнуть пигментацию. Вот как не ошибиться.

Оттенок не должен быть светлее кожи

Попытка «высветлить» лицо за счёт слишком светлого тона приводит к эффекту серой маски, где пятна будут проявляться сильнее. Идеально подбирать крем в тон шее.

Жёлтый и персиковый подтон — лучшие союзники

Жёлтый цвет нейтрализует серый и фиолетовый пигмент, а персиковый — коричневый и синий. Именно поэтому визажисты используют персиковые корректоры для маскировки пятен до нанесения тона.

Избегайте розовых и холодных оттенков

Такие тона усиливают контраст между пятнами и остальной кожей. Особенно опасно при куперозе, мелазме и лентиго.

Лучшие тональные кремы от пигментации по мнению визажистов

Рассмотрим проверенные продукты, которые рекомендуют профессионалы.

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place

Плотное покрытие, устойчивость до 15 часов, SPF 10, подходит для жирной и комбинированной кожи. Не подчеркивает шелушения, выдерживает жару.

Vichy Dermablend

Медицинский тональный крем с высокой укрывистостью. Содержит термальную воду, минеральные фильтры, подходит чувствительной коже, не вызывает комедонов. SPF 35.

MAC Studio Fix Fluid

Матовое покрытие, плотность на 4 из 5, много оттенков с жёлтым подтоном. Имеет устойчивость до 12 часов и стойкий финиш.

Catrice HD Liquid Coverage

Бюджетный, но очень достойный продукт. Лёгкая текстура с высокой пигментацией, финиш — матовый, без чувства маски.

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing

Формула адаптируется к коже, содержит уходовые компоненты, не окисляется и не темнеет на лице. Отлично держится весь день.

Как правильно наносить тон при пигментации

Даже самый дорогой крем не сработает, если не соблюдать технологию.

Используйте базу с выравнивающим эффектом

Праймер создаёт гладкую основу, заполняет поры, помогает распределить тон ровно. Отлично подойдут базы с силиконами и ухаживающими компонентами.

Работайте влажным спонжем

Кисть может «разносить» продукт неравномерно. Спонж лучше вбивает крем, особенно в зоны пигментации, создавая натурельный эффект.

Используйте корректоры под тон

Персиковый, лососевый или оранжевый корректор — мощное оружие против пятен. Наносите точечно на проблемные зоны, слегка припудривайте, а затем — основной тон.

Фиксируйте пудрой или фиксатором

Закрепление — обязательный шаг, особенно в тёплое время года. Пудра лучше матирует, фиксатор создаёт тончайшую вуаль и защищает макияж от осадков.

Распространённые ошибки при выборе тона

Многие покупатели совершают одни и те же ошибки, из-за которых даже хороший крем не справляется.

  • Покупка по свотчу на руке (тон нужно тестировать на лице или шее)
  • Выбор самого плотного средства без учёта текстуры кожи
  • Пренебрежение солнцезащитой
  • Отказ от корректора и базы
  • Пробное нанесение в плохом освещении (всегда проверяйте при дневном свете)

Альтернатива: СС и BB-кремы с маскирующим эффектом

Если кожа не требует экстремального покрытия, можно использовать современные СС-кремы с высоким SPF и уходом. Например:

  • Erborian CC Crème — адаптивная текстура, подсвечивает и выравнивает тон
  • Missha Perfect Cover BB Cream — плотное покрытие, SPF 42, антивозрастной эффект
  • Dr. Jart+ Cicapair — хорошо справляется с покраснениями и следами пигментации

Выбор тонального крема при пигментации — задача не из лёгких. Нужно учитывать множество факторов: плотность, стойкость, оттенок, уход, SPF, реакцию кожи. Качественный продукт должен не только замаскировать пятна, но и не усугубить проблему, не провоцировать новые воспаления или пигментацию. Самое важное — подходить к выбору осознанно, тестировать средство в реальных условиях и учитывать индивидуальные особенности кожи. Только тогда макияж будет выглядеть естественно, а лицо — ровным и ухоженным.

Ранее мы писали о том, какой идеальный тональный крем для кожи с постакне: как подобрать без ошибок.

