Женщины с пигментными пятнами на лице чаще всего сталкиваются с проблемой: тональный крем либо не перекрывает несовершенства, либо подчеркивает их еще сильнее. Причина в том, что не каждый продукт способен правильно скорректировать цвет кожи, выровнять тон и при этом не создать эффект маски. С возрастом, после беременности, солнечных ожогов или гормональных сбоев на лице появляются пигментные пятна — от едва заметных до ярко выраженных. И замаскировать их можно не только с помощью профессионального макияжа, но и грамотно подобранного тона. Важно не просто закрасить пятно, а создать ровную, естественную, здоровую текстуру кожи. Для этого стоит учитывать не только цвет крема, но и его плотность, пигментацию, тип покрытия, устойчивость, наличие SPF и уходовых компонентов. Далее DNEWS разберет всё, что важно знать перед покупкой.
Что такое пигментация и почему она появляется
Прежде чем подбирать тональный крем, нужно понять природу пигментации и как она влияет на визуальное восприятие кожи.
Механизм образования пигментных пятен
Пигментные пятна возникают в результате избыточного скопления меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. При нарушении его распределения появляются темные участки, особенно в области щек, лба, подбородка и верхней губы. Основные причины — ультрафиолет, гормональные изменения, возраст, воспаления кожи, травмы, наследственность. Иногда пигментация усиливается после процедур (пилингов, лазера), если не использовать SPF.
Виды пигментации
Существует несколько типов:
- Мелазма — симметричные пятна, чаще у женщин после беременности
- Лентиго — возрастные пятна (солнечные), появляются после 40 лет
- Поствоспалительная пигментация — следы от прыщей, рубцов
- Веснушки — наследственные, усиливаются под солнцем
Зная тип пигментации, можно эффективнее подобрать нужный тон и корректор.
Каким должен быть тональный крем для кожи с пигментацией
Чтобы не усугубить проблему, тональное средство должно соответствовать ряду строгих параметров.
Высокая пигментация и плотность покрытия
Идеальный крем должен иметь высокую степень перекрытия — от средней до полной. Обозначения «Full coverage», «High pigment» или «Camouflage» указывают на то, что продукт способен перекрыть тёмные пятна с первого слоя. В составе могут быть оксиды железа, которые обеспечивают насыщенный цвет и стойкость покрытия.
Ровное покрытие без эффекта маски
Текстура должна быть мягкой, кремовой, не подчеркивать рельеф кожи. Важно, чтобы крем хорошо растушёвывался и не «скатывался» в морщинки. Желательно выбирать продукты с силиконами, которые визуально выравнивают поверхность лица.
Устойчивость к влаге и температуре
Так как пигментация чаще проявляется летом, крем должен быть устойчив к жаре, поту, влажности. Продукты с пометкой «long-wear», «sweatproof» или «humidity resistant» подойдут лучше всего. Оптимальная стойкость — 8–12 часов.
SPF-фактор от 30 и выше
Без ежедневной защиты от ультрафиолета любое покрытие теряет смысл. Солнце стимулирует повторное образование меланина. Кремы с SPF 30–50 защищают и одновременно маскируют. Хорошо, если в составе есть диоксид титана или оксид цинка — они отражают солнечные лучи.
Светоотражающие частицы или корректоры тона
В состав современных тонов часто входят светоотражающие пигменты, которые рассеивают свет и визуально уменьшают пятна. Оттенки с лёгким желтоватым или персиковым подтоном хорошо нейтрализуют тёмные зоны.
Какие ингредиенты помогают в борьбе с пигментацией
Некоторые тональные кремы выполняют не только декоративную, но и уходовую функцию.
Ниацинамид (витамин B3)
Способствует снижению выработки меланина, уменьшает воспаления, укрепляет кожный барьер. Часто встречается в аптечных тональных средствах, например в La Roche-Posay или Vichy.
Арбутин, витамин C, койевая кислота
Эти компоненты осветляют кожу при регулярном использовании. Не заменят сыворотки, но как дополнительный уход внутри тонального крема дают накопительный эффект.
Гиалуроновая кислота и пантенол
Увлажнение — ключ к ровному тону. Обезвоженная кожа делает пятна ярче. Кремы с увлажняющими компонентами ложатся более ровно, не трескаются и держатся дольше.
Палитра: как правильно выбрать оттенок
Ошибочный выбор цвета может только подчеркнуть пигментацию. Вот как не ошибиться.
Оттенок не должен быть светлее кожи
Попытка «высветлить» лицо за счёт слишком светлого тона приводит к эффекту серой маски, где пятна будут проявляться сильнее. Идеально подбирать крем в тон шее.
Жёлтый и персиковый подтон — лучшие союзники
Жёлтый цвет нейтрализует серый и фиолетовый пигмент, а персиковый — коричневый и синий. Именно поэтому визажисты используют персиковые корректоры для маскировки пятен до нанесения тона.
Избегайте розовых и холодных оттенков
Такие тона усиливают контраст между пятнами и остальной кожей. Особенно опасно при куперозе, мелазме и лентиго.
Лучшие тональные кремы от пигментации по мнению визажистов
Рассмотрим проверенные продукты, которые рекомендуют профессионалы.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place
Плотное покрытие, устойчивость до 15 часов, SPF 10, подходит для жирной и комбинированной кожи. Не подчеркивает шелушения, выдерживает жару.
Vichy Dermablend
Медицинский тональный крем с высокой укрывистостью. Содержит термальную воду, минеральные фильтры, подходит чувствительной коже, не вызывает комедонов. SPF 35.
MAC Studio Fix Fluid
Матовое покрытие, плотность на 4 из 5, много оттенков с жёлтым подтоном. Имеет устойчивость до 12 часов и стойкий финиш.
Catrice HD Liquid Coverage
Бюджетный, но очень достойный продукт. Лёгкая текстура с высокой пигментацией, финиш — матовый, без чувства маски.
Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing
Формула адаптируется к коже, содержит уходовые компоненты, не окисляется и не темнеет на лице. Отлично держится весь день.
Как правильно наносить тон при пигментации
Даже самый дорогой крем не сработает, если не соблюдать технологию.
Используйте базу с выравнивающим эффектом
Праймер создаёт гладкую основу, заполняет поры, помогает распределить тон ровно. Отлично подойдут базы с силиконами и ухаживающими компонентами.
Работайте влажным спонжем
Кисть может «разносить» продукт неравномерно. Спонж лучше вбивает крем, особенно в зоны пигментации, создавая натурельный эффект.
Используйте корректоры под тон
Персиковый, лососевый или оранжевый корректор — мощное оружие против пятен. Наносите точечно на проблемные зоны, слегка припудривайте, а затем — основной тон.
Фиксируйте пудрой или фиксатором
Закрепление — обязательный шаг, особенно в тёплое время года. Пудра лучше матирует, фиксатор создаёт тончайшую вуаль и защищает макияж от осадков.
Распространённые ошибки при выборе тона
Многие покупатели совершают одни и те же ошибки, из-за которых даже хороший крем не справляется.
- Покупка по свотчу на руке (тон нужно тестировать на лице или шее)
- Выбор самого плотного средства без учёта текстуры кожи
- Пренебрежение солнцезащитой
- Отказ от корректора и базы
- Пробное нанесение в плохом освещении (всегда проверяйте при дневном свете)
Альтернатива: СС и BB-кремы с маскирующим эффектом
Если кожа не требует экстремального покрытия, можно использовать современные СС-кремы с высоким SPF и уходом. Например:
- Erborian CC Crème — адаптивная текстура, подсвечивает и выравнивает тон
- Missha Perfect Cover BB Cream — плотное покрытие, SPF 42, антивозрастной эффект
- Dr. Jart+ Cicapair — хорошо справляется с покраснениями и следами пигментации
Выбор тонального крема при пигментации — задача не из лёгких. Нужно учитывать множество факторов: плотность, стойкость, оттенок, уход, SPF, реакцию кожи. Качественный продукт должен не только замаскировать пятна, но и не усугубить проблему, не провоцировать новые воспаления или пигментацию. Самое важное — подходить к выбору осознанно, тестировать средство в реальных условиях и учитывать индивидуальные особенности кожи. Только тогда макияж будет выглядеть естественно, а лицо — ровным и ухоженным.
Ранее мы писали о том, какой идеальный тональный крем для кожи с постакне: как подобрать без ошибок.