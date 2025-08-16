Женщины с пигментными пятнами на лице чаще всего сталкиваются с проблемой: тональный крем либо не перекрывает несовершенства, либо подчеркивает их еще сильнее. Причина в том, что не каждый продукт способен правильно скорректировать цвет кожи, выровнять тон и при этом не создать эффект маски. С возрастом, после беременности, солнечных ожогов или гормональных сбоев на лице появляются пигментные пятна — от едва заметных до ярко выраженных. И замаскировать их можно не только с помощью профессионального макияжа, но и грамотно подобранного тона. Важно не просто закрасить пятно, а создать ровную, естественную, здоровую текстуру кожи. Для этого стоит учитывать не только цвет крема, но и его плотность, пигментацию, тип покрытия, устойчивость, наличие SPF и уходовых компонентов. Далее DNEWS разберет всё, что важно знать перед покупкой.

Что такое пигментация и почему она появляется

Прежде чем подбирать тональный крем, нужно понять природу пигментации и как она влияет на визуальное восприятие кожи.

Механизм образования пигментных пятен

Пигментные пятна возникают в результате избыточного скопления меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. При нарушении его распределения появляются темные участки, особенно в области щек, лба, подбородка и верхней губы. Основные причины — ультрафиолет, гормональные изменения, возраст, воспаления кожи, травмы, наследственность. Иногда пигментация усиливается после процедур (пилингов, лазера), если не использовать SPF.

Виды пигментации

Существует несколько типов:

Мелазма — симметричные пятна, чаще у женщин после беременности

— симметричные пятна, чаще у женщин после беременности Лентиго — возрастные пятна (солнечные), появляются после 40 лет

— возрастные пятна (солнечные), появляются после 40 лет Поствоспалительная пигментация — следы от прыщей, рубцов

— следы от прыщей, рубцов Веснушки — наследственные, усиливаются под солнцем

Зная тип пигментации, можно эффективнее подобрать нужный тон и корректор.

Каким должен быть тональный крем для кожи с пигментацией

Чтобы не усугубить проблему, тональное средство должно соответствовать ряду строгих параметров.

Высокая пигментация и плотность покрытия

Идеальный крем должен иметь высокую степень перекрытия — от средней до полной. Обозначения «Full coverage», «High pigment» или «Camouflage» указывают на то, что продукт способен перекрыть тёмные пятна с первого слоя. В составе могут быть оксиды железа, которые обеспечивают насыщенный цвет и стойкость покрытия.

Ровное покрытие без эффекта маски

Текстура должна быть мягкой, кремовой, не подчеркивать рельеф кожи. Важно, чтобы крем хорошо растушёвывался и не «скатывался» в морщинки. Желательно выбирать продукты с силиконами, которые визуально выравнивают поверхность лица.

Устойчивость к влаге и температуре

Так как пигментация чаще проявляется летом, крем должен быть устойчив к жаре, поту, влажности. Продукты с пометкой «long-wear», «sweatproof» или «humidity resistant» подойдут лучше всего. Оптимальная стойкость — 8–12 часов.

SPF-фактор от 30 и выше

Без ежедневной защиты от ультрафиолета любое покрытие теряет смысл. Солнце стимулирует повторное образование меланина. Кремы с SPF 30–50 защищают и одновременно маскируют. Хорошо, если в составе есть диоксид титана или оксид цинка — они отражают солнечные лучи.

Светоотражающие частицы или корректоры тона

В состав современных тонов часто входят светоотражающие пигменты, которые рассеивают свет и визуально уменьшают пятна. Оттенки с лёгким желтоватым или персиковым подтоном хорошо нейтрализуют тёмные зоны.

Какие ингредиенты помогают в борьбе с пигментацией

Некоторые тональные кремы выполняют не только декоративную, но и уходовую функцию.

Ниацинамид (витамин B3)

Способствует снижению выработки меланина, уменьшает воспаления, укрепляет кожный барьер. Часто встречается в аптечных тональных средствах, например в La Roche-Posay или Vichy.

Арбутин, витамин C, койевая кислота

Эти компоненты осветляют кожу при регулярном использовании. Не заменят сыворотки, но как дополнительный уход внутри тонального крема дают накопительный эффект.

Гиалуроновая кислота и пантенол

Увлажнение — ключ к ровному тону. Обезвоженная кожа делает пятна ярче. Кремы с увлажняющими компонентами ложатся более ровно, не трескаются и держатся дольше.

Палитра: как правильно выбрать оттенок

Ошибочный выбор цвета может только подчеркнуть пигментацию. Вот как не ошибиться.

Оттенок не должен быть светлее кожи

Попытка «высветлить» лицо за счёт слишком светлого тона приводит к эффекту серой маски, где пятна будут проявляться сильнее. Идеально подбирать крем в тон шее.

Жёлтый и персиковый подтон — лучшие союзники

Жёлтый цвет нейтрализует серый и фиолетовый пигмент, а персиковый — коричневый и синий. Именно поэтому визажисты используют персиковые корректоры для маскировки пятен до нанесения тона.

Избегайте розовых и холодных оттенков

Такие тона усиливают контраст между пятнами и остальной кожей. Особенно опасно при куперозе, мелазме и лентиго.

Лучшие тональные кремы от пигментации по мнению визажистов

Рассмотрим проверенные продукты, которые рекомендуют профессионалы.

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place

Плотное покрытие, устойчивость до 15 часов, SPF 10, подходит для жирной и комбинированной кожи. Не подчеркивает шелушения, выдерживает жару.

Vichy Dermablend

Медицинский тональный крем с высокой укрывистостью. Содержит термальную воду, минеральные фильтры, подходит чувствительной коже, не вызывает комедонов. SPF 35.

MAC Studio Fix Fluid

Матовое покрытие, плотность на 4 из 5, много оттенков с жёлтым подтоном. Имеет устойчивость до 12 часов и стойкий финиш.

Catrice HD Liquid Coverage

Бюджетный, но очень достойный продукт. Лёгкая текстура с высокой пигментацией, финиш — матовый, без чувства маски.

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing

Формула адаптируется к коже, содержит уходовые компоненты, не окисляется и не темнеет на лице. Отлично держится весь день.

Как правильно наносить тон при пигментации

Даже самый дорогой крем не сработает, если не соблюдать технологию.

Используйте базу с выравнивающим эффектом

Праймер создаёт гладкую основу, заполняет поры, помогает распределить тон ровно. Отлично подойдут базы с силиконами и ухаживающими компонентами.

Работайте влажным спонжем

Кисть может «разносить» продукт неравномерно. Спонж лучше вбивает крем, особенно в зоны пигментации, создавая натурельный эффект.

Используйте корректоры под тон

Персиковый, лососевый или оранжевый корректор — мощное оружие против пятен. Наносите точечно на проблемные зоны, слегка припудривайте, а затем — основной тон.

Фиксируйте пудрой или фиксатором

Закрепление — обязательный шаг, особенно в тёплое время года. Пудра лучше матирует, фиксатор создаёт тончайшую вуаль и защищает макияж от осадков.

Распространённые ошибки при выборе тона

Многие покупатели совершают одни и те же ошибки, из-за которых даже хороший крем не справляется.

Покупка по свотчу на руке (тон нужно тестировать на лице или шее)

Выбор самого плотного средства без учёта текстуры кожи

Пренебрежение солнцезащитой

Отказ от корректора и базы

Пробное нанесение в плохом освещении (всегда проверяйте при дневном свете)

Альтернатива: СС и BB-кремы с маскирующим эффектом

Если кожа не требует экстремального покрытия, можно использовать современные СС-кремы с высоким SPF и уходом. Например:

Erborian CC Crème — адаптивная текстура, подсвечивает и выравнивает тон

— адаптивная текстура, подсвечивает и выравнивает тон Missha Perfect Cover BB Cream — плотное покрытие, SPF 42, антивозрастной эффект

— плотное покрытие, SPF 42, антивозрастной эффект Dr. Jart+ Cicapair — хорошо справляется с покраснениями и следами пигментации

Выбор тонального крема при пигментации — задача не из лёгких. Нужно учитывать множество факторов: плотность, стойкость, оттенок, уход, SPF, реакцию кожи. Качественный продукт должен не только замаскировать пятна, но и не усугубить проблему, не провоцировать новые воспаления или пигментацию. Самое важное — подходить к выбору осознанно, тестировать средство в реальных условиях и учитывать индивидуальные особенности кожи. Только тогда макияж будет выглядеть естественно, а лицо — ровным и ухоженным.

