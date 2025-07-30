Прежде чем отправиться в салон красоты или взять в руки пилочку и лак, стоит заглянуть в лунный календарь маникюра на август 2025 года. Луна влияет не только на настроение, здоровье и энергию, но и на качество процедур по уходу за собой. Особенно это касается ногтей — их рост, прочность и даже стойкость покрытия во многом зависят от фазы Луны и ее положения в знаках зодиака. Чтобы маникюр был не просто красивым, а ещё и полезным, важно выбрать благоприятный день. В этом материале от DNEWS вы найдёте подробные рекомендации на каждый день августа, узнаете, когда лучше делать обрезной маникюр, а когда ограничиться увлажняющей маской, и какие дни стоит исключить вовсе. Читайте дальше — впереди календарь, таблица, советы и практические рекомендации для ухода за ногтями по Луне.
Как работает лунный календарь маникюра
Лунные фазы и знаки зодиака не просто слова из астрологии — это реальный инструмент для тех, кто заботится о себе.
Луна влияет на обменные процессы в организме, на скорость восстановления тканей и на реакцию кожи на вмешательства. Маникюр в удачный день будет держаться дольше, а ногти станут крепче. А вот неверно выбранный момент может привести к ломкости, сухости кутикулы и быстрой потере блеска покрытия.
Почему важно учитывать фазу Луны
- Растущая Луна (1–10, 24–31 августа): лучшее время для укрепления ногтей, нанесения лечебных лаков, смелых дизайнов и наращивания. После обрезки ногти быстро отрастают.
- Убывающая Луна (11–22 августа): отлично подходит для процедур по удалению мозолей, ухода за кутикулой, но не для кардинальных изменений.
- Полнолуние и новолуние (23 августа — новолуние): период нестабильный, особенно в эмоциональном плане. Маникюр в такие дни может «не прижиться».
Какие знаки зодиака благоприятны для маникюра
Луна в определённых знаках усиливает или ослабляет эффект процедур:
- Положительные знаки: Козерог, Дева, Водолей, Лев, Стрелец.
- Неблагоприятные: Рыбы, Рак, Близнецы.
- Нейтральные: Телец, Весы, Овен, Скорпион.
Благоприятные дни для маникюра в августе 2025 года
Выбирая дату для визита к мастеру, обратите внимание на самые позитивные дни.
Лучшие даты для маникюра по лунному календарю
- Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 31 августа.
- Хорошие, но не идеальные дни: 1, 2, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 августа.
В эти дни можно не только сделать красивый маникюр, но и провести восстановительные процедуры, укрепить ногтевую пластину, изменить форму или цвет ногтей.
Что делать в благоприятные дни
- Проводить все виды процедур — от обычной обработки до наращивания.
- Пробовать яркий дизайн, необычные цвета, новые техники.
- Обращаться к новому мастеру — велика вероятность, что он вам подойдёт.
Неблагоприятные дни: когда лучше отложить поход в салон
Есть даты, когда лучше не трогать ногти — можно не получить желаемого эффекта или даже навредить.
Даты с негативным лунным влиянием
- Самый неблагоприятный день: 23 августа (новолуние).
- Неудачные дни: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 августа.
В эти периоды увеличен риск ломкости, расслоения ногтевой пластины, неудачного дизайна. Также возможны аллергические реакции на новые средства.
Чего избегать в неблагоприятные дни
- Использования острых инструментов.
- Применения новых косметических продуктов.
- Кардинальной смены формы или длины ногтей.
Нейтральные дни: можно, но с оговорками
Нейтральные дни не дают выраженного позитивного или негативного эффекта. Это время лучше посвятить уходу.
Даты с нейтральным влиянием Луны
9, 13, 14, 15, 16 августа — эти дни подходят для поддерживающих процедур.
Что рекомендовано в эти дни
- Увлажняющие маски и ванночки.
- Укрепление ногтей прозрачными лаками.
- Работа с кутикулами без обрезания.
Полный лунный календарь маникюра на август 2025
Ниже представлена таблица с кратким описанием каждого дня. Она поможет быстро сориентироваться и выбрать подходящее время для процедур:
|Дата
|Лунный день
|Знак зодиака
|Фаза Луны
|Рекомендация
|1 августа
|27
|Скорпион
|Растущая
|Подходит для дизайна
|2 августа
|28
|Скорпион
|Растущая
|Хорош для ухода
|3 августа
|29
|Стрелец
|Растущая
|Один из лучших дней
|4 августа
|1
|Стрелец
|Растущая
|Удача в смене мастера
|5 августа
|2
|Стрелец
|Растущая
|Рекомендуется гель-лак
|6 августа
|3
|Козерог
|Растущая
|Хорош для наращивания
|7 августа
|4
|Козерог
|Растущая
|Лечебный маникюр
|8 августа
|5
|Водолей
|Растущая
|Идеален для масок
|9 августа
|6
|Водолей
|Растущая
|Нейтрально
|10 августа
|7
|Рыбы
|Убывающая
|Не рекомендуется
|11 августа
|8
|Рыбы
|Убывающая
|Обрезной маникюр противопоказан
|12 августа
|9
|Рыбы
|Убывающая
|Осторожно с новыми средствами
|13 августа
|10
|Овен
|Убывающая
|Нейтрально
|14 августа
|11
|Овен
|Убывающая
|Экспресс-процедуры
|15 августа
|12
|Телец
|Убывающая
|Скромный маникюр
|16 августа
|13
|Телец
|Убывающая
|Уход за кутикулой
|17 августа
|14
|Близнецы
|Убывающая
|Противопоказан маникюр
|18 августа
|15
|Близнецы
|Убывающая
|Используйте пастель
|19 августа
|16
|Рак
|Убывающая
|Не стригите ногти
|20 августа
|17
|Рак
|Убывающая
|Укрепляющие маски
|21 августа
|18
|Лев
|Убывающая
|Новый дизайн приветствуется
|22 августа
|19
|Лев
|Убывающая
|Маски и стразы уместны
|23 августа
|20
|Дева
|Новолуние
|Неблагоприятно
|24 августа
|21
|Дева
|Растущая
|Один из лучших дней
|25 августа
|22
|Дева
|Растущая
|Подходит для дизайна
|26 августа
|23
|Весы
|Растущая
|Спокойный дизайн
|27 августа
|24
|Весы
|Растущая
|Уход и укрепление
|28 августа
|25
|Скорпион
|Растущая
|Без водных процедур
|29 августа
|26
|Скорпион
|Растущая
|Умеренный маникюр
|30 августа
|27
|Скорпион
|Растущая
|Укорачивание ногтей
|31 августа
|28
|Стрелец
|Растущая
|Один из лучших дней
Практические советы по уходу за ногтями в августе
Помимо выбора даты по лунному календарю маникюра, важно соблюдать общие правила.
Используйте силу Луны разумно
- На растущую Луну делайте всё, что связано с ростом и укреплением.
- На убывающую — удаляйте всё лишнее: мозоли, кутикулы, старый гель.
- В новолуние лучше отдохнуть от процедур.
Учитывайте индивидуальные особенности
- Если у вас ломкие ногти, планируйте уход на благоприятные дни в Козероге, Деве или Водолее.
- Любите смелый дизайн? Лучше делать его при Луне в Стрельце или Льве.
- Проблемы с кожей? Сконцентрируйтесь на убывающей фазе и используйте лечебные средства.
Ранее мы писали о том, по каким дням нужно стричь ногти.