Прежде чем отправиться в салон красоты или взять в руки пилочку и лак, стоит заглянуть в лунный календарь маникюра на август 2025 года. Луна влияет не только на настроение, здоровье и энергию, но и на качество процедур по уходу за собой. Особенно это касается ногтей — их рост, прочность и даже стойкость покрытия во многом зависят от фазы Луны и ее положения в знаках зодиака. Чтобы маникюр был не просто красивым, а ещё и полезным, важно выбрать благоприятный день. В этом материале от DNEWS вы найдёте подробные рекомендации на каждый день августа, узнаете, когда лучше делать обрезной маникюр, а когда ограничиться увлажняющей маской, и какие дни стоит исключить вовсе. Читайте дальше — впереди календарь, таблица, советы и практические рекомендации для ухода за ногтями по Луне.

Как работает лунный календарь маникюра

Лунные фазы и знаки зодиака не просто слова из астрологии — это реальный инструмент для тех, кто заботится о себе.

Луна влияет на обменные процессы в организме, на скорость восстановления тканей и на реакцию кожи на вмешательства. Маникюр в удачный день будет держаться дольше, а ногти станут крепче. А вот неверно выбранный момент может привести к ломкости, сухости кутикулы и быстрой потере блеска покрытия.

Почему важно учитывать фазу Луны

Растущая Луна (1–10, 24–31 августа): лучшее время для укрепления ногтей, нанесения лечебных лаков, смелых дизайнов и наращивания. После обрезки ногти быстро отрастают.

(1–10, 24–31 августа): лучшее время для укрепления ногтей, нанесения лечебных лаков, смелых дизайнов и наращивания. После обрезки ногти быстро отрастают. Убывающая Луна (11–22 августа): отлично подходит для процедур по удалению мозолей, ухода за кутикулой, но не для кардинальных изменений.

(11–22 августа): отлично подходит для процедур по удалению мозолей, ухода за кутикулой, но не для кардинальных изменений. Полнолуние и новолуние (23 августа — новолуние): период нестабильный, особенно в эмоциональном плане. Маникюр в такие дни может «не прижиться».

Какие знаки зодиака благоприятны для маникюра

Луна в определённых знаках усиливает или ослабляет эффект процедур:

Положительные знаки : Козерог, Дева, Водолей, Лев, Стрелец.

: Козерог, Дева, Водолей, Лев, Стрелец. Неблагоприятные : Рыбы, Рак, Близнецы.

: Рыбы, Рак, Близнецы. Нейтральные: Телец, Весы, Овен, Скорпион.

Благоприятные дни для маникюра в августе 2025 года

Выбирая дату для визита к мастеру, обратите внимание на самые позитивные дни.

Лучшие даты для маникюра по лунному календарю

Наиболее благоприятные дни : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 31 августа.

: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 31 августа. Хорошие, но не идеальные дни: 1, 2, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 августа.

В эти дни можно не только сделать красивый маникюр, но и провести восстановительные процедуры, укрепить ногтевую пластину, изменить форму или цвет ногтей.

Что делать в благоприятные дни

Проводить все виды процедур — от обычной обработки до наращивания.

Пробовать яркий дизайн, необычные цвета, новые техники.

Обращаться к новому мастеру — велика вероятность, что он вам подойдёт.

Неблагоприятные дни: когда лучше отложить поход в салон

Есть даты, когда лучше не трогать ногти — можно не получить желаемого эффекта или даже навредить.

Даты с негативным лунным влиянием

Самый неблагоприятный день : 23 августа (новолуние).

: 23 августа (новолуние). Неудачные дни: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 августа.

В эти периоды увеличен риск ломкости, расслоения ногтевой пластины, неудачного дизайна. Также возможны аллергические реакции на новые средства.

Чего избегать в неблагоприятные дни

Использования острых инструментов.

Применения новых косметических продуктов.

Кардинальной смены формы или длины ногтей.

Нейтральные дни: можно, но с оговорками

Нейтральные дни не дают выраженного позитивного или негативного эффекта. Это время лучше посвятить уходу.

Даты с нейтральным влиянием Луны

9, 13, 14, 15, 16 августа — эти дни подходят для поддерживающих процедур.

Что рекомендовано в эти дни

Увлажняющие маски и ванночки.

Укрепление ногтей прозрачными лаками.

Работа с кутикулами без обрезания.

Полный лунный календарь маникюра на август 2025

Ниже представлена таблица с кратким описанием каждого дня. Она поможет быстро сориентироваться и выбрать подходящее время для процедур:

Дата Лунный день Знак зодиака Фаза Луны Рекомендация 1 августа 27 Скорпион Растущая Подходит для дизайна 2 августа 28 Скорпион Растущая Хорош для ухода 3 августа 29 Стрелец Растущая Один из лучших дней 4 августа 1 Стрелец Растущая Удача в смене мастера 5 августа 2 Стрелец Растущая Рекомендуется гель-лак 6 августа 3 Козерог Растущая Хорош для наращивания 7 августа 4 Козерог Растущая Лечебный маникюр 8 августа 5 Водолей Растущая Идеален для масок 9 августа 6 Водолей Растущая Нейтрально 10 августа 7 Рыбы Убывающая Не рекомендуется 11 августа 8 Рыбы Убывающая Обрезной маникюр противопоказан 12 августа 9 Рыбы Убывающая Осторожно с новыми средствами 13 августа 10 Овен Убывающая Нейтрально 14 августа 11 Овен Убывающая Экспресс-процедуры 15 августа 12 Телец Убывающая Скромный маникюр 16 августа 13 Телец Убывающая Уход за кутикулой 17 августа 14 Близнецы Убывающая Противопоказан маникюр 18 августа 15 Близнецы Убывающая Используйте пастель 19 августа 16 Рак Убывающая Не стригите ногти 20 августа 17 Рак Убывающая Укрепляющие маски 21 августа 18 Лев Убывающая Новый дизайн приветствуется 22 августа 19 Лев Убывающая Маски и стразы уместны 23 августа 20 Дева Новолуние Неблагоприятно 24 августа 21 Дева Растущая Один из лучших дней 25 августа 22 Дева Растущая Подходит для дизайна 26 августа 23 Весы Растущая Спокойный дизайн 27 августа 24 Весы Растущая Уход и укрепление 28 августа 25 Скорпион Растущая Без водных процедур 29 августа 26 Скорпион Растущая Умеренный маникюр 30 августа 27 Скорпион Растущая Укорачивание ногтей 31 августа 28 Стрелец Растущая Один из лучших дней

Практические советы по уходу за ногтями в августе

Помимо выбора даты по лунному календарю маникюра, важно соблюдать общие правила.

Используйте силу Луны разумно

На растущую Луну делайте всё, что связано с ростом и укреплением.

На убывающую — удаляйте всё лишнее: мозоли, кутикулы, старый гель.

В новолуние лучше отдохнуть от процедур.

Учитывайте индивидуальные особенности

Если у вас ломкие ногти, планируйте уход на благоприятные дни в Козероге, Деве или Водолее.

Любите смелый дизайн? Лучше делать его при Луне в Стрельце или Льве.

Проблемы с кожей? Сконцентрируйтесь на убывающей фазе и используйте лечебные средства.

Ранее мы писали о том, по каким дням нужно стричь ногти.