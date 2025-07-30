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Узнайте, когда делать маникюр в августе 2025 года. Благоприятные и опасные дни, фазы Луны, таблица, советы по уходу за ногтями.
Узнайте, когда делать маникюр в августе 2025 года. Благоприятные и опасные дни, фазы Луны, таблица, советы по уходу за ногтями.
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Лунный календарь маникюра на август 2025 года: выбираем лучшие дни

Прежде чем отправиться в салон красоты или взять в руки пилочку и лак, стоит заглянуть в лунный календарь маникюра на август 2025 года. Луна влияет не только на настроение, здоровье и энергию, но и на качество процедур по уходу за собой. Особенно это касается ногтей — их рост, прочность и даже стойкость покрытия во многом зависят от фазы Луны и ее положения в знаках зодиака. Чтобы маникюр был не просто красивым, а ещё и полезным, важно выбрать благоприятный день. В этом материале от DNEWS вы найдёте подробные рекомендации на каждый день августа, узнаете, когда лучше делать обрезной маникюр, а когда ограничиться увлажняющей маской, и какие дни стоит исключить вовсе. Читайте дальше — впереди календарь, таблица, советы и практические рекомендации для ухода за ногтями по Луне.

Как работает лунный календарь маникюра

Лунные фазы и знаки зодиака не просто слова из астрологии — это реальный инструмент для тех, кто заботится о себе.

Луна влияет на обменные процессы в организме, на скорость восстановления тканей и на реакцию кожи на вмешательства. Маникюр в удачный день будет держаться дольше, а ногти станут крепче. А вот неверно выбранный момент может привести к ломкости, сухости кутикулы и быстрой потере блеска покрытия.

Почему важно учитывать фазу Луны

  • Растущая Луна (1–10, 24–31 августа): лучшее время для укрепления ногтей, нанесения лечебных лаков, смелых дизайнов и наращивания. После обрезки ногти быстро отрастают.
  • Убывающая Луна (11–22 августа): отлично подходит для процедур по удалению мозолей, ухода за кутикулой, но не для кардинальных изменений.
  • Полнолуние и новолуние (23 августа — новолуние): период нестабильный, особенно в эмоциональном плане. Маникюр в такие дни может «не прижиться».

Какие знаки зодиака благоприятны для маникюра

Луна в определённых знаках усиливает или ослабляет эффект процедур:

  • Положительные знаки: Козерог, Дева, Водолей, Лев, Стрелец.
  • Неблагоприятные: Рыбы, Рак, Близнецы.
  • Нейтральные: Телец, Весы, Овен, Скорпион.

Благоприятные дни для маникюра в августе 2025 года

Выбирая дату для визита к мастеру, обратите внимание на самые позитивные дни.

Лучшие даты для маникюра по лунному календарю

  • Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 31 августа.
  • Хорошие, но не идеальные дни: 1, 2, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 августа.

В эти дни можно не только сделать красивый маникюр, но и провести восстановительные процедуры, укрепить ногтевую пластину, изменить форму или цвет ногтей.

Что делать в благоприятные дни

  • Проводить все виды процедур — от обычной обработки до наращивания.
  • Пробовать яркий дизайн, необычные цвета, новые техники.
  • Обращаться к новому мастеру — велика вероятность, что он вам подойдёт.

Неблагоприятные дни: когда лучше отложить поход в салон

Есть даты, когда лучше не трогать ногти — можно не получить желаемого эффекта или даже навредить.

Даты с негативным лунным влиянием

  • Самый неблагоприятный день: 23 августа (новолуние).
  • Неудачные дни: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 августа.

В эти периоды увеличен риск ломкости, расслоения ногтевой пластины, неудачного дизайна. Также возможны аллергические реакции на новые средства.

Чего избегать в неблагоприятные дни

  • Использования острых инструментов.
  • Применения новых косметических продуктов.
  • Кардинальной смены формы или длины ногтей.

Нейтральные дни: можно, но с оговорками

Нейтральные дни не дают выраженного позитивного или негативного эффекта. Это время лучше посвятить уходу.

Даты с нейтральным влиянием Луны

9, 13, 14, 15, 16 августа — эти дни подходят для поддерживающих процедур.

Что рекомендовано в эти дни

  • Увлажняющие маски и ванночки.
  • Укрепление ногтей прозрачными лаками.
  • Работа с кутикулами без обрезания.

Полный лунный календарь маникюра на август 2025

Ниже представлена таблица с кратким описанием каждого дня. Она поможет быстро сориентироваться и выбрать подходящее время для процедур:

ДатаЛунный деньЗнак зодиакаФаза ЛуныРекомендация
1 августа27СкорпионРастущаяПодходит для дизайна
2 августа28СкорпионРастущаяХорош для ухода
3 августа29СтрелецРастущаяОдин из лучших дней
4 августа1СтрелецРастущаяУдача в смене мастера
5 августа2СтрелецРастущаяРекомендуется гель-лак
6 августа3КозерогРастущаяХорош для наращивания
7 августа4КозерогРастущаяЛечебный маникюр
8 августа5ВодолейРастущаяИдеален для масок
9 августа6ВодолейРастущаяНейтрально
10 августа7РыбыУбывающаяНе рекомендуется
11 августа8РыбыУбывающаяОбрезной маникюр противопоказан
12 августа9РыбыУбывающаяОсторожно с новыми средствами
13 августа10ОвенУбывающаяНейтрально
14 августа11ОвенУбывающаяЭкспресс-процедуры
15 августа12ТелецУбывающаяСкромный маникюр
16 августа13ТелецУбывающаяУход за кутикулой
17 августа14БлизнецыУбывающаяПротивопоказан маникюр
18 августа15БлизнецыУбывающаяИспользуйте пастель
19 августа16РакУбывающаяНе стригите ногти
20 августа17РакУбывающаяУкрепляющие маски
21 августа18ЛевУбывающаяНовый дизайн приветствуется
22 августа19ЛевУбывающаяМаски и стразы уместны
23 августа20ДеваНоволуниеНеблагоприятно
24 августа21ДеваРастущаяОдин из лучших дней
25 августа22ДеваРастущаяПодходит для дизайна
26 августа23ВесыРастущаяСпокойный дизайн
27 августа24ВесыРастущаяУход и укрепление
28 августа25СкорпионРастущаяБез водных процедур
29 августа26СкорпионРастущаяУмеренный маникюр
30 августа27СкорпионРастущаяУкорачивание ногтей
31 августа28СтрелецРастущаяОдин из лучших дней

Практические советы по уходу за ногтями в августе

Помимо выбора даты по лунному календарю маникюра, важно соблюдать общие правила.

Используйте силу Луны разумно

  • На растущую Луну делайте всё, что связано с ростом и укреплением.
  • На убывающую — удаляйте всё лишнее: мозоли, кутикулы, старый гель.
  • В новолуние лучше отдохнуть от процедур.

Учитывайте индивидуальные особенности

  • Если у вас ломкие ногти, планируйте уход на благоприятные дни в Козероге, Деве или Водолее.
  • Любите смелый дизайн? Лучше делать его при Луне в Стрельце или Льве.
  • Проблемы с кожей? Сконцентрируйтесь на убывающей фазе и используйте лечебные средства.

Ранее мы писали о том, по каким дням нужно стричь ногти.

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