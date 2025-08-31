Лунный календарь помогает не только сохранить здоровье ногтевой пластины, но и усилить стойкость покрытия, избежать раздражений и улучшить общее самочувствие. Внимание к лунным фазам, дням и знакам Зодиака позволит делать маникюр в максимально подходящее время. В этом материале от DNEWS мы расскажем, как выбрать идеальный день для ухода за ногтями, ориентируясь на Луну.
Как Луна влияет на состояние ногтей и выбор даты
Многим известно, что волосы и кожа зависят от фаз Луны, но ногти подвержены этим циклам не меньше. Правильный выбор дня для маникюра может повлиять на рост, структуру и даже внешний вид ногтевой пластины.
Почему фаза Луны имеет значение
Растущая Луна усиливает обменные процессы в тканях. В это время ногти растут быстрее, становятся крепче, и покрытия дольше держатся. На убывающей Луне хорошо удалять старые слои, делать питательные ванночки и корректировать форму. Новолуние и полнолуние — периоды повышенной чувствительности, когда маникюр лучше отложить.
Влияние знаков Зодиака
Земные знаки (Телец, Козерог, Дева) укрепляют структуру ногтей и делают результат стойким. Воздушные (Близнецы, Весы, Водолей) поддерживают творческий подход. Водные (Рак, Скорпион, Рыбы) повышают восприимчивость кожи, а огненные (Овен, Лев, Стрелец) активизируют рост, но могут провоцировать раздражение.
Фазы Луны в сентябре 2025 года и их влияние на маникюр
Перед тем как идти в салон, стоит определить фазу Луны и её влияние на организм. Это поможет правильно спланировать процедуры и не навредить ногтям.
Растущая Луна — с 22 по 30 сентября
Этот период отлично подходит для любых видов маникюра, особенно укрепляющего. Всё, что направлено на рост и питание, даст заметный эффект.
Убывающая Луна — с 1 по 17 сентября
Время для снятия покрытия, удаления кутикулы, шлифовки и гигиенических процедур. Стоит избегать новых дизайнов или агрессивных воздействий.
Полнолуние — 7 сентября
Полнолуние — время перегрузки и нестабильности. Лучше отложить любые салонные манипуляции, особенно если кожа рук склонна к раздражению.
Новолуние — 21 сентября
День эмоциональной уязвимости. Даже привычные действия могут вызывать стресс. Уход за руками лучше перенести на более спокойное время.
Рекомендации по каждому дню сентября 2025
Ниже представлены конкретные рекомендации с учётом лунного дня, фазы и положения Луны в знаках Зодиака. Это поможет выбрать лучшее время для записи к мастеру.
1 сентября – Стрелец, 9–10 лунный день, растущая Луна
Нейтральный день. Можно сделать уходовый маникюр, но сложные процедуры отложите на завтра.
2–3 сентября – Козерог, 10–12 лунный день
Отличные дни для стойкого покрытия, аппаратного маникюра и ухода за кутикулой. Особенно хорошо делать укрепление.
4–5 сентября – Водолей, 12–14 лунный день
Дни подойдут для нестандартного дизайна и креативных решений. Но стойкость покрытия может быть ниже обычного.
6–7 сентября – Рыбы, 14–16 лунный день
Неудачные дни. Кожа слишком чувствительна, могут возникнуть воспаления. 7 сентября — полнолуние, особенно неблагоприятно.
8 сентября – Рыбы/Овен, 16–17 лунный день
До 21:37 — ещё Рыбы: процедуры не рекомендуются. После — Овен, можно сделать экспресс-маникюр без агрессивного воздействия.
9 сентября – Овен, 17–18 лунный день
Подходит для обновления покрытия. Однако не стоит выбирать острые формы — велик риск пореза или раздражения.
10–11 сентября – Овен/Телец, 18–20 лунный день
10 сентября — лучше после 23:00, когда Луна войдёт в Телец. 11 сентября — идеальный день: Телец способствует надёжности и стойкости.
12 сентября – Телец, 20–21 лунный день
Благоприятный день для любого маникюра. Можно делать как уход, так и долговременное покрытие.
13 сентября – Телец/Близнецы, 21–22 лунный день
Утро (до 0:40) — Телец, подходит. После — Близнецы, возможна нестабильность. Лучше ограничиться простым дизайном.
14–15 сентября – Близнецы/Рак, 22–24 лунный день
Не подходят для маникюра. Особенно 15 сентября — Луна в Раке, кожа и ногти чувствительные, высок риск повреждений.
16 сентября – Рак, 24–25 лунный день
Неблагоприятный день. Увеличивается восприимчивость к инфекциям. Лучше делать только ванночки или массаж кистей.
17 сентября – Рак/Лев, 25 лунный день
С утра — Рак, после 8:35 — Лев. Маникюр возможен ближе к полудню, особенно если хочется выразительный и стильный дизайн.
18 сентября – Лев, 25–26 лунный день
Старая убывающая Луна. День не подходит для новых дизайнов. Лучше посвятить время очищению и восстановлению.
19 сентября – Лев/Дева, 26–27 лунный день
До 15:31 — влияние Льва, нестабильный эмоциональный фон. После — Дева: можно делать аккуратный маникюр и шлифовку ногтей.
20 сентября – Дева, 27–28 лунный день
Хороший день для гигиенических процедур. Подходит для лёгкого покрытия, но не для сложных дизайнов.
21 сентября – Дева, новолуние, 28–1 лунный день
Один из самых неблагоприятных дней месяца. Высокая уязвимость, возможны раздражения и повреждения.
22–23 сентября – Весы, 1–3 лунный день
Идеальные дни для симметричного и эстетичного маникюра. Подходят для френча, нюдового покрытия и геометрического дизайна.
24–26 сентября – Скорпион, 3–6 лунный день
Можно делать аппаратный маникюр, если мастер опытен. Идеально для лечения и укрепления ногтевой пластины.
27–28 сентября – Стрелец, 6–8 лунный день
Дни подходят для творческих экспериментов. Можно использовать яркие цвета, наклейки и нестандартные формы.
29–30 сентября – Козерог, 8–10 лунный день
Лучшие дни месяца. Надёжность, аккуратность и долговечность покрытия гарантированы. Отлично подходят для классического маникюра.
Какие дни выбрать для салона
Сентябрь 2025 года предлагает много возможностей для удачного маникюра. Особенно благоприятны дни:
2, 3, 10, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 29, 30 сентября
Эти даты поддерживают как здоровье ногтей, так и стойкость лака.
Избегайте 7, 14, 15, 21 сентября — это периоды особой чувствительности.
Выбор правильной даты для маникюра по Лунному календарю позволяет добиться максимального результата без лишних усилий. Подходящие дни усиливают стойкость покрытия, делают ногти здоровее, а кожу — менее подверженной раздражению. Используйте силу Луны с умом и запланируйте визит в салон тогда, когда это действительно принесёт пользу.
