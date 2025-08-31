Лунный календарь помогает не только сохранить здоровье ногтевой пластины, но и усилить стойкость покрытия, избежать раздражений и улучшить общее самочувствие. Внимание к лунным фазам, дням и знакам Зодиака позволит делать маникюр в максимально подходящее время. В этом материале от DNEWS мы расскажем, как выбрать идеальный день для ухода за ногтями, ориентируясь на Луну.

Как Луна влияет на состояние ногтей и выбор даты

Многим известно, что волосы и кожа зависят от фаз Луны, но ногти подвержены этим циклам не меньше. Правильный выбор дня для маникюра может повлиять на рост, структуру и даже внешний вид ногтевой пластины.

Почему фаза Луны имеет значение

Растущая Луна усиливает обменные процессы в тканях. В это время ногти растут быстрее, становятся крепче, и покрытия дольше держатся. На убывающей Луне хорошо удалять старые слои, делать питательные ванночки и корректировать форму. Новолуние и полнолуние — периоды повышенной чувствительности, когда маникюр лучше отложить.

Влияние знаков Зодиака

Земные знаки (Телец, Козерог, Дева) укрепляют структуру ногтей и делают результат стойким. Воздушные (Близнецы, Весы, Водолей) поддерживают творческий подход. Водные (Рак, Скорпион, Рыбы) повышают восприимчивость кожи, а огненные (Овен, Лев, Стрелец) активизируют рост, но могут провоцировать раздражение.

Фазы Луны в сентябре 2025 года и их влияние на маникюр

Перед тем как идти в салон, стоит определить фазу Луны и её влияние на организм. Это поможет правильно спланировать процедуры и не навредить ногтям.

Растущая Луна — с 22 по 30 сентября

Этот период отлично подходит для любых видов маникюра, особенно укрепляющего. Всё, что направлено на рост и питание, даст заметный эффект.

Убывающая Луна — с 1 по 17 сентября

Время для снятия покрытия, удаления кутикулы, шлифовки и гигиенических процедур. Стоит избегать новых дизайнов или агрессивных воздействий.

Полнолуние — 7 сентября

Полнолуние — время перегрузки и нестабильности. Лучше отложить любые салонные манипуляции, особенно если кожа рук склонна к раздражению.

Новолуние — 21 сентября

День эмоциональной уязвимости. Даже привычные действия могут вызывать стресс. Уход за руками лучше перенести на более спокойное время.

Рекомендации по каждому дню сентября 2025

Ниже представлены конкретные рекомендации с учётом лунного дня, фазы и положения Луны в знаках Зодиака. Это поможет выбрать лучшее время для записи к мастеру.

1 сентября – Стрелец, 9–10 лунный день, растущая Луна

Нейтральный день. Можно сделать уходовый маникюр, но сложные процедуры отложите на завтра.

2–3 сентября – Козерог, 10–12 лунный день

Отличные дни для стойкого покрытия, аппаратного маникюра и ухода за кутикулой. Особенно хорошо делать укрепление.

4–5 сентября – Водолей, 12–14 лунный день

Дни подойдут для нестандартного дизайна и креативных решений. Но стойкость покрытия может быть ниже обычного.

6–7 сентября – Рыбы, 14–16 лунный день

Неудачные дни. Кожа слишком чувствительна, могут возникнуть воспаления. 7 сентября — полнолуние, особенно неблагоприятно.

8 сентября – Рыбы/Овен, 16–17 лунный день

До 21:37 — ещё Рыбы: процедуры не рекомендуются. После — Овен, можно сделать экспресс-маникюр без агрессивного воздействия.

9 сентября – Овен, 17–18 лунный день

Подходит для обновления покрытия. Однако не стоит выбирать острые формы — велик риск пореза или раздражения.

10–11 сентября – Овен/Телец, 18–20 лунный день

10 сентября — лучше после 23:00, когда Луна войдёт в Телец. 11 сентября — идеальный день: Телец способствует надёжности и стойкости.

12 сентября – Телец, 20–21 лунный день

Благоприятный день для любого маникюра. Можно делать как уход, так и долговременное покрытие.

13 сентября – Телец/Близнецы, 21–22 лунный день

Утро (до 0:40) — Телец, подходит. После — Близнецы, возможна нестабильность. Лучше ограничиться простым дизайном.

14–15 сентября – Близнецы/Рак, 22–24 лунный день

Не подходят для маникюра. Особенно 15 сентября — Луна в Раке, кожа и ногти чувствительные, высок риск повреждений.

16 сентября – Рак, 24–25 лунный день

Неблагоприятный день. Увеличивается восприимчивость к инфекциям. Лучше делать только ванночки или массаж кистей.

17 сентября – Рак/Лев, 25 лунный день

С утра — Рак, после 8:35 — Лев. Маникюр возможен ближе к полудню, особенно если хочется выразительный и стильный дизайн.

18 сентября – Лев, 25–26 лунный день

Старая убывающая Луна. День не подходит для новых дизайнов. Лучше посвятить время очищению и восстановлению.

19 сентября – Лев/Дева, 26–27 лунный день

До 15:31 — влияние Льва, нестабильный эмоциональный фон. После — Дева: можно делать аккуратный маникюр и шлифовку ногтей.

20 сентября – Дева, 27–28 лунный день

Хороший день для гигиенических процедур. Подходит для лёгкого покрытия, но не для сложных дизайнов.

21 сентября – Дева, новолуние, 28–1 лунный день

Один из самых неблагоприятных дней месяца. Высокая уязвимость, возможны раздражения и повреждения.

22–23 сентября – Весы, 1–3 лунный день

Идеальные дни для симметричного и эстетичного маникюра. Подходят для френча, нюдового покрытия и геометрического дизайна.

24–26 сентября – Скорпион, 3–6 лунный день

Можно делать аппаратный маникюр, если мастер опытен. Идеально для лечения и укрепления ногтевой пластины.

27–28 сентября – Стрелец, 6–8 лунный день

Дни подходят для творческих экспериментов. Можно использовать яркие цвета, наклейки и нестандартные формы.

29–30 сентября – Козерог, 8–10 лунный день

Лучшие дни месяца. Надёжность, аккуратность и долговечность покрытия гарантированы. Отлично подходят для классического маникюра.

Какие дни выбрать для салона

Сентябрь 2025 года предлагает много возможностей для удачного маникюра. Особенно благоприятны дни:

2, 3, 10, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 29, 30 сентября

Эти даты поддерживают как здоровье ногтей, так и стойкость лака.

Избегайте 7, 14, 15, 21 сентября — это периоды особой чувствительности.

Выбор правильной даты для маникюра по Лунному календарю позволяет добиться максимального результата без лишних усилий. Подходящие дни усиливают стойкость покрытия, делают ногти здоровее, а кожу — менее подверженной раздражению. Используйте силу Луны с умом и запланируйте визит в салон тогда, когда это действительно принесёт пользу.

