Луна управляет не только приливами и отливами, но и нашими эмоциями, настроением, энергией, сном и даже успехом в делах. На неделе с 14 по 20 апреля 2025 года нас ждёт переход от убывающей Луны к новолунию и затем к растущей фазе. Это время внутренней трансформации, переоценки ценностей, прощания с прошлым и запуска новых начинаний. Лунный календарь поможет подготовиться к изменениям.

Каждый день несёт определённый энергетический ритм. Следуя прогнозу DNEWS, вы сможете лучше понять себя, правильно спланировать дела и избежать эмоциональных срывов. И лунный календарь вам поможет.

14 апреля 2025, понедельник — день концентрации и порядка

Фаза Луны: убывающая

Знак зодиака: Козерог до 23:52

Понедельник пройдёт под влиянием Козерога — строгого и прагматичного знака. Луна в этом положении усиливает дисциплину, логическое мышление и стремление к стабильности. Это идеальный день для:

завершения отчётов, анализа бюджета;

генеральной уборки или систематизации дел;

решения юридических и административных вопросов.

Не стоит начинать что-то новое — энергии на это не хватит. Эмоции сдержанны, но подспудное напряжение может накапливаться. Возможны боли в суставах и сухожилиях — дайте телу отдых.

Совет дня: меньше говорите, больше делайте. День идеален для тех, кто работает на результат.

15 апреля 2025, вторник — важность стратегии и самоконтроля

Фаза Луны: убывающая

Знак зодиака: Водолей с 00:03

В первой половине дня ещё сохраняется серьёзный настрой Козерога, но уже после полуночи Луна входит в знак Водолея. Настроение становится более подвижным, усиливается интерес к общению, технологиям и новым подходам.

Подходящее время для:

мозгового штурма, общения с единомышленниками;

внедрения нестандартных решений;

старта проектов, связанных с IT, образованием, социальными инициативами.

В эмоциях возможна резкость, отстранённость, особенно в личной сфере. Старайтесь не проявлять холодность к близким — это может вызвать отчуждение.

Совет дня: мыслите шире — день помогает видеть выход там, где раньше его не было.

16 апреля 2025, среда — информационные потоки и переосмысление

Фаза Луны: убывающая

Знак зодиака: Водолей

Среда продолжает энергетически активную и нестандартную линию вторника. Это день открытий, общения, неожиданных поворотов. Возможны:

новые предложения, деловые знакомства;

внезапные прозрения и инсайты;

нестандартные реакции, даже на привычные события.

Могут возникнуть трудности с концентрацией — особенно если вы склонны отвлекаться на внешние раздражители. Хорошее время для обучения и онлайн-проектов.

Совет дня: фиксируйте идеи — они пригодятся позже, даже если кажутся странными.

17 апреля 2025, четверг — завершение перед переходом

Фаза Луны: убывающая, последний день цикла

Знак зодиака: Водолей до 23:29, затем Рыбы

Энергия дня низкая, нестабильная. Это конец лунного месяца, когда организму и психике нужен отдых. Любые резкие действия сейчас могут обернуться обратным эффектом. Важно:

ничего не форсировать;

завершить висящие дела;

избегать конфликтов и перегрузок.

Во второй половине дня может появиться сонливость, мечтательность. Возможны эмоциональные качели, особенно у людей с чувствительной психикой.

Совет дня: откажитесь от перегрузок. Всё, что можно отложить — отложите.

18 апреля 2025, пятница — новолуние и точка обнуления

Фаза Луны: новолуние в 09:12 по киевскому времени

Знак зодиака: Рыбы

Самый важный и чувствительный день недели. Новолуние в Рыбах — это время глубокого внутреннего перезапуска. Энергия интуитивная, тонкая, растворяющая. В этот день лучше:

освободиться от эмоционального балласта;

простить, завершить, отпустить;

медитировать, молиться, заниматься духовными практиками.

Не стоит заниматься активной работой, начинать проекты, подписывать документы — результат будет неустойчив.

Совет дня: настройтесь на внутреннюю тишину. Самое важное происходит за пределами слов.

19 апреля 2025, суббота — прощание с прошлым, подготовка к росту

Фаза Луны: растущая

Знак зодиака: Рыбы

Период после новолуния всегда тонкий и уязвимый. Организм накапливает энергию. Важно не торопиться, а постепенно входить в новые ритмы. Рекомендуется:

вести дневник, анализировать желания;

заниматься йогой, плаванием, дыхательными практиками;

слушать музыку, проводить время в уединении.

Возможны откровения и неожиданные озарения. Главное — не блокировать чувства, а позволить им проявиться.

Совет дня: представьте, какой вы хотите видеть свою жизнь — сейчас время визуализации.

20 апреля 2025, воскресенье — новая волна активности

Фаза Луны: растущая

Знак зодиака: переход Луны в Овен в 01:01

Энергия воскресенья радикально меняется. Луна в Овне — это импульс, действие, решение. Начинается период, когда можно активно продвигать идеи, внедрять изменения, действовать по плану.

Рекомендуется:

ставить конкретные цели на месяц;

начинать физические тренировки;

планировать важные встречи на следующую неделю.

Однако важно не перегореть в первые же часы — энергия может быть резкой и конфликтной.

Совет дня: не распыляйтесь — лучше один чёткий шаг, чем десять хаотичных.

Лунный календарь помогает сориентироваться в круговороте событий и приспособиться к изменениям.

Ранее мы писали истинный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года для всех знаков зодиака.