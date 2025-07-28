Перед вами подробный лунный календарь на август 2025 года — инструмент, который поможет не только грамотно планировать повседневные дела, но и избежать ошибок в важных решениях. В этой статье вы найдете фазы Луны, список удачных и неблагоприятных дней, советы для любви, финансов, здоровья и карьеры. Астрологическая расстановка планет, влияние новолуний и полнолуний, транзиты Марса, Венеры и Меркурия — все это мы рассмотрим в практическом ключе, чтобы вы могли провести конец лета максимально продуктивно и с пользой.

Луна влияет на наше настроение, самочувствие и даже исход дел. Особенно важно учитывать её фазы в августе — месяце, когда начинается новая жизненная волна: кто-то возвращается из отпуска, а кто-то готовится к новому учебному или деловому сезону. Прочитайте лунный календарь от DNEWS и вы узнаете, когда лучше брать паузу, а когда действовать смело.

Фазы Луны и транзиты планет в августе 2025

Август 2025 года начинается с растущей Луны и непростой астрологической расстановки, но уже к середине месяца энергия начнёт нарастать. Понимание фаз Луны и транзитов планет помогает выбрать правильную стратегию.

Растущая Луна и Марс в Весах

С 1 по 8 августа Луна растет — это период накопления энергии, подходящий для новых дел. Марс входит в знак Весов 6 августа, смещая акценты с агрессии на дипломатичность. Используйте это время для деликатных переговоров, начала командных проектов и укрепления сотрудничества.

Полнолуние 9 августа в Водолее

Полнолуние усиливает эмоции, но в знаке Водолея оно больше ориентировано на коллективные идеи, цифровые технологии, очищение ментального пространства. Это идеальное время, чтобы устроить вечер под звездами, пересмотреть старые файлы, отпустить лишнее.

Убывающая Луна, Меркурий директный

С 10 по 22 августа Луна убывает — отличное время для завершения проектов, уборки, анализа. С 11 числа Меркурий возвращается в прямое движение, позволяя снова заключать сделки, подписывать договоры, налаживать связи. Солнце входит в Деву с 22 августа — фокус смещается на порядок, дисциплину и заботу о теле.

Новолуние 23 августа в Деве

Новолуние — это момент обновления. В Деве оно дает шанс на новый старт в здоровье, работе, режиме дня. Это благоприятное время для записи к врачу, начала полезных привычек, упорядочивания жизни.

Растущая Луна и Венера во Льве

С 24 по 31 августа Луна снова растет. А с 25 числа Венера входит во Льва — это пора романтики, творческих инициатив, признаний. Яркое завершение месяца — идеальное время для фотосессий, обновления имиджа, участия в праздниках и романтических вечеров.

Благоприятные дни в августе 2025 года

Август обещает немало возможностей для роста, успеха и счастья. Но важно использовать энергию Луны с умом — в зависимости от дня и фазы она усиливает одни сферы и ослабляет другие.

Дни, благоприятные для начала новых дел

3, 6, 10, 17, 24 и 27 августа — идеальные даты для старта проектов, запусков бизнесов, принятия решений. Например, 3 августа под влиянием Скорпиона и растущей Луны особенно благоприятно начинать семейный бизнес.

Благоприятные дни для карьеры и финансов

6, 10, 17, 18, 22, 24 и 27 августа — эти дни подходят для заключения сделок, работы с банками, инвестиций. Подписывайте договоры после 11 августа — когда Меркурий выходит из ретроградной фазы.

Дни любви и общения

9, 10, 12, 13, 17, 18 и 21 августа Луна благоволит романтическим встречам, укреплению связей, предложениям руки и сердца. Особенно благоприятны 27 и 28 августа — Венера во Льве придает яркость чувствам.

Конкретные рекомендации на ключевые даты

Каждая фаза Луны обладает своей энергией, и её стоит использовать в практических целях. Ниже представлены подробности по особенным датам месяца.

1 августа

День очищения и трансформации. Хорош для медитаций, духовных практик, планирования новых начинаний. Луна в Скорпионе — лучше избегать ссор, заняться внутренней работой.

13 и 14 августа

Энергия Овна делает эти дни продуктивными для амбициозных проектов. Хорошо заниматься физической активностью, наводить порядок в делах и строить планы на осень.

29 августа

День интуиции, пророческих снов, вдохновения. Хорош для творческой работы, любви, йоги, дыхательных практик. Но Луна в Скорпионе — следите за эмоциональным фоном.

Неблагоприятные дни в августе 2025

Хотя Луна не всегда предвещает катастрофы, в ряде дней она усиливает внутреннее напряжение, склонность к ошибкам и конфликтам. В такие дни лучше избегать серьезных решений и ограничиться рутинной деятельностью.

Осторожность требуется в такие даты

2, 5, 8, 16, 23, 26 и 28 августа — особенно 8, 23 и 28 числа. В эти дни возможны эмоциональные всплески, неожиданные срывы, сложности в общении.

Почему важно соблюдать лунную осторожность

В неблагоприятные дни не стоит начинать важные дела, проводить переговоры или заниматься физическим трудом. Лучше посвятить время отдыху, восстановлению, чтению, творчеству или уединению.

Астрологический фон и влияние планет

Планеты оказывают тонкое, но ощутимое влияние на течение дел в августе.

Меркурий директный с 11 августа

До этого периода стоит избегать подписания бумаг и крупных покупок. После 11 числа — отличное время для договоренностей, оформления документов, начала проектов.

Венера во Льве с 25 августа

Благоприятствует любви, креативу, фотосессиям, внешним преображениям. До 19 сентября — фаза для свиданий, признаний, торжеств.

Солнце в Деве с 22 августа

Фокус на здоровье, гигиену, порядок, бюджет. Хорошо для обследований, уборки, избавления от хлама и завалов в голове.

Таблица фаз Луны на август 2025

Дата Фаза Луны Примечания 1–8 августа Растущая Начало новых дел, активность 9 августа Полнолуние Эмоции, интуиция, вечеринки 10–22 августа Убывающая Завершение дел, отдых, уборка 23 августа Новолуние Запуск новых привычек, здоровье 24–31 августа Растущая Рост энергии, Венера во Льве — романтика

Самые удачные и самые сложные дни месяца

Август подарит возможности каждому — важно лишь выбрать нужный день. Вот сводка:

Наиболее благоприятные дни: 15, 20, 28 августа

Просто хорошие: 21, 24, 29, 30 августа

Наиболее напряженные: 13, 14, 23, 28 августа

Практические советы на месяц

Планируйте активность на первую и последнюю декады августа — особенно после 24 числа

Избегайте стрессов 8 и 23 августа, когда эмоциональный фон может привести к ссорам

Для любви выбирайте 9, 18 и 27 августа

Для здоровья идеально подойдут 5, 9, 10, 24 и 27 августа

Финансовые дела — 6, 10, 17 и 22 числа

Как провести август с пользой

Лунный календарь на август 2025 — это не просто прогноз, а практический путеводитель. Следите за фазами Луны, обращайте внимание на астрологический фон, выбирайте благоприятные дни — и тогда даже в пассивные периоды вы будете в балансе с собой и природой.

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