Лучшие бюджетные направления для путешествий студентов

Путешествия – прекрасная возможность для студентов расширить горизонты, познать новые культуры и отдохнуть от обучения. Однако ограниченный бюджет часто становится помехой для реализации путевых планов. Далее мы расскажем о нескольких бюджетных направлениях, которые идеально подойдут при небольших финансах.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Рlitkar», предлагаем ознакомиться с несколькими доступными направлениями, идеально подходящими для студентов.

1. Брашов, Румыния

Брашов, известный как «Ворота в Трансильванию», привлекает туристов своей средневековой архитектурой и живописными видами. Город окружен Карпатами, что делает его идеальным местом для любителей природы и истории.

– Проживание: бюджетные гостиницы и хостелы предлагают номера от 9, 21 евро за ночь.

– Питание: местные рестораны и кафе предлагают блюда по доступным ценам, средний обед стоит около 5-7 евро.

– Развлечения: посещение музеев и экскурсий обойдется примерно в 4,03 евро в день.

2. Любляна, Словения

Столица Словении известна своей безопасностью и студенческой атмосферой. Город сочетает очарование старинной архитектуры и современные удобства.

– Проживание: ночь в бюджетном отеле стоит около 23, 47 евро.

– Питание: обед в дешевом ресторане обойдется в 12, 11 евро.

– Развлечения: город славится своими парками, музеями и культурными достопримечательностями, многие из которых можно посетить бесплатно или за символическую плату.

3. София, Болгария

София – одна из самых доступных столиц Европы, которая предлагает богатый культурный опыт. Город известен своими историческими церквями, зелеными парками и оживленными площадями.

– Проживание: бюджетные гостиницы и хостелы предлагают номера от 10 до 20 евро за ночь.

– Питание: обед в недорогом ресторане стоит около 10 евро, а ужин для двоих в ресторане среднего класса – около 30 евро.

– Развлечения: многие музеи и галереи имеют бесплатный вход или предлагают скидки для студентов.

4. Краков, Польша

Это город с богатой историей и культурным наследием, известный своими средневековыми замками и красивыми площадями.

– Проживание: ночь в бюджетном отеле обойдется в 15, 26 евро.

– Питание: средняя цена обеда в ресторане составляет 9,26 евро.

– Развлечения: посещение Вавельского замка, Рыночной площади и других достопримечательностей часто бесплатно или за небольшую плату.

5. Загреб, Хорватия

Столица Хорватии известна своим архитектурным наследием, многочисленными музеями и зелеными парками.

– Проживание: средняя стоимость ночлега в бюджетном отеле составляет 62 евро.

– Питание: обед в недорогом ресторане стоит около 12 евро.

– Развлечения: город предлагает множество бесплатных мероприятий, включая посещение парков, рынков и архитектурных достопримечательностей.

6. Таллин, Эстония

Таллин известен своей хорошо сохранившейся средневековой архитектурой и уютной атмосферой.

– Проживание: бюджетные гостиницы и хостелы предлагают номера от 20 до 40 евро за ночь.

– Питание: обед в недорогом ресторане обойдется в 10 евро.

– Развлечения: старый город Таллинна является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и открыт для бесплатного посещения.

7. Лиссабон, Португалия

Лиссабон привлекает туристов своей историей, культурой и вкусной кухней.

– Проживание: хостелы предлагают ночлег от 20 евро, а бюджетные отели – от 50 евро.

– Питание: обед в недорогом ресторане стоит около 12 евро.

– Развлечения: город предлагает множество бесплатных мероприятий, таких как прогулки по историческим районам, посещение смотровых площадок и пляжей.

8. Прага, Чехия

Прага известна своим архитектурным наследием, музеями и парками.

– Проживание: бюджетные отели предлагают ночлег от 20 до 40 евро.

– Питание: Обед в недорогом ресторане обойдется в 10 евро.

– Развлечения: посещение Карлова моста, Пражского града и других достопримечательностей часто бесплатно или за небольшую плату.

Отметим, что указанные цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от сезона и конкретного места.