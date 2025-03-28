Магнитная буря сегодня 28 марта: советы по сохранению здоровья

Сегодня, 28 марта 2025, в Украине наблюдается магнитная буря средней интенсивности. Согласно данным, геомагнитная активность достигла уровня K-индекса 4, соответствующего умеренному шторму.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Zanoza», магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет проблемы с давлением или чувствителен к изменениям погодных условий. Во время геомагнитных возмущений возможны следующие симптомы: головная боль, повышенная утомляемость, нарушение сна, раздражительность.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм, рекомендуется:

Соблюдать режим дня: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечивая себе достаточный отдых.

Поддерживать водный баланс: пить достаточное количество чистой воды в течение дня.

Ограничить физические нагрузки: избегать тяжелого физического труда и интенсивных тренировок.

Сбалансированно питаться: употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами, отказаться от жирной и тяжелой пищи.

Избегать стрессов: практиковать техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.

По прогнозам, магнитная буря будет постепенно утихать. Ожидается, что 29 марта геомагнитная активность снизится до K-индекса 2, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Следите за своим самочувствием и следуйте рекомендациям, чтобы уменьшить возможный дискомфорт во время магнитных бурь.

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