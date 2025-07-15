Макияж может стать настоящим спасением для тех, кто сталкивается с нависшим веком. Эта особенность строения глаз делает взгляд более усталым, скрывает подвижное веко и визуально «утяжеляет» лицо. Однако с помощью правильных техник можно легко приподнять уголки глаз, раскрыть взгляд и вернуть лицу свежесть. Используя грамотные приёмы макияжа и подходящие продукты, можно добиться эффекта подтяжки без пластики. В этой статье от DNEWS мы подробно разберём, какой макияж подходит для нависшего века, как правильно наносить тени, подводку и тушь, и какие ошибки стоит избегать.

Особенности нависшего века и влияние на макияж

Нависшее веко — это состояние, при котором верхняя часть века нависает над подвижной, частично или полностью её скрывая.

Это может быть как анатомической особенностью, так и возрастным изменением. Главная задача макияжа в этом случае — визуально приподнять внешний уголок глаза, открыть взгляд и сделать лицо моложе. При нависшем веке важно учитывать особенности кожи: она часто более тонкая и склонна к смазанному макияжу. Поэтому особое внимание стоит уделить стойкости косметики и правильному распределению акцентов.

База для макияжа глаз с нависшим веком

Подготовка века перед нанесением макияжа играет решающую роль.

Прежде чем приступить к макияжу, важно выровнять текстуру кожи и обеспечить стойкость продуктов.

Использование базы под тени

База предотвращает скатывание теней в складку, делает макияж более стойким и насыщенным. Особенно важна база с матирующим эффектом, так как кожа век может быть склонна к жирности.

Закрепляющая пудра

Лёгкая пудра поверх базы помогает дополнительно зафиксировать макияж. Используется полупрозрачная рассыпчатая пудра, наносящаяся пушистой кистью на всё веко.

Правильное нанесение теней при нависшем веке

С помощью теней можно скорректировать форму глаз и зрительно «подтянуть» веко. Главное — грамотно расставить светотени и отказаться от стандартных схем, которые могут только усугубить эффект нависания.

Техника «банан»

Этот приём подразумевает создание затемнения над складкой, а не внутри неё. Темные тени наносятся выше естественной складки — туда, где веко «переламывается». Это приподнимает взгляд.

Светлый акцент в центре подвижного века

Добавление мерцающих или светлых теней в центр подвижного века создаёт эффект объема и распахнутости взгляда.

Растушёвка вверх и в сторону

Все движения кистью должны быть направлены вверх и чуть в сторону виска. Это создаёт иллюзию приподнятого глаза и не допускает эффекта «опущенного» взгляда.

Подводка и стрелки для коррекции нависшего века

Подводка — мощный инструмент коррекции, но при нависшем веке с ней нужно быть особенно осторожным. Правильно нарисованные стрелки визуально поднимают внешний угол глаза.

Лифтинг-стрелка

Этот вариант стрелки начинается от середины века и поднимается к виску. Хвостик должен быть тонким и устремлённым вверх. Ни в коем случае не стоит тянуть его вниз — это сделает взгляд уставшим.

Tightlining — подведение межресничного пространства

Подчёркивание линии роста верхних ресниц (tightlining) помогает добавить выразительности, не занимая места на подвижном веке. Это техника идеальна для тех, у кого веки очень нависшие.

Правильный выбор туши и техника её нанесения

Тушь помогает «распахнуть» глаза, особенно если грамотно акцентировать нужные зоны. Продукт должен быть стойким, не осыпающимся и придающим изгиб.

Завивка ресниц

Перед нанесением туши стоит обязательно использовать щипцы для завивки. Подкрученные ресницы приподнимают взгляд и помогают компенсировать «нависание».

Акцент на центральные и внешние ресницы

Наносите второй слой туши на центральные и внешние ресницы, вытягивая их вверх и в сторону виска. Это создаёт визуальный лифтинг.

Коррекция бровей как способ «поднять» веко

Брови играют не меньшую роль, чем тени или стрелки. Скорректированная форма бровей визуально приподнимает веко и делает макияж завершённым.

Высокий излом брови

Лёгкий подъем в середине брови создаёт иллюзию поднятого века. Избегайте слишком округлой или прямой формы — они утяжеляют образ.

Осветление подбровного пространства

Светлые тени или хайлайтер под бровью усиливают эффект подтяжки. Главное — не использовать перламутр, а выбрать сатиновую текстуру или матовый тон на 1–2 оттенка светлее кожи.

Тени, которые не подходят при нависшем веке

Некоторые оттенки и текстуры могут акцентировать внимание на проблемной зоне. Важно уметь отличать подходящие продукты от тех, которые только усугубят ситуацию.

Кремовые и блестящие тени на всём веке

Кремовые текстуры часто скатываются в складке, а блестящие — подчёркивают объём и припухлость. Их можно использовать точечно, но не как основную текстуру.

Чёткие границы и чёрный цвет в складке

Чёрные и слишком тёмные тени в самой складке при неправильном нанесении визуально делают веко тяжелее. Лучше использовать тёплые матовые коричневые тона.

Макияж для нависшего века: дневной и вечерний вариант

В разное время суток макияж выполняет разные задачи. Дневной должен быть лёгким и лифтинг‑эффектом, вечерний — более выразительным, но всё равно корректирующим.

Дневной макияж

Используйте матовые нейтральные тени (песочные, светло-коричневые), минимальную стрелку и тушь. Важно избегать ярких акцентов и работать с мягкой растушёвкой.

Вечерний макияж

Допускаются тени с лёгким сатиновым блеском, активный акцент на внешний угол глаза, яркие губы. Не забывайте о фиксации — используйте фиксирующий спрей, чтобы макияж держался до конца вечера.

Советы визажистов: как приподнять веко с помощью макияжа

Профессионалы делятся своими лайфхаками для коррекции нависшего века. Большинство техник направлены на создание иллюзии глубины и лифтинга.

Стробинг и хайлайтинг

Правильное использование подсвечивающих средств в уголках глаз, под бровями и на скуловых костях помогает «раскрыть» лицо и увести внимание от нависающего века.

Контуринг в области висков

Лёгкое затемнение зоны чуть выше внешнего уголка глаза и виска визуально «подтягивает» веко и корректирует общий овал лица.

Ошибки, которых стоит избегать при макияже нависшего века

Даже самый хороший макияж может быть испорчен неправильной техникой. Важно понимать, какие действия не дают желаемого результата.

Использование теней только на подвижном веке

Это приводит к тому, что тени просто «пропадают» под кожной складкой. Макияж становится незаметным. Всегда вытягивайте тени выше складки.

Акцент на нижнее веко

Слишком тёмные тени снизу утяжеляют взгляд. Если делаете акцент в этой зоне, пусть он будет мягким и дымчатым.

Как макияж влияет на самооценку

Правильный макияж — это не только эстетика, но и способ повысить уверенность в себе. Женщины, научившиеся грамотно подчеркивать свои черты, выглядят и чувствуют себя увереннее.

Психология и образ

Когда глаза кажутся открытыми, взгляд становится дружелюбнее, лицо — моложе. Это влияет на общение, восприятие окружающими и даже на карьеру.

Тренды и адаптация

Современные техники позволяют подстроить любой тренд под индивидуальные особенности. Главное — понимать, что работает именно для вашего типа века.

Ранее мы писали о том, как правильно делать макияж: поэтапная инструкция.