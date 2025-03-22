Макс Барских берет паузу в концертной деятельности: причины и планы

Известный украинский певец Макс Барских сообщил, что временно прекращает концертную деятельность. Свое решение артист объяснил желанием сосредоточиться на работе над новым музыкальным проектом.

Как сообщает Studway со ссылкой на unian, в комментарии для программы ЖВЛ Представляет исполнитель рассказал, что планирует взять длительную паузу в выступлениях, чтобы уделить время созданию нового англоязычного альбома.

«Работаю над новым англоязычным альбомом, часть которого вы услышите уже весной. Я над ним работаю уже давно. Начал еще до войны, но потом поставил на паузу и занялся украинскими песнями. Сейчас я возвращаюсь к этой работе. Ждите много сюрпризов»,

– поделился артист.

Барских отметил, что из-за работы над альбомом он временно отошел от публичной жизни, но обещает удивить любителей любопытных музыкальных экспериментов. Артист признался, что при полномасштабном вторжении его отношение к жизни существенно изменилось. Он начал больше ценить близких людей и мелочи, наполняющие обыденность.

«Во мне произошло много изменений. Я стал ценить семью, друзей, людей вокруг. Я считаю, что это самая большая трансформация. Я сейчас больше верю в себя»,

– рассказал певец.

Новый альбом станет важным этапом в карьере Макса Барских, ведь полностью англоязычен и ориентирован на международную аудиторию. Артист анонсировал, что первые песни из альбома можно будет услышать уже весной и намекнул на неожиданные творческие решения, которые удивят его слушателей.