Воскресенье, 23 марта, 2025
7.6 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Макс Барских берет паузу в концертной деятельности: причины и планы

Известный украинский певец Макс Барских сообщил, что временно прекращает концертную деятельность. Свое решение артист объяснил желанием сосредоточиться на работе над новым музыкальным проектом.

Как сообщает Studway со ссылкой на unian, в комментарии для программы ЖВЛ Представляет исполнитель рассказал, что планирует взять длительную паузу в выступлениях, чтобы уделить время созданию нового англоязычного альбома.

«Работаю над новым англоязычным альбомом, часть которого вы услышите уже весной. Я над ним работаю уже давно. Начал еще до войны, но потом поставил на паузу и занялся украинскими песнями. Сейчас я возвращаюсь к этой работе. Ждите много сюрпризов»,

– поделился артист.

Барских отметил, что из-за работы над альбомом он временно отошел от публичной жизни, но обещает удивить любителей любопытных музыкальных экспериментов. Артист признался, что при полномасштабном вторжении его отношение к жизни существенно изменилось. Он начал больше ценить близких людей и мелочи, наполняющие обыденность.

«Во мне произошло много изменений. Я стал ценить семью, друзей, людей вокруг. Я считаю, что это самая большая трансформация. Я сейчас больше верю в себя»,

– рассказал певец.

Новый альбом станет важным этапом в карьере Макса Барских, ведь полностью англоязычен и ориентирован на международную аудиторию. Артист анонсировал, что первые песни из альбома можно будет услышать уже весной и намекнул на неожиданные творческие решения, которые удивят его слушателей.

Горячее за неделю

Статьи

Украина установила исторический рекорд на Евровидении

0
7 мая в Мальме состоялся I полуфинал Евровидения-2024,...
Экономика

Искусственный интеллект изменяет подход к разработке программного обеспечения

0
Технологии искусственного интеллекта изменяют процесс разработки программного обеспечения, но...
Общество

Холоднее всего — на западе: прогноз погоды в Украине на 20 марта.

0
Новая рабочая неделя в Украине не принесет неожиданных погодных...
Политика

Зеленский подписал закон о сертификации психологов: что изменится и как получить разрешение на работу

0
Законопроект предусматривает обязательную сертификацию психологов и психотерапевтов. Президент...
Общество

Дополнительные преимущества для пенсионеров: какие льготы доступны после 60 лет в Украине

0
В Украине пожилые люди имеют право на государственные льготы,...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
День Ангела Лидии 23 марта: история и значение этого имени

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В ЕС нашли лазейку для обхода блокирования решений по Украине Венгрией – СМИ

0
Западные журналисты сообщили, что в Европейском Союзе найти шли...

Цены на 1-комнатные квартиры в Украине изменились: где недвижимость подорожала больше всего

0
Владельцы 1-комнатных квартир во многих крупных городах Украины пересмотрели...

В Нацгвардии рассказали, как изменилась тактика путинских войск на Северском направлении

0
Российско-оккупационные войска не оставляют попыток прорвать оборонную линию ВСУ...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.