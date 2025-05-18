Масло гхи: польза и как приготовить в домашних условиях

Масло гхи — это традиционный индийский продукт, известный своими полезными свойствами и уникальным вкусом. Оно широко используется в кулинарии, аюрведе и народной медицине. В этой статье DNEWS расскажет о пользе масла гхи, его составе, а также подробно опишем, как приготовить его самостоятельно дома.

Что такое масло гхи

Масло гхи — это топлёное сливочное масло, из которого удалена вода и молочный белок. В результате получается чистый жир с высокой температурой дымления, приятным ореховым ароматом и насыщенным вкусом.

В Индии гхи считается священным и применяется не только в пищу, но и в косметологии и лечебных практиках.

Полезные свойства масла гхи

Масло гхи обладает рядом важных преимуществ для здоровья:

Высокая температура дымления (около 250 °C) делает его идеальным для жарки и приготовления блюд без образования вредных веществ.

(около 250 °C) делает его идеальным для жарки и приготовления блюд без образования вредных веществ. Богатство жирорастворимых витаминов A, E, K, которые поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунитета.

A, E, K, которые поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунитета. Поддержка пищеварения : гхи стимулирует выработку желчи и помогает усваивать питательные вещества.

: гхи стимулирует выработку желчи и помогает усваивать питательные вещества. Антиоксидантные свойства защищают клетки от повреждений.

защищают клетки от повреждений. Отсутствие лактозы и казеина делает гхи безопасным для людей с непереносимостью молочных продуктов.

Как приготовить масло гхи в домашних условиях

Приготовление масла гхи в домашних условиях достаточно простое и требует минимального оборудования.

Ингредиенты

Сливочное масло (желательно натуральное, без добавок) — 500 г.

Пошаговая инструкция

Поместите сливочное масло в толстодонную кастрюлю или сковороду. Растопите масло на медленном огне, не закрывая крышкой. Через некоторое время масло начнёт пениться — это испаряется вода. Постепенно пена уменьшится, а на дне появится осадок белкового происхождения. Следите, чтобы масло не пригорело — цвет гхи должен быть золотисто-прозрачным. Когда белковый осадок станет коричневым, а масло приобретёт ореховый аромат, снимите кастрюлю с огня. Процедите масло через марлю или мелкое сито в чистую сухую ёмкость. Дайте остыть и храните в герметичной банке при комнатной температуре или в холодильнике.

Советы по приготовлению

Используйте качественное сливочное масло без консервантов.

Медленный нагрев помогает сохранить полезные вещества.

Храните гхи в тёмном месте, чтобы избежать окисления.

Как использовать масло гхи

Гхи отлично подходит для жарки, тушения, запекания и добавления в блюда. Оно придаёт пище насыщенный вкус и аромат. Кроме того, масло гхи можно использовать для смазывания хлеба, приготовления соусов и даже в косметических целях для увлажнения кожи.

Масло гхи — натуральный и полезный продукт, который легко приготовить дома. Его уникальные свойства делают его универсальным ингредиентом для здорового питания и ухода. Попробуйте приготовить гхи самостоятельно и оцените его вкус и пользу.

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