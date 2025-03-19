Среда, 19 марта, 2025
6.5 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Миша Лебига поразил результаты похудения в прямом эфире: минус 7 кг и миллионы на помощь ВСУ

Блогер Миша Лебига решил начать весну с радикальных перемен и прежде всего – по собственному внешнему виду. Он поставил перед собой амбициозные цели: сбросить 7 килограммов в прямом эфире, ведя непрерывную трансляцию онлайн. Удалось ли ему добиться желаемого результата?

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, Миша запустил уникальный челлендж, во время которого должен был похудеть на 7 кг в неопределенный срок, а его подписчики могли следить за процессом в реальном времени. Для достижения цели блоггер добавил в свой распорядок день тренировки, здоровое питание и стабильный режим сна. Кроме того, эфир дополнили приглашенные гости, что сделало марафон еще более интересным.

Міша Лебіга вразив результатами схуднення в прямому ефірі: мінус 7 кг та мільйони на допомогу ЗСУ

Миша Лебига. Фото – lux.fm.

Всего за шесть дней Лебига не только лишился 7,2 кг, но и собрал 10 млн. гривен для помощи военным. Однако даже после завершения стрима блоггер не останавливается и продолжает делиться своими изменениями с аудиторией. После марафона Миша признался, что позволил себе немного калорийной пищи и алкоголя, однако уже вернулся в более легкий и полезный рацион. Он уверяет, что чувствует себя лучше и не планирует останавливаться на достигнутом.

Горячее за неделю

Политика

Что можно почистить активированным углем: 5 суперлайфхаков

0
Мы расскажем, как нестандартно использовать в обиходе активированный...
Культура

Донателла Версаче покидает модный дом Versace: что на самом деле произошло

0
На днях мир моды всколыхнула неожиданная новость –...
Политика

К чему снится война: детальное толкование снов о войне на украинском языке – символы, знаки и их значение

0
Узнайте, что значит увидеть войну во сне и...
Экономика

Ограничения на электроснабжение во Львове и области сегодня 16 марта: графики отключения

0
Львовщина борется с последствиями непогоды, а энергетики работают над...
Общество

Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в российской Астрахани: загорелся пожар

0
В ночь на понедельник, 17 марта, объекты топливно-энергетической инфраструктуры...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Искусственный интеллект в творчестве: люди говорят одно, а делают другое
Следующая статья
Зачем Киевстар приобрел Uklon и как это повлияет на цифровые услуги в Украине?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Графики отключений света для Сум и области: прогнозируют ли ограничения на 15 марта

0
В стране снизилось потребление электроэнергии, потому отключения света на...

В Офисе президента сообщили, когда начнется обсуждение деталей о прекращении огня

0
Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, когда начнется обсуждение...

Какая зарплата и стаж необходимы для получения 11 000 грн пенсии

0
Размер пенсионных выплат в Украине определяется не только возрастом...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.