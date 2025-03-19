Миша Лебига поразил результаты похудения в прямом эфире: минус 7 кг и миллионы на помощь ВСУ

Блогер Миша Лебига решил начать весну с радикальных перемен и прежде всего – по собственному внешнему виду. Он поставил перед собой амбициозные цели: сбросить 7 килограммов в прямом эфире, ведя непрерывную трансляцию онлайн. Удалось ли ему добиться желаемого результата?

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, Миша запустил уникальный челлендж, во время которого должен был похудеть на 7 кг в неопределенный срок, а его подписчики могли следить за процессом в реальном времени. Для достижения цели блоггер добавил в свой распорядок день тренировки, здоровое питание и стабильный режим сна. Кроме того, эфир дополнили приглашенные гости, что сделало марафон еще более интересным.

Миша Лебига. Фото – lux.fm.

Всего за шесть дней Лебига не только лишился 7,2 кг, но и собрал 10 млн. гривен для помощи военным. Однако даже после завершения стрима блоггер не останавливается и продолжает делиться своими изменениями с аудиторией. После марафона Миша признался, что позволил себе немного калорийной пищи и алкоголя, однако уже вернулся в более легкий и полезный рацион. Он уверяет, что чувствует себя лучше и не планирует останавливаться на достигнутом.