С наступлением тёплого сезона москитные сетки становятся обязательным элементом каждого окна. Они создают ощущение защищённости от назойливых насекомых, в первую очередь — от комаров. Однако нередко даже при наличии сетки в доме появляются комариные «гости». Почему это происходит? Могут ли комары действительно пролететь через москитную сетку или причина в другом? Разбирается DNEWS.
Зачем нужна москитная сетка
Москитная сетка — это специальное полотно из тонкой, но прочной нити (чаще всего стекловолокно, полиэстер или нейлон), натянутое на пластиковую или алюминиевую раму, которая крепится к окну. Основная функция — не пускать внутрь помещения летающих насекомых: комаров, мух, ос, мошек и даже пыльцу и пух.
Однако степень защиты зависит от:
- размера ячеек,
- качества материала,
- плотности натяжения,
- правильности установки.
Пролетают ли комары через сетку: технический аспект
Взрослый комар имеет размеры от 3 до 6 мм, при этом его тело очень лёгкое и узкое. Средний диаметр москитной сетки — от 0,9 до 1,4 мм (размер одной ячейки). Таким образом, через стандартную сетку с ячейками 1 мм и меньше взрослый комар физически не может пролететь.
Но есть нюансы:
Сетка с крупными ячейками
Если вы установили декоративную или устаревшую сетку с ячейками больше 1,5 мм, особенно тканевую, комары вполне могут проникнуть через неё — особенно мелкие виды. Некоторые сетки из нейлона или металла имеют более крупную ячейку — до 2 мм.
Износ и повреждения
Даже самая качественная сетка со временем рвётся, деформируется, расслаивается. Через микротрещины, разрывы и плохо прижатые углы комары легко пробираются в помещение, особенно ночью, когда их привлекает свет и тепло.
Неплотное прилегание к раме
Даже маленькая щель между рамой окна и сеткой — приглашение для комара. Некоторые модели сеток плохо фиксируются или деформируются от солнца и ветра, образуя зазоры.
Комары залетают не через окно
Это особенно часто забывают. Комары могут попасть в дом:
- через входную дверь,
- вентиляционные отверстия,
- открытый балкон,
- щели под потолком,
- с одеждой или животными.
Как проверить, что сетка пропускает комаров
- Осмотрите сетку на свет — видны ли повреждения, потёртости или неровности?
- Проверьте по периметру рамы — нет ли зазоров или отклеившихся участков.
- Уточните, какой размер ячеек у вашей сетки — если он больше 1,2 мм, риск проникновения возрастает.
Как усилить защиту от комаров
Если вы не уверены в надёжности вашей сетки, можно принять дополнительные меры:
Установите сетку с мелкими ячейками
Ищите модели с маркировкой “anti-mosquito” или “no-see-um”, они имеют особенно мелкие ячейки — от 0,6 до 0,9 мм, и защищают даже от самых мелких мошек.
Регулярно проверяйте состояние сетки
Раз в сезон осматривайте полотно на предмет разрывов и заменяйте изношенные участки.
Используйте антимоскитные шторы или сетки на магнитах
Они особенно эффективны на дверях, балконах, верандах.
Применяйте дополнительные средства защиты
- москитные лампы,
- фумигаторы,
- спреи и ролики,
- эфирные масла (лаванда, эвкалипт, цитронелла),
- москитные сетки на кровать (для спален).
Комар не может пролететь сквозь качественную и целую москитную сетку с ячейками менее 1 мм. Но если сетка старая, повреждённая или установлена с щелями — вероятность проникновения возрастает. Также не исключайте другие пути попадания насекомых в дом.
Поэтому для полноценной защиты важно сочетать несколько методов: качественные сетки, регулярный осмотр окон и применение дополнительных репеллентов.
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