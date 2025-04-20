С наступлением тёплого сезона москитные сетки становятся обязательным элементом каждого окна. Они создают ощущение защищённости от назойливых насекомых, в первую очередь — от комаров. Однако нередко даже при наличии сетки в доме появляются комариные «гости». Почему это происходит? Могут ли комары действительно пролететь через москитную сетку или причина в другом? Разбирается DNEWS.

Зачем нужна москитная сетка

Москитная сетка — это специальное полотно из тонкой, но прочной нити (чаще всего стекловолокно, полиэстер или нейлон), натянутое на пластиковую или алюминиевую раму, которая крепится к окну. Основная функция — не пускать внутрь помещения летающих насекомых: комаров, мух, ос, мошек и даже пыльцу и пух.

Однако степень защиты зависит от:

размера ячеек ,

, качества материала ,

, плотности натяжения ,

, правильности установки.

Пролетают ли комары через сетку: технический аспект

Взрослый комар имеет размеры от 3 до 6 мм, при этом его тело очень лёгкое и узкое. Средний диаметр москитной сетки — от 0,9 до 1,4 мм (размер одной ячейки). Таким образом, через стандартную сетку с ячейками 1 мм и меньше взрослый комар физически не может пролететь.

Но есть нюансы:

Сетка с крупными ячейками

Если вы установили декоративную или устаревшую сетку с ячейками больше 1,5 мм, особенно тканевую, комары вполне могут проникнуть через неё — особенно мелкие виды. Некоторые сетки из нейлона или металла имеют более крупную ячейку — до 2 мм.

Износ и повреждения

Даже самая качественная сетка со временем рвётся, деформируется, расслаивается. Через микротрещины, разрывы и плохо прижатые углы комары легко пробираются в помещение, особенно ночью, когда их привлекает свет и тепло.

Неплотное прилегание к раме

Даже маленькая щель между рамой окна и сеткой — приглашение для комара. Некоторые модели сеток плохо фиксируются или деформируются от солнца и ветра, образуя зазоры.

Комары залетают не через окно

Это особенно часто забывают. Комары могут попасть в дом:

через входную дверь,

вентиляционные отверстия,

открытый балкон,

щели под потолком,

с одеждой или животными.

Как проверить, что сетка пропускает комаров

Осмотрите сетку на свет — видны ли повреждения, потёртости или неровности?

Проверьте по периметру рамы — нет ли зазоров или отклеившихся участков.

Уточните, какой размер ячеек у вашей сетки — если он больше 1,2 мм, риск проникновения возрастает.

Как усилить защиту от комаров

Если вы не уверены в надёжности вашей сетки, можно принять дополнительные меры:

Установите сетку с мелкими ячейками

Ищите модели с маркировкой “anti-mosquito” или “no-see-um”, они имеют особенно мелкие ячейки — от 0,6 до 0,9 мм, и защищают даже от самых мелких мошек.

Регулярно проверяйте состояние сетки

Раз в сезон осматривайте полотно на предмет разрывов и заменяйте изношенные участки.

Используйте антимоскитные шторы или сетки на магнитах

Они особенно эффективны на дверях, балконах, верандах.

Применяйте дополнительные средства защиты

москитные лампы,

фумигаторы,

спреи и ролики,

эфирные масла (лаванда, эвкалипт, цитронелла),

москитные сетки на кровать (для спален).

Комар не может пролететь сквозь качественную и целую москитную сетку с ячейками менее 1 мм. Но если сетка старая, повреждённая или установлена с щелями — вероятность проникновения возрастает. Также не исключайте другие пути попадания насекомых в дом.

Поэтому для полноценной защиты важно сочетать несколько методов: качественные сетки, регулярный осмотр окон и применение дополнительных репеллентов.

Ранее мы писали о том, что делать при укусах насекомых весной и летом.