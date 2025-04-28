Психологическая помощь всё чаще становится частью заботы о себе и о близких. И нередко возникает вопрос: могут ли два человека из одной семьи — например, мать и дочь, супруги, сёстры — ходить к одному психологу? На первый взгляд это удобно: психолог уже знает семейную ситуацию, в курсе общей картины. Но с точки зрения профессиональной этики и качества терапии — всё не так однозначно.

Психолог — это не просто внимательный слушатель, а нейтральная фигура. Он работает не на чью-то сторону, а в интересах отдельного человека. Поэтому работа с родственниками одновременно или последовательно требует особой осторожности. В этой статье DNEWS разбирается, когда это возможно, а когда категорически не рекомендуется ходить к одному психологу.

Почему этот вопрос важен

Семейные связи — это не просто отношения. Это история, эмоции, роли, конфликты и близость. Психолог, работающий сразу с несколькими участниками одной системы, рискует потерять нейтральность, а клиент — почувствовать себя уязвимым.

Возможные ситуации:

супруги или партнёры хотят индивидуальную терапию у одного специалиста;

родитель и ребёнок (в том числе взрослый);

сёстры, братья, другие близкие родственники;

бывшие партнёры, если в семье есть дети.

Что говорит профессиональная этика

Большинство психологических школ и ассоциаций подчёркивают: работа с несколькими родственниками — возможна только при строгом соблюдении границ. Если психолог не может сохранить нейтралитет, он обязан отказаться от одного из клиентов и направить его к другому специалисту.

Основные принципы:

Конфиденциальность : с кем бы ни работал специалист — он не имеет права делиться информацией.

: с кем бы ни работал специалист — он не имеет права делиться информацией. Нейтральность : нельзя становиться на сторону одного члена семьи против другого.

: нельзя становиться на сторону одного члена семьи против другого. Безопасность клиента: каждый человек должен чувствовать, что психолог работает в его интересах, а не на чьей-то стороне.

Когда это допустимо

Есть ситуации, когда родственники действительно могут посещать одного психолога — но при соблюдении определённых условий.

Возможные примеры:

Семейная или парная терапия : специалист работает с системой, а не с отдельными личностями. Это предполагает равный подход ко всем участникам.

: специалист работает с системой, а не с отдельными личностями. Это предполагает равный подход ко всем участникам. Индивидуальная работа, но в разное время — при условии, что: темы клиентов не пересекаются; оба клиента знают и принимают факт, что ходят к одному специалисту; психолог способен сохранить полную нейтральность и разделение работы.

— при условии, что:

Когда лучше обратиться к разным специалистам

В большинстве случаев — особенно при наличии конфликта — работа с одним и тем же психологом не рекомендуется. Это может нанести вред обеим сторонам и исказить ход терапии.

Сложные ситуации:

Спор за ребёнка после развода.

Один родственник жалуется на другого.

Есть взаимные претензии, обиды, зависимость.

Один из клиентов узнаёт, что психолог уже работает с его близким — и теряет доверие.

В таких случаях лучше направить одного из клиентов к другому специалисту, чтобы сохранить честность, безопасность и эффективность процесса.

Что может пойти не так

Даже если психолог соблюдает все нормы, у клиентов может возникнуть ощущение:

Что информация «уже известна».

Что их сравнивают с другим родственником.

Что специалист может быть предвзят или необъективен.

Это нарушает главное условие работы — доверие.

Как правильно поступить

Если вы обратились к психологу и узнали, что с ним уже работает ваш родственник — обсудите это открыто. Хороший специалист не будет скрывать факт двойной работы и обязательно предложит на выбор: остаться или перейти к другому профессионалу.

Если вы — психолог, к которому обратились родственники, важно:

Открыто проговорить все риски.

Убедиться, что клиенты согласны на такой формат.

Оценить свою готовность сохранять нейтральность.

При необходимости — отказать в работе с одним из них.

Родственники могут обращаться к одному психологу — но не всегда это возможно и безопасно. Всё зависит от тем, истории отношений, степени конфликта и профессионализма специалиста. Главные критерии — сохранение границ, конфиденциальности и полного доверия со стороны каждого клиента.

Если есть даже малейшее сомнение в нейтральности — лучше выбрать другого специалиста. Психологическая помощь — это не про удобство, а про глубину, честность и безопасность.

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