Банан — один из самых популярных фруктов в мире. Мы привыкли съедать мягкую часть и выбрасывать кожуру. Но в последнее время веганы, фуд-блогеры и диетологи всё чаще говорят: кожура банана — не мусор, а источник пользы. Вопрос вызывает интерес, но и сомнения. Можно ли её есть, как готовить и безопасно ли это?

В этой статье DNEWS разбирается, какие мифы существуют вокруг банановой кожуры, что говорят эксперты, и как её можно использовать в кулинарии.

Состав и польза банановой кожуры

На первый взгляд кожура кажется жёсткой и безвкусной. Однако в ней содержится целый набор питательных веществ. Главное — правильно её приготовить и понимать, чего ожидать.

Витамины, клетчатка, антиоксиданты

Банановая кожура богата клетчаткой, особенно нерастворимой, которая улучшает работу кишечника. В ней есть витамины группы B, особенно B6, а также витамин C и калий. Также в кожуре присутствуют мощные антиоксиданты: лютеин (полезен для зрения), допамин и полифенолы. Они помогают снижать воспаления и бороться со стрессом.

Противомикробные и противовоспалительные свойства

Исследования показали, что экстракт кожуры обладает мягким антибактериальным действием. В народной медицине её используют наружно — для уменьшения раздражений кожи. Однако при употреблении внутрь важно помнить о возможных пестицидах — именно кожура контактирует с химикатами при выращивании.

Основные мифы и заблуждения

Вокруг банановой кожуры накопилось немало слухов. Кто-то считает её опасной, другие — бесполезной. Разделим правду и вымысел, чтобы понимать, стоит ли пробовать её в рационе.

Миф: кожура вредна для желудка

Это заблуждение. У здорового человека переваривание кожуры происходит нормально, особенно если она термически обработана. Проблемы возможны только при употреблении большого количества сырой кожуры или при чувствительном ЖКТ. В любом случае лучше начинать с малого.

Миф: в кожуре нет ничего полезного

Наоборот — именно в кожуре сконцентрированы антиоксиданты и клетчатка. Она может не уступать мякоти по ценности, особенно если банан органический. Главное — тщательно мыть кожуру и не есть её с бананов, выращенных с применением большого количества химикатов.

Как безопасно употреблять банановую кожуру

Если вы решили попробовать кожуру банана в пищу — стоит соблюдать определённые правила. Это обеспечит безопасность и приятный вкус.

Мойка и термическая обработка

Перед употреблением кожуру нужно мыть с мылом под тёплой водой. Желательно использовать щётку. Лучше всего кожуру отваривать, тушить или запекать — это делает её мягкой и снижает риск раздражения ЖКТ. В сыром виде её тоже можно есть, но в небольших количествах и обязательно тонко нарезанную.

Подходящие бананы

Наименее химически обработанные — бананы с органической маркировкой. Также для кулинарии больше подойдут плоды с чуть потемневшей кожурой — она становится мягче и слаще. Зелёная кожура жёсткая и горчит — она требует длительной термической обработки.

Рецепты с банановой кожурой

В кухнях Азии и Латинской Америки кожуру банана давно используют как ингредиент. Она добавляется в рагу, супы, соусы и даже десерты. Главное — знать, как готовить, чтобы она стала вкусной и безопасной.

Банановая кожура в жарком и тушёных блюдах

Нарежьте кожуру тонкой соломкой, замочите на 15 минут в солёной воде, а затем обжарьте с овощами и соевым соусом. Можно добавить в тушёные блюда с бобами, картофелем или чечевицей — она впитывает ароматы и становится похожей на баклажан по текстуре.

Десерты и смузи

Кожуру можно запечь вместе с мякотью банана и мёдом — получится сладкий десерт. Также очищенную от плотных волокон кожуру варят и добавляют в смузи или пюре с финиками и орехами. Это увеличивает содержание клетчатки и придаёт интересный вкус.

Банановая кожура — это не отход, а недооценённый продукт. При правильной подготовке она становится полезной частью рациона. В ней много клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Главное — тщательно мыть и правильно готовить. Такой подход позволит сократить пищевые отходы и разнообразить рацион. Иногда экономия и здоровье идут рука об руку.

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