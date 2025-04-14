Овуляция — это период, когда организм женщины наиболее готов к зачатию. Именно в это время яйцеклетка выходит из яичника и становится доступной для оплодотворения. Поэтому считается, что шанс забеременеть в дни овуляции максимально высокий. Однако несмотря на это, множество женщин всё же не беременеют даже при активной половой жизни в «плодные дни».

Так можно ли не забеременеть во время овуляции, и в каких случаях это происходит? DNEWS разбирает факторы, которые влияют на зачатие, мнение врачей и реальные причины, по которым беременность может не наступить даже в идеальный момент цикла.

Что происходит во время овуляции

Овуляция — это середина менструального цикла, обычно на 12–16 день с первого дня последних месячных (при цикле 28 дней). Яйцеклетка выходит из фолликула и сохраняет способность к оплодотворению в течение 12–24 часов.

Сперматозоиды, попадая во влагалище, могут жить в организме женщины до 5 суток, ожидая яйцеклетку. Именно это делает несколько дней до и после овуляции периодом наивысшей фертильности.

Тем не менее, даже при соблюдении всех условий (овуляция, незащищённый половой акт, здоровье партнёров) беременность может не наступить.

Причины, по которым не наступает беременность при овуляции

Некачественная яйцеклетка

Даже если овуляция произошла, яйцеклетка может быть неполноценной или нежизнеспособной. Причиной может быть:

гормональный сбой;

возраст женщины (особенно после 35 лет);

стрессы, истощение, хронические заболевания;

влияние медикаментов или алкоголя.

Проблемы со спермой

Мужской фактор играет не меньшую роль. Даже при регулярных половых актах низкое качество спермы может сводить шанс зачатия к нулю.

На зачатие влияют:

количество активных сперматозоидов;

их подвижность;

морфология (форма и структура).

Даже если овуляция подтверждена, а половой акт был в нужное время, при мужском бесплодии зачатие не произойдёт.

Несовпадение «тайминга»

Может случиться, что сперматозоиды не успевают добраться до яйцеклетки или наоборот — попадают слишком рано и погибают до выхода яйцеклетки. Иногда овуляция может смещаться в пределах цикла из-за стресса, смены климата или болезни — и партнёры просто «не попадают» в нужный момент.

Иммунологическая несовместимость

В редких случаях организм женщины может воспринимать сперму как угрозу и вырабатывать антитела, которые её разрушают. Это приводит к тому, что оплодотворение не происходит, даже если все условия соблюдены.

Заболевания репродуктивной системы

Патологии, которые препятствуют зачатию:

непроходимость маточных труб;

эндометриоз;

поликистоз яичников;

хронические воспаления;

спаечные процессы после операций.

Все эти факторы могут «блокировать» зачатие, несмотря на наличие овуляции.

Приём лекарств или контрацептивов

Некоторые женщины неосознанно используют препараты, которые влияют на гормональный фон, снижая шанс зачатия. Даже банальные обезболивающие или антибиотики в период овуляции могут повлиять на качество яйцеклетки или слизистой оболочки матки.

Может ли быть овуляция, но не быть зачатия — мнение врачей

Да, и это абсолютно нормально. Гинекологи отмечают, что даже у здоровой пары с регулярной половой жизнью и без контрацепции беременность наступает в среднем через 6–12 месяцев.

Вероятность зачатия в один цикл составляет:

до 25% у молодых пар до 30 лет;

около 15% после 35 лет;

не более 5–8% после 40 лет.

Поэтому даже при подтверждённой овуляции и отсутствии защиты беременность может не наступить — и это не повод для паники.

Можно ли избежать беременности во время овуляции

Технически — нет. Если овуляция подтверждена, а половой акт был незащищённым, риск зачатия очень высокий. Но, как показано выше, существуют факторы, которые могут снизить этот шанс — иногда случайно, а иногда и намеренно.

Однако важно помнить: использовать овуляцию как метод контрацепции крайне ненадёжно. Метод «календарного контроля» часто приводит к незапланированной беременности.

Что делать, если беременность не наступает

Если вы активно пытаетесь зачать ребёнка более 12 месяцев (или более 6 — если вам больше 35 лет), стоит обратиться к врачу. Современная репродуктология предлагает множество решений:

УЗИ-мониторинг овуляции;

анализ гормонального профиля;

спермограмма;

оценка проходимости труб;

диагностика эндометриоза;

лечение сопутствующих заболеваний.

В некоторых случаях достаточно скорректировать цикл, в других — может понадобиться ЭКО или ИИ (инсеминация).

Хотя овуляция — оптимальное время для зачатия, она не гарантирует 100% наступления беременности. На процесс влияют десятки факторов: от состояния яйцеклетки и сперматозоидов до стресса и образа жизни.

Если вы не беременеете в овуляцию — это не всегда проблема. Это может быть особенность цикла, момент временной несогласованности или лёгкие отклонения, которые со временем исправляются. Главное — наблюдать, анализировать и при необходимости консультироваться с врачом.

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