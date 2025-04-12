Многие замечали, что из некоторых родинок растут волосы. Это вызывает не только эстетический дискомфорт, особенно если родинка расположена на видном месте, но и тревогу: можно ли удалять волосы на родинке, не вызовет ли это развитие опухоли или других осложнений? Вокруг этой темы существует множество мифов и предостережений, поэтому важно разобраться, что говорят врачи и научные источники.
В этой статье DNEWS расскажет, какие родинки считаются опасными, что делать с волосами, которые из них растут, и когда действительно нужно насторожиться.
Почему из родинки растут волосы
Родинка (невус) — это скопление меланоцитов, клеток, которые производят пигмент меланин. Некоторые родинки расположены глубоко в слоях кожи и могут охватывать волосяной фолликул. Поэтому в таких случаях волосы могут свободно расти из центральной части невуса.
Факт: рост волос из родинки — чаще всего признак доброкачественности. Если волосяные фолликулы функционируют, значит структура кожи не нарушена, и злокачественное перерождение менее вероятно. Однако это не повод расслабляться — наблюдать за родинками всё равно нужно.
Когда родинка с волосами — это норма
Врачи-дерматологи утверждают: если родинка:
- симметричная
- не изменила цвет и форму
- не увеличивается
- не чешется и не болит
- не кровоточит
и при этом из неё растут обычные, мягкие волосы — это доброкачественное образование, которое не требует удаления.
Когда стоит насторожиться
Волос на родинке сам по себе не опасен. Но если появляются следующие симптомы — необходима консультация дерматолога или онколога:
- родинка начала расти в размере
- цвет стал неравномерным
- исчез или, наоборот, внезапно появился волос
- волос стал жёстким, тёмным, вырос за короткий срок
- появилось шелушение, трещины, зуд, кровь
- края родинки стали неровными или «размазанными»
Особое внимание стоит уделять родинкам, расположенным на местах постоянного трения: воротник, бюстгальтер, пояс, область подмышек, бритые участки. Именно там чаще возникают травмы, а значит — и риск перерождения.
Можно ли выдёргивать волосы из родинки
Нет, выдёргивать волосы из родинки не рекомендуется. Это может вызвать:
- микротравму кожного покрова
- воспаление волосяного фолликула
- раздражение и отёчность
- изменение самой родинки (цвет, форма)
- крайне редко — запуск процесса озлокачествления
Особенно опасно выдёргивать волосы пинцетом, если родинка приподнята над кожей или чувствительная.
Разрешённые и безопасные способы удаления волос с родинки
Если волос причиняет эстетический дискомфорт, можно воспользоваться одним из более щадящих способов:
Осторожно подстричь ножничками
Это наиболее безопасный метод. Используйте острые маникюрные ножницы, предварительно обработанные антисептиком. Не прикасайтесь к коже и не травмируйте родинку.
Консультация дерматолога и удаление лазером
Если родинка вызывает сомнение или расположена на месте постоянного раздражения, врач может предложить её удалить полностью лазером, радиоволной или хирургически. Это устранит и проблему волос, и потенциальные риски.
Чего категорически нельзя делать
- Не брейте родинку лезвием — риск пореза и инфекции.
- Не используйте кремы-депиляторы — химический состав может вызвать раздражение.
- Не применяйте эпиляторы и восковую эпиляцию — агрессивное воздействие может травмировать кожу и спровоцировать воспаление.
- Не прижигайте родинку средствами из интернета — это опасно и может маскировать ранние признаки меланомы.
Что делать, если случайно повредили родинку с волосом
- Обработайте место антисептиком (хлоргексидин, мирамистин)
- При необходимости наложите стерильную повязку
- Не прикасайтесь к повреждённому участку
- В ближайшее время обратитесь к дерматологу
Когда рекомендуется удаление самой родинки
Удаление показано, если:
- родинка регулярно травмируется
- её сложно контролировать (на спине, волосистой части головы)
- она изменилась в размере или цвете
- вызывает косметический дискомфорт
- растёт на участке, где вы постоянно удаляете волосы
Перед удалением врач проводит дерматоскопию — исследование кожи под увеличением, которое позволяет оценить состояние образования.
Удалять волосы из родинки можно только безопасным способом — аккуратно подстригать. Выдёргивание или агрессивные методы депиляции категорически не рекомендуются, так как могут вызвать воспаление или, в редких случаях, стать триггером для нежелательных изменений.
Если родинка вызывает сомнения, изменилась или мешает в повседневной жизни — не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Лучше один раз показать её врачу, чем потом столкнуться с серьёзными последствиями.
Ранее мы писали о том, как навсегда удалить волосы на ногах: 10 безопасных способов.