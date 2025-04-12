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Можно ли удалять волосы на родинке: безопасные способы, чего нельзя делать, мнение врачей и когда обращаться к дерматологу.
Можно ли удалять волосы на родинке: безопасные способы, чего нельзя делать, мнение врачей и когда обращаться к дерматологу.
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Можно ли удалять волосы на родинке: мнение врачей и возможные риски

Многие замечали, что из некоторых родинок растут волосы. Это вызывает не только эстетический дискомфорт, особенно если родинка расположена на видном месте, но и тревогу: можно ли удалять волосы на родинке, не вызовет ли это развитие опухоли или других осложнений? Вокруг этой темы существует множество мифов и предостережений, поэтому важно разобраться, что говорят врачи и научные источники.

В этой статье DNEWS расскажет, какие родинки считаются опасными, что делать с волосами, которые из них растут, и когда действительно нужно насторожиться.

Почему из родинки растут волосы

Родинка (невус) — это скопление меланоцитов, клеток, которые производят пигмент меланин. Некоторые родинки расположены глубоко в слоях кожи и могут охватывать волосяной фолликул. Поэтому в таких случаях волосы могут свободно расти из центральной части невуса.

Факт: рост волос из родинки — чаще всего признак доброкачественности. Если волосяные фолликулы функционируют, значит структура кожи не нарушена, и злокачественное перерождение менее вероятно. Однако это не повод расслабляться — наблюдать за родинками всё равно нужно.

Когда родинка с волосами — это норма

Врачи-дерматологи утверждают: если родинка:

  • симметричная
  • не изменила цвет и форму
  • не увеличивается
  • не чешется и не болит
  • не кровоточит

и при этом из неё растут обычные, мягкие волосы — это доброкачественное образование, которое не требует удаления.

Когда стоит насторожиться

Волос на родинке сам по себе не опасен. Но если появляются следующие симптомы — необходима консультация дерматолога или онколога:

  • родинка начала расти в размере
  • цвет стал неравномерным
  • исчез или, наоборот, внезапно появился волос
  • волос стал жёстким, тёмным, вырос за короткий срок
  • появилось шелушение, трещины, зуд, кровь
  • края родинки стали неровными или «размазанными»

Особое внимание стоит уделять родинкам, расположенным на местах постоянного трения: воротник, бюстгальтер, пояс, область подмышек, бритые участки. Именно там чаще возникают травмы, а значит — и риск перерождения.

Можно ли выдёргивать волосы из родинки

Нет, выдёргивать волосы из родинки не рекомендуется. Это может вызвать:

  • микротравму кожного покрова
  • воспаление волосяного фолликула
  • раздражение и отёчность
  • изменение самой родинки (цвет, форма)
  • крайне редко — запуск процесса озлокачествления

Особенно опасно выдёргивать волосы пинцетом, если родинка приподнята над кожей или чувствительная.

Разрешённые и безопасные способы удаления волос с родинки

Если волос причиняет эстетический дискомфорт, можно воспользоваться одним из более щадящих способов:

Осторожно подстричь ножничками

Это наиболее безопасный метод. Используйте острые маникюрные ножницы, предварительно обработанные антисептиком. Не прикасайтесь к коже и не травмируйте родинку.

Консультация дерматолога и удаление лазером

Если родинка вызывает сомнение или расположена на месте постоянного раздражения, врач может предложить её удалить полностью лазером, радиоволной или хирургически. Это устранит и проблему волос, и потенциальные риски.

Чего категорически нельзя делать

  • Не брейте родинку лезвием — риск пореза и инфекции.
  • Не используйте кремы-депиляторы — химический состав может вызвать раздражение.
  • Не применяйте эпиляторы и восковую эпиляцию — агрессивное воздействие может травмировать кожу и спровоцировать воспаление.
  • Не прижигайте родинку средствами из интернета — это опасно и может маскировать ранние признаки меланомы.

Что делать, если случайно повредили родинку с волосом

  1. Обработайте место антисептиком (хлоргексидин, мирамистин)
  2. При необходимости наложите стерильную повязку
  3. Не прикасайтесь к повреждённому участку
  4. В ближайшее время обратитесь к дерматологу

Когда рекомендуется удаление самой родинки

Удаление показано, если:

  • родинка регулярно травмируется
  • её сложно контролировать (на спине, волосистой части головы)
  • она изменилась в размере или цвете
  • вызывает косметический дискомфорт
  • растёт на участке, где вы постоянно удаляете волосы

Перед удалением врач проводит дерматоскопию — исследование кожи под увеличением, которое позволяет оценить состояние образования.

Удалять волосы из родинки можно только безопасным способом — аккуратно подстригать. Выдёргивание или агрессивные методы депиляции категорически не рекомендуются, так как могут вызвать воспаление или, в редких случаях, стать триггером для нежелательных изменений.

Если родинка вызывает сомнения, изменилась или мешает в повседневной жизни — не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Лучше один раз показать её врачу, чем потом столкнуться с серьёзными последствиями.

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