Многие замечали, что из некоторых родинок растут волосы. Это вызывает не только эстетический дискомфорт, особенно если родинка расположена на видном месте, но и тревогу: можно ли удалять волосы на родинке, не вызовет ли это развитие опухоли или других осложнений? Вокруг этой темы существует множество мифов и предостережений, поэтому важно разобраться, что говорят врачи и научные источники.

В этой статье DNEWS расскажет, какие родинки считаются опасными, что делать с волосами, которые из них растут, и когда действительно нужно насторожиться.

Почему из родинки растут волосы

Родинка (невус) — это скопление меланоцитов, клеток, которые производят пигмент меланин. Некоторые родинки расположены глубоко в слоях кожи и могут охватывать волосяной фолликул. Поэтому в таких случаях волосы могут свободно расти из центральной части невуса.

Факт: рост волос из родинки — чаще всего признак доброкачественности. Если волосяные фолликулы функционируют, значит структура кожи не нарушена, и злокачественное перерождение менее вероятно. Однако это не повод расслабляться — наблюдать за родинками всё равно нужно.

Когда родинка с волосами — это норма

Врачи-дерматологи утверждают: если родинка:

симметричная

не изменила цвет и форму

не увеличивается

не чешется и не болит

не кровоточит

и при этом из неё растут обычные, мягкие волосы — это доброкачественное образование, которое не требует удаления.

Когда стоит насторожиться

Волос на родинке сам по себе не опасен. Но если появляются следующие симптомы — необходима консультация дерматолога или онколога:

родинка начала расти в размере

цвет стал неравномерным

исчез или, наоборот, внезапно появился волос

волос стал жёстким, тёмным, вырос за короткий срок

появилось шелушение, трещины, зуд, кровь

края родинки стали неровными или «размазанными»

Особое внимание стоит уделять родинкам, расположенным на местах постоянного трения: воротник, бюстгальтер, пояс, область подмышек, бритые участки. Именно там чаще возникают травмы, а значит — и риск перерождения.

Можно ли выдёргивать волосы из родинки

Нет, выдёргивать волосы из родинки не рекомендуется. Это может вызвать:

микротравму кожного покрова

воспаление волосяного фолликула

раздражение и отёчность

изменение самой родинки (цвет, форма)

крайне редко — запуск процесса озлокачествления

Особенно опасно выдёргивать волосы пинцетом, если родинка приподнята над кожей или чувствительная.

Разрешённые и безопасные способы удаления волос с родинки

Если волос причиняет эстетический дискомфорт, можно воспользоваться одним из более щадящих способов:

Осторожно подстричь ножничками

Это наиболее безопасный метод. Используйте острые маникюрные ножницы, предварительно обработанные антисептиком. Не прикасайтесь к коже и не травмируйте родинку.

Консультация дерматолога и удаление лазером

Если родинка вызывает сомнение или расположена на месте постоянного раздражения, врач может предложить её удалить полностью лазером, радиоволной или хирургически. Это устранит и проблему волос, и потенциальные риски.

Чего категорически нельзя делать

Не брейте родинку лезвием — риск пореза и инфекции.

— риск пореза и инфекции. Не используйте кремы-депиляторы — химический состав может вызвать раздражение.

— химический состав может вызвать раздражение. Не применяйте эпиляторы и восковую эпиляцию — агрессивное воздействие может травмировать кожу и спровоцировать воспаление.

— агрессивное воздействие может травмировать кожу и спровоцировать воспаление. Не прижигайте родинку средствами из интернета — это опасно и может маскировать ранние признаки меланомы.

Что делать, если случайно повредили родинку с волосом

Обработайте место антисептиком (хлоргексидин, мирамистин) При необходимости наложите стерильную повязку Не прикасайтесь к повреждённому участку В ближайшее время обратитесь к дерматологу

Когда рекомендуется удаление самой родинки

Удаление показано, если:

родинка регулярно травмируется

её сложно контролировать (на спине, волосистой части головы)

она изменилась в размере или цвете

вызывает косметический дискомфорт

растёт на участке, где вы постоянно удаляете волосы

Перед удалением врач проводит дерматоскопию — исследование кожи под увеличением, которое позволяет оценить состояние образования.

Удалять волосы из родинки можно только безопасным способом — аккуратно подстригать. Выдёргивание или агрессивные методы депиляции категорически не рекомендуются, так как могут вызвать воспаление или, в редких случаях, стать триггером для нежелательных изменений.

Если родинка вызывает сомнения, изменилась или мешает в повседневной жизни — не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Лучше один раз показать её врачу, чем потом столкнуться с серьёзными последствиями.

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