Многие женщины считают, что климакс — это окончание репродуктивной жизни, а значит, и риск забеременеть больше не актуален. Однако это не совсем так. Вокруг этой темы существует множество мифов, а незапланированная беременность в 45+ — вовсе не редкость. Чтобы понимать, как работает женский организм в период гормональной перестройки, нужно разобраться, можно ли забеременеть при климаксе на самом деле, и в каком возрасте сохраняется вероятность зачатия.

В этой статье DNEWS — честный разговор о фертильности, менопаузе и методах защиты в переходный возраст.

Что такое климакс с медицинской точки зрения

Климакс (или менопауза) — это физиологический процесс снижения функции яичников, сопровождающийся уменьшением выработки половых гормонов — в первую очередь эстрогенов и прогестерона. Климакс включает три этапа:

Пременопауза — нерегулярные циклы, но овуляции ещё возможны;

— нерегулярные циклы, но овуляции ещё возможны; Менопауза — момент, когда месячные полностью прекращаются (официально — после 12 месяцев без менструации);

— момент, когда месячные полностью прекращаются (официально — после 12 месяцев без менструации); Постменопауза — период после менопаузы, когда яичники больше не функционируют.

Важно: беременность возможна только до наступления настоящей менопаузы, а значит — в пременопаузе.

Можно ли забеременеть при климаксе — короткий ответ: да

Пока у женщины хотя бы иногда происходит овуляция, даже при редких и нерегулярных месячных, беременность возможна. И она может стать неожиданностью, особенно если не использовать методы контрацепции, полагаясь на возраст и «сухие» месяцы.

Что говорит статистика:

Около 20% женщин после 40 лет беременеют случайно.

беременеют случайно. До 5% беременностей у женщин 45+ заканчиваются родами.

у женщин 45+ заканчиваются родами. Многие женщины узнают о беременности на позднем сроке — потому что не ожидали этого.

Почему овуляция может сохраняться

Яичники не выключаются «по щелчку». В пременопаузе овуляции становятся нерегулярными, но всё ещё случаются. Женщина может 2–3 месяца не менструировать, а потом — неожиданно овулировать.

И если в это время был незащищённый половой акт — беременность вполне возможна.

Также гормональные «качели» могут приводить к двойной овуляции или смещению сроков — это делает зачатие ещё более непредсказуемым.

Как отличить беременность от климакса

Симптомы ранней беременности и пременопаузы могут быть очень похожи:

Признак Климакс Беременность Задержка менструации Да, может быть Да Приливы Часто Редко Утомляемость Да Да Изменения настроения Да Да Увеличение груди Иногда Да, более выражено Тошнота Редко Часто Повышенная чувствительность к запахам Нет Часто

Если есть сомнения — сделайте тест на беременность или сдайте кровь на ХГЧ (хорионический гонадотропин). Это самый точный способ исключить или подтвердить беременность на ранних сроках.

Можно ли выносить и родить ребёнка во время климакса

Да, это возможно, особенно если беременность наступила в возрасте до 50 лет. Но важно понимать:

беременность после 40 лет — это повышенная нагрузка на организм;

на организм; выше риск осложнений — гипертонии, гестационного диабета, преждевременных родов;

у плода повышается риск генетических отклонений (например, синдрома Дауна);

потребуется более тщательное медицинское наблюдение.

Тем не менее, при хорошем здоровье и при поддержке специалистов, многие женщины успешно вынашивают и рожают детей даже в 45–47 лет.

Когда беременность невозможна

Беременность невозможна только тогда, когда наступила истинная менопауза — подтверждённая отсутствием месячных более 12 месяцев подряд и соответствующим гормональным анализом (ФСГ, эстрадиол, ЛГ).

Но до этого момента — даже если месячные редкие или их не было полгода — овуляция ещё возможна.

Нужно ли предохраняться после 45 лет

Да, если беременность не планируется. Несмотря на снижение фертильности, она всё ещё существует. Отказ от контрацепции может привести к неожиданной беременности или, при наличии заболеваний, к нежелательным последствиям.

Современные гинекологи рекомендуют использовать методы защиты до:

52 лет — если менопауза не подтверждена;

— если менопауза не подтверждена; или 2 лет после последних месячных — если они прекратились до 50 лет;

— если они прекратились до 50 лет; 1 года — если менопауза наступила после 50 лет.

Подходящие варианты контрацепции:

низкодозированные гормональные таблетки (если нет противопоказаний);

внутриматочные спирали;

презервативы;

гормональные кольца;

барьерные методы (по желанию и в комплексе).

Часто задаваемые вопросы

Можно ли забеременеть через полгода после последних месячных?

Да, если климакс не подтверждён анализами, овуляция ещё возможна.

Если месячные нерегулярные, но есть, надо ли предохраняться?

Да, вероятность зачатия сохраняется.

Можно ли забеременеть при приёме препаратов при климаксе?

Некоторые препараты для облегчения симптомов не являются контрацепцией — уточняйте у врача.

Забеременеть при климаксе — это не миф, а вполне реальный сценарий. Даже если месячные стали нерегулярными или прекратились на несколько месяцев — это ещё не гарантия, что фертильность исчезла. Пока овуляция возможна, зачатие остаётся реальностью.

Если вы не планируете беременность — предохраняйтесь. А если планируете — не теряйте времени и обращайтесь к врачу: после 40 лет лучше пройти предварительное обследование и действовать осознанно.

Климакс — не конец, а просто новый этап. Главное — быть к нему готовой.

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