Оливковое масло давно считается одним из самых полезных видов растительных масел. Его используют для заправки салатов, приготовления соусов и тушения. Однако вопрос, можно ли жарить на оливковом масле, вызывает много споров и сомнений. В этой статье DNEWS разберёмся, насколько безопасна и эффективна жарка на оливковом масле, какие виды масла лучше использовать для разных способов готовки и дадим полезные советы.

Особенности оливкового масла

Чтобы понять, можно ли использовать оливковое масло для жарки, важно ознакомиться с его составом и разновидностями. Оливковое масло ценится за богатство полезных веществ и различные виды, которые отличаются технологией производства.

Виды оливкового масла

Существует несколько основных видов масла:

Extra Virgin (первого холодного отжима) — масло высокого качества с насыщенным вкусом и ароматом.

— масло высокого качества с насыщенным вкусом и ароматом. Virgin — немного менее качественное, но также нерафинированное масло.

— немного менее качественное, но также нерафинированное масло. Refined (рафинированное) — очищенное масло с нейтральным вкусом и более высокой температурой дымления.

Каждый из этих видов по-разному реагирует на высокие температуры, что важно учитывать при выборе для жарки.

Что такое температура дымления и почему она важна

Температура дымления — ключевой параметр при выборе масла для жарки. Это температура, при которой масло начинает разрушаться, выделять дым и токсичные вещества. Масло с низкой температурой дымления не подходит для жарки на сильном огне.

Температуры дымления различных масел

Для оливкового масла температуры дымления различаются:

Extra Virgin оливковое масло дымится примерно при 190-210 °C.

Рафинированное оливковое масло выдерживает температуры до 230-240 °C.

Для сравнения, подсолнечное масло имеет температуру дымления около 220-240 °C.

Понимание этих значений помогает выбрать масло, которое не только безопасно, но и сохранит свои полезные свойства при готовке.

Можно ли жарить на оливковом масле

Ответ на вопрос зависит от того, какой вид оливкового масла вы используете и как именно планируете готовить.

Жарка на Extra Virgin оливковом масле

Из-за своей низкой температуры дымления и выраженного вкуса, масло первого холодного отжима лучше не использовать для жарки на сильном огне. При нагревании оно теряет свои полезные свойства, может горчить и выделять вредные соединения.

Жарка на рафинированном оливковом масле

Рафинированное масло устойчиво к высоким температурам, поэтому подходит для жарки. Оно сохраняет основные полезные качества и не теряет вкуса при приготовлении пищи на среднем и высоком огне.

Рекомендации по применению

Для приготовления на среднем огне лучше выбирать рафинированное масло, а Extra Virgin использовать для салатов, тушения и добавления в готовые блюда. Это позволит сохранить максимальную пользу и приятный вкус.

Советы по безопасной жарке на оливковом масле

При использовании оливкового масла для жарки следует соблюдать несколько правил. Это поможет избежать появления токсинов и сохранить полезные свойства.

Правильное приготовление

Не перегревайте масло выше температуры его дымления.

Используйте толстостенную посуду для равномерного распределения тепла.

Следите за запахом и цветом масла — при появлении дыма его следует сразу снять с огня.

Хранение масла

Храните оливковое масло в тёмном, прохладном месте, защищённом от света и воздуха. Это предотвратит окисление и сохранит качество продукта на долгое время.

Можно ли жарить на оливковом масле? Да, но при условии правильного выбора вида масла и контроля температуры. Рафинированное оливковое масло отлично подходит для жарки, тогда как Extra Virgin лучше использовать для холодных и щадящих способов приготовления. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам наслаждаться вкусными и полезными блюдами.

Ранее мы писали о том, какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное.