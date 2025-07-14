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Творог теперь можно жарить — TikTok показывает десятки рецептов. Рассказываем, как сделать сладкие и сытные блюда из жареного творога.
Творог теперь можно жарить — TikTok показывает десятки рецептов. Рассказываем, как сделать сладкие и сытные блюда из жареного творога.
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Можно ли жарить творог: популярные рецепты из ТикТока

Творог давно перестал быть исключительно «завтраком для ЗОЖников» — сегодня он уверенно захватывает кулинарный контент в соцсетях, особенно в TikTok. Самым неожиданным трендом стал жареный творог: в роликах он шипит на сковороде, превращаясь в ароматные снеки, горячие десерты или основу для сытных завтраков. Но можно ли жарить творог без вреда для здоровья и вкуса? Как это сделать, чтобы получилось вкусно и современно? Мы разобрались в тренде и подобрали рецепты, которые действительно работают. Эта статья от DNEWS расскажет, почему стоит попробовать жареный творог и как готовят его те, кто покоряет TikTok своими кулінарними лайфхаками.

Как изменяется творог при жарке

Жарка творога вызывает массу вопросов, особенно у сторонников традиционного питания. Однако сам по себе творог — это не просто кисломолочный продукт, а универсальная основа, которая хорошо адаптируется к термообработке.

Жареный творог меняет текстуру: становится плотнее, иногда хрустящим снаружи и тягучим внутри. Белки сворачиваются, а излишки влаги испаряются, за счёт чего продукт не распадается, а «схватывается». Но важно понимать, что не каждый творог подойдёт.

Жирность и консистенция творога

Идеально использовать творог средней жирности — от 5 до 9%. Слишком жирный продукт может начать «таять» и вытекать, а обезжиренный — рассыпаться. Консистенция должна быть умеренно влажной: не зернистой и не чрезмерно пастообразной.

Подготовка творога к жарке

Перед жаркой важно отжать лишнюю сыворотку. Если творог рассыпается, можно добавить немного муки или яйца. В среднем на 200 г творога достаточно одного яйца или одной столовой ложки муки для устойчивости формы.

Популярные тикток-рецепты жареного творога

Творог стал настоящей звездой фуд-контенту в TikTok, и блогеры наперебой предлагают свои варианты приготовления. Некоторые рецепты набирают миллионы просмотров за считанные дни. Особенно популярны сладкие десерты и сырные снэки.

Перед тем как перейти к конкретным вариантам, стоит понять, почему такие рецепты стали вирусными. Они просты, требуют минимум ингредиентов и дают быстрый результат.

Жареный творожный зефир

Этот рецепт собрал более 3 млн лайков за неделю. Блогерка из Польши показала, как делает шарики из творога, сахарной пудры и крахмала, а затем обжаривает их на кокосовом масле.

Как готовить:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

Из ингредиентов формируются шарики, которые обжариваются до золотистой корочки. Получается сладкий зефир с хрустящей корочкой и мягкой начинкой.

Творожные палочки с корицей

Ролики с этими палочками стабильно попадают в топ TikTok. Они напоминают чизкейк на сковородке.

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. корицы
  • 2 ст. л. муки

Из массы формируют небольшие палочки, которые обжариваются на сухой антипригарной сковороде. После готовности их можно обвалять в смеси корицы и сахара.

Сытные варианты жареного творога

Не только сладкие блюда становятся вирусными — сытные закуски и даже завтраки с жареным творогом также получают миллионы просмотров.

Особенность таких рецептов — баланс белков, углеводов и насыщенность. Это отличный выбор для тех, кто хочет быстро перекусить.

Жареный творог с зеленью и чесноком

Этот рецепт популярен в Турции, но адаптирован под TikTok. Отлично подходит в качестве тёплой закуски или намазки.

Компоненты:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • зелень укропа и петрушки
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец по вкусу

Обжаренный на сливочном масле, такой творог приобретает пикантный аромат и может подаваться с тостами.

Мини-котлетки из творога

Набрали популярность благодаря их визуальной привлекательности: круглые, золотистые, идеально сочетаются с йогуртовым соусом.

Для котлет:

  • 300 г творога
  • 2 ст. л. манки
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

Обжариваются по 2 минуты с каждой стороны, подавать с мятным соусом или авокадо-кремом.

Творог как альтернатива сыру в жареных блюдах

Многие рецепты используют творог вместо феты или моцареллы. Это снижает калорийность и делает блюда доступнее.

Такой подход особенно ценится в TikTok, где популярны рецепты с минимальными затратами.

Жареные творожные лепёшки

Они напоминают сырники, но без сахара и с добавлением тёртого кабачка или моркови.

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 небольшой кабачок
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. овсяной муки

Идеальны для подачи с соусом на основе йогурта и лимонного сока. На видео пользователи часто показывают, как лепёшки «пузырятся» на сковороде — зрелище захватывающее.

Хрустящие треугольники с творожной начинкой

Это нечто среднее между буреками и самосами. Для начинки берётся творог с зеленью, а тесто — готовое фило или лаваш.

Обжариваются на сухой сковороде до хрустящей корочки. Отлично хранятся в холодильнике и легко разогреваются.

Польза и калорийность жареного творога

Жарка действительно меняет состав продукта, но не делает его вредным, если соблюдать технику. Белки остаются, углеводы — минимальны, а жирность можно контролировать.

Калорийность жареного творога

Средняя калорийность блюда на 100 г — от 160 до 220 ккал, в зависимости от добавок. При обжарке на антипригарной сковороде без масла калорийность почти не растёт.

Польза после термообработки

Творог при жарке сохраняет:

  • кальций (до 80% исходного количества)
  • белок (до 90%)
  • витаміни групи B

Важно избегать перегрева — выше 180°C творог начинает терять свойства.

Тонкости жарки и полезные лайфхаки

Успех рецепта зависит не только от ингредиентов, но и от мелочей. Именно они делают видео вирусными.

Секрет равномерной корочки

Разогревайте сковороду до средней температуры, а затем уменьшайте огонь. Не накрывайте крышкой, иначе образуется пар.

Чем заменить яйцо или муку

Если вы избегаете яиц, можно использовать:

  • 1 ч. л. льняной муки + 2 ч. л. воды
  • 1 ч. л. крахмала

Такие замены сохраняют структуру и делают блюдо доступным для вегетарианцев.

Ранее мы писали о том, можно ли жарить в кастрюле, если нет сковородки.

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