Пищевая аллергия — это гиперчувствительная иммунная реакция на белки определённых продуктов. Она всё чаще диагностируется как у детей, так и у взрослых. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2-8% детей и 1-3% взрослых страдают от пищевой аллергии, причём число случаев растёт ежегодно. Наиболее распространённые пищевые аллергены составляют «Большую четырнадцатку» — 14 продуктов, вызывающих свыше 90% аллергических реакций. DNEWS рассказывает, какие именно продукты входят в эту группу, почему именно они аллергенны, и как можно заменить их в рационе, сохраняя сбалансированное питание.

Почему возникает пищевая аллергия и как она проявляется

Аллергия развивается из-за того, что иммунная система воспринимает белки пищи как угрозу. В ответ организм вырабатывает специфические антитела IgE, что приводит к высвобождению гистамина и других веществ. В результате могут появляться кожный зуд, крапивница, отёки, а иногда — серьёзные нарушения работы дыхательной и пищеварительной систем. По данным American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), около 40% пищевых аллергий у детей приходится на молоко и яйца. Интересно, что у взрослых чаще встречаются аллергии на орехи, морепродукты и рыбу. Примерно у 80% детей аллергия на молоко и яйца исчезает к школьному возрасту, однако аллергия на орехи и морепродукты зачастую сохраняется на всю жизнь.

Молочные продукты: почему молочный белок — частый аллерген

Казеин и сывороточные белки — основные компоненты коровьего молока, которые вызывают аллергию. Казеин обладает высокой устойчивостью к нагреванию, что сохраняет его аллергенность даже после термообработки. В то же время сывороточные белки более чувствительны к температуре. Согласно метаанализу 2019 года, аллергия на молоко обнаруживается у 2-3% детей. Хорошей новостью является то, что большинство из них (около 90%) перерастают эту аллергию к 5 годам. У взрослых аллергия на молоко встречается реже и часто связана с непереносимостью лактозы, которая имеет иной механизм.

Для замены молока рекомендуются растительные аналоги — миндальное, овсяное или кокосовое молоко. Также существуют специализированные гидролизованные смеси для детей с аллергией.

Яйца: белок яйца — один из сильнейших аллергенов

Белок яйца, особенно овомукоид, известен своей устойчивостью к нагреванию и высокой аллергенностью. Исследования показывают, что 1-2% детей страдают аллергией на яйца, причём большинство перерастают её к 6-7 годам. Аллергия на желток встречается гораздо реже. Современные методы оральной иммунной терапии позволяют постепенно снизить чувствительность к яйцам при условии наблюдения врача.

Если аллергия подтверждена, яйцо в рецептах можно заменить семенами льна, яблочным пюре или коммерческими заменителями яиц.

Орехи и арахис — мощные и опасные аллергены

Арахис и древесные орехи содержат липидные транспортные белки (LTP), устойчивые к термической обработке. Они провоцируют тяжёлые аллергические реакции, включая анафилаксию. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с 2010 по 2018 год число аллергий на арахис и орехи у детей выросло на 21%. Это серьёзный повод для осторожности при их введении в рацион.

Поскольку аллергия на орехи редко проходит сама, людям с ней важно полностью избегать этих продуктов. В качестве альтернативы полезные жиры и белки можно получать из семян подсолнечника, тыквенных семечек и соответствующих масел.

Рыба и морепродукты — частая причина аллергии у взрослых

Белок парвалбумин в рыбе и тропомиозин в морепродуктах — главные аллергены, устойчивые к термообработке. Аллергия на эти продукты встречается у 2-3% взрослых и реже — у детей. В странах с высоким потреблением морепродуктов и рыбы уровень аллергии выше.

У взрослых чаще всего проявляются симптомы именно на эти продукты, в то время как у детей преобладают аллергии на молоко и яйца.

В качестве заменителей подойдут мясо птицы, говядина и растительные белки, такие как тофу и бобовые, которые обычно не вызывают перекрёстных реакций.

Пшеница и глютен — аллергия и целиакия

Аллергия на пшеницу — это IgE-опосредованная реакция на белки альбумины и глутелины. Целиакия, напротив, является аутоиммунным заболеванием, при котором глютен вызывает воспаление кишечника. Аллергия на пшеницу встречается примерно у 0,5-1% населения.

При аллергии на пшеницу необходимо исключить все глютенсодержащие продукты, а при целиакии — пожизненно придерживаться безглютеновой диеты.

В качестве альтернативы рекомендуются рис, гречка, кукуруза и киноа — они не содержат глютен и безопасны для аллергиков.

Соя — распространённый растительный аллерген

Соя содержит несколько аллергенных белков и часто провоцирует аллергии у детей с атопическим дерматитом. По статистике, от аллергии на сою страдают около 0,4-0,7% детей и менее 0,3% взрослых. Соя широко используется в пищевой промышленности, поэтому аллергикам важно тщательно читать состав продуктов.

Аллергия на сою часто сочетается с реакциями на другие бобовые, поэтому при выраженной непереносимости лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением чечевицы, гороха или фасоли.

Фрукты: яблоки, киви, персики и другие

Белки фруктов, например PR-10, вызывают синдром оральной аллергии у людей с аллергией на пыльцу. Симптомы включают зуд и отёк слизистой рта, но редко переходят в тяжёлые реакции.

Около 50-70% пациентов с аллергией на берёзовую пыльцу испытывают перекрёстную реакцию на яблоки и другие фрукты — киви, персики, клубнику и бананы.

Чтобы снизить риск, рекомендуется употреблять термически обработанные или консервированные фрукты, которые теряют аллергенность.

Овощи: помидоры, сельдерей, морковь

Некоторые овощи, особенно помидоры, сельдерей и морковь, содержат белки, вызывающие перекрёстную аллергию с пыльцой берёзы и других растений. Эти белки термолабильны, поэтому при варке или запекании аллергенность овощей значительно снижается.

Людям с аллергией лучше употреблять эти овощи в отварном или запечённом виде, что поможет избежать неприятных симптомов.

Мед и шоколад — редкие аллергены

Мед содержит пыльцу растений и ферменты, которые могут вызывать аллергические реакции, особенно у детей младше 1 года. Также мед противопоказан малышам из-за риска ботулизма.

Шоколад может провоцировать аллергию из-за содержания какао и добавок. Хотя случаи редки, аллергию не следует исключать при выявлении симптомов.

Консерванты и добавки

Пищевые добавки, например сульфиты и бензоаты, могут провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с астмой. Красители типа тартразина связаны с проявлениями крапивницы и раздражения.

Горчица

Аллергия на горчицу встречается редко, но иногда вызывает серьёзные реакции, так как белки горчицы устойчивы к нагреванию. Особенно распространена в Европе.

14 основных пищевых аллергенов с примерами и возможной заменой

Аллерген Частота у детей Частота у взрослых Продукты Возможная замена Молоко 2-3% 1% Молоко, сыр, йогурт Растительные молочные заменители Яйца 1-2% <1% Куриные яйца Семена льна, яблочное пюре, заменители Орехи 1-2% 2-3% Миндаль, грецкий, арахис Семена подсолнечника, тыквенные семечки Рыба <1% 2-3% Лосось, тунец Мясо птицы, растительные белки Морепродукты <1% 2-3% Креветки, мидии Тофу, бобовые Пшеница 0,5-1% 0,5-1% Хлеб, макароны Рис, гречка, кукуруза Соя 0,4-0,7% 0,3% Соевое молоко, соевый соус Другие бобовые (с осторожностью) Арахис 1-2% 2-3% Арахисовое масло, орехи Семена и масла из них Яблоки До 3% До 5% Свежие яблоки Термически обработанные фрукты Киви До 1% 1-2% Свежие киви Варёные или консервированные киви Персики До 1% 1-2% Свежие персики Термически обработанные Помидоры <1% <1% Свежие помидоры Варёные или печёные Сельдерей <1% <1% Свежий сельдерей Термически обработанный Морковь <1% <1% Свежая морковь Варёная морковь

Особенности аллергии у детей до года и при грудном вскармливании

Введение продуктов-аллергенов у детей до года требует особой осторожности. Американская академия педиатрии рекомендует вводить потенциально аллергенные продукты постепенно и под врачебным контролем. Для малышей аллергия чаще связана с молоком, яйцами и соей. При грудном вскармливании мама должна контролировать свой рацион, поскольку аллергены могут проникать в молоко и вызывать реакции у ребёнка.

Диагностика и лечение

Для точного определения аллергенов применяют кожные прик-тесты и анализ крови на специфические IgE-антитела. Лечение основывается на исключении аллергенных продуктов и, при необходимости, на десенсибилизации — постепенном уменьшении чувствительности. Гипоаллергенные смеси и специализированные диеты помогают поддерживать здоровье как детей, так и взрослых.

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