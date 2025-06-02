Пищевая аллергия — это гиперчувствительная иммунная реакция на белки определённых продуктов. Она всё чаще диагностируется как у детей, так и у взрослых. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2-8% детей и 1-3% взрослых страдают от пищевой аллергии, причём число случаев растёт ежегодно. Наиболее распространённые пищевые аллергены составляют «Большую четырнадцатку» — 14 продуктов, вызывающих свыше 90% аллергических реакций. DNEWS рассказывает, какие именно продукты входят в эту группу, почему именно они аллергенны, и как можно заменить их в рационе, сохраняя сбалансированное питание.
Почему возникает пищевая аллергия и как она проявляется
Аллергия развивается из-за того, что иммунная система воспринимает белки пищи как угрозу. В ответ организм вырабатывает специфические антитела IgE, что приводит к высвобождению гистамина и других веществ. В результате могут появляться кожный зуд, крапивница, отёки, а иногда — серьёзные нарушения работы дыхательной и пищеварительной систем. По данным American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), около 40% пищевых аллергий у детей приходится на молоко и яйца. Интересно, что у взрослых чаще встречаются аллергии на орехи, морепродукты и рыбу. Примерно у 80% детей аллергия на молоко и яйца исчезает к школьному возрасту, однако аллергия на орехи и морепродукты зачастую сохраняется на всю жизнь.
Молочные продукты: почему молочный белок — частый аллерген
Казеин и сывороточные белки — основные компоненты коровьего молока, которые вызывают аллергию. Казеин обладает высокой устойчивостью к нагреванию, что сохраняет его аллергенность даже после термообработки. В то же время сывороточные белки более чувствительны к температуре. Согласно метаанализу 2019 года, аллергия на молоко обнаруживается у 2-3% детей. Хорошей новостью является то, что большинство из них (около 90%) перерастают эту аллергию к 5 годам. У взрослых аллергия на молоко встречается реже и часто связана с непереносимостью лактозы, которая имеет иной механизм.
Для замены молока рекомендуются растительные аналоги — миндальное, овсяное или кокосовое молоко. Также существуют специализированные гидролизованные смеси для детей с аллергией.
Яйца: белок яйца — один из сильнейших аллергенов
Белок яйца, особенно овомукоид, известен своей устойчивостью к нагреванию и высокой аллергенностью. Исследования показывают, что 1-2% детей страдают аллергией на яйца, причём большинство перерастают её к 6-7 годам. Аллергия на желток встречается гораздо реже. Современные методы оральной иммунной терапии позволяют постепенно снизить чувствительность к яйцам при условии наблюдения врача.
Если аллергия подтверждена, яйцо в рецептах можно заменить семенами льна, яблочным пюре или коммерческими заменителями яиц.
Орехи и арахис — мощные и опасные аллергены
Арахис и древесные орехи содержат липидные транспортные белки (LTP), устойчивые к термической обработке. Они провоцируют тяжёлые аллергические реакции, включая анафилаксию. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с 2010 по 2018 год число аллергий на арахис и орехи у детей выросло на 21%. Это серьёзный повод для осторожности при их введении в рацион.
Поскольку аллергия на орехи редко проходит сама, людям с ней важно полностью избегать этих продуктов. В качестве альтернативы полезные жиры и белки можно получать из семян подсолнечника, тыквенных семечек и соответствующих масел.
Рыба и морепродукты — частая причина аллергии у взрослых
Белок парвалбумин в рыбе и тропомиозин в морепродуктах — главные аллергены, устойчивые к термообработке. Аллергия на эти продукты встречается у 2-3% взрослых и реже — у детей. В странах с высоким потреблением морепродуктов и рыбы уровень аллергии выше.
У взрослых чаще всего проявляются симптомы именно на эти продукты, в то время как у детей преобладают аллергии на молоко и яйца.
В качестве заменителей подойдут мясо птицы, говядина и растительные белки, такие как тофу и бобовые, которые обычно не вызывают перекрёстных реакций.
Пшеница и глютен — аллергия и целиакия
Аллергия на пшеницу — это IgE-опосредованная реакция на белки альбумины и глутелины. Целиакия, напротив, является аутоиммунным заболеванием, при котором глютен вызывает воспаление кишечника. Аллергия на пшеницу встречается примерно у 0,5-1% населения.
При аллергии на пшеницу необходимо исключить все глютенсодержащие продукты, а при целиакии — пожизненно придерживаться безглютеновой диеты.
В качестве альтернативы рекомендуются рис, гречка, кукуруза и киноа — они не содержат глютен и безопасны для аллергиков.
Соя — распространённый растительный аллерген
Соя содержит несколько аллергенных белков и часто провоцирует аллергии у детей с атопическим дерматитом. По статистике, от аллергии на сою страдают около 0,4-0,7% детей и менее 0,3% взрослых. Соя широко используется в пищевой промышленности, поэтому аллергикам важно тщательно читать состав продуктов.
Аллергия на сою часто сочетается с реакциями на другие бобовые, поэтому при выраженной непереносимости лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением чечевицы, гороха или фасоли.
Фрукты: яблоки, киви, персики и другие
Белки фруктов, например PR-10, вызывают синдром оральной аллергии у людей с аллергией на пыльцу. Симптомы включают зуд и отёк слизистой рта, но редко переходят в тяжёлые реакции.
Около 50-70% пациентов с аллергией на берёзовую пыльцу испытывают перекрёстную реакцию на яблоки и другие фрукты — киви, персики, клубнику и бананы.
Чтобы снизить риск, рекомендуется употреблять термически обработанные или консервированные фрукты, которые теряют аллергенность.
Овощи: помидоры, сельдерей, морковь
Некоторые овощи, особенно помидоры, сельдерей и морковь, содержат белки, вызывающие перекрёстную аллергию с пыльцой берёзы и других растений. Эти белки термолабильны, поэтому при варке или запекании аллергенность овощей значительно снижается.
Людям с аллергией лучше употреблять эти овощи в отварном или запечённом виде, что поможет избежать неприятных симптомов.
Мед и шоколад — редкие аллергены
Мед содержит пыльцу растений и ферменты, которые могут вызывать аллергические реакции, особенно у детей младше 1 года. Также мед противопоказан малышам из-за риска ботулизма.
Шоколад может провоцировать аллергию из-за содержания какао и добавок. Хотя случаи редки, аллергию не следует исключать при выявлении симптомов.
Консерванты и добавки
Пищевые добавки, например сульфиты и бензоаты, могут провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с астмой. Красители типа тартразина связаны с проявлениями крапивницы и раздражения.
Горчица
Аллергия на горчицу встречается редко, но иногда вызывает серьёзные реакции, так как белки горчицы устойчивы к нагреванию. Особенно распространена в Европе.
14 основных пищевых аллергенов с примерами и возможной заменой
|Аллерген
|Частота у детей
|Частота у взрослых
|Продукты
|Возможная замена
|Молоко
|2-3%
|1%
|Молоко, сыр, йогурт
|Растительные молочные заменители
|Яйца
|1-2%
|<1%
|Куриные яйца
|Семена льна, яблочное пюре, заменители
|Орехи
|1-2%
|2-3%
|Миндаль, грецкий, арахис
|Семена подсолнечника, тыквенные семечки
|Рыба
|<1%
|2-3%
|Лосось, тунец
|Мясо птицы, растительные белки
|Морепродукты
|<1%
|2-3%
|Креветки, мидии
|Тофу, бобовые
|Пшеница
|0,5-1%
|0,5-1%
|Хлеб, макароны
|Рис, гречка, кукуруза
|Соя
|0,4-0,7%
|0,3%
|Соевое молоко, соевый соус
|Другие бобовые (с осторожностью)
|Арахис
|1-2%
|2-3%
|Арахисовое масло, орехи
|Семена и масла из них
|Яблоки
|До 3%
|До 5%
|Свежие яблоки
|Термически обработанные фрукты
|Киви
|До 1%
|1-2%
|Свежие киви
|Варёные или консервированные киви
|Персики
|До 1%
|1-2%
|Свежие персики
|Термически обработанные
|Помидоры
|<1%
|<1%
|Свежие помидоры
|Варёные или печёные
|Сельдерей
|<1%
|<1%
|Свежий сельдерей
|Термически обработанный
|Морковь
|<1%
|<1%
|Свежая морковь
|Варёная морковь
Особенности аллергии у детей до года и при грудном вскармливании
Введение продуктов-аллергенов у детей до года требует особой осторожности. Американская академия педиатрии рекомендует вводить потенциально аллергенные продукты постепенно и под врачебным контролем. Для малышей аллергия чаще связана с молоком, яйцами и соей. При грудном вскармливании мама должна контролировать свой рацион, поскольку аллергены могут проникать в молоко и вызывать реакции у ребёнка.
Диагностика и лечение
Для точного определения аллергенов применяют кожные прик-тесты и анализ крови на специфические IgE-антитела. Лечение основывается на исключении аллергенных продуктов и, при необходимости, на десенсибилизации — постепенном уменьшении чувствительности. Гипоаллергенные смеси и специализированные диеты помогают поддерживать здоровье как детей, так и взрослых.
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