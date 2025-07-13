Нарощенные ресницы уже давно стали неотъемлемой частью косметических процедур, и в 2025 году тренды наращивания продолжают эволюционировать. Это отличный способ сделать взгляд выразительным и не тратить время на ежедневный макияж. В 2025 году наращенные ресницы остаются актуальными, особенно летом, когда высокий сезон для lash-мастеров. Летние тренды наращивания ресниц становятся всё более разнообразными, от естественных до ярких и смелых решений. Но так ли они модны в 2025 году? DNEWS разберется, какие новые тенденции наращивания ресниц завоевали популярность и как они изменяют подход к красоте в этом году.

Тренды наращивания ресниц 2025: топ-стили, объемы и эффекты на лето

Летний сезон 2025 года приносит множество новинок в мире наращивания ресниц. Нарощенные ресницы теперь не только облегчают жизнь, но и помогают создать модный и стильный образ без лишних усилий. Важно, что тренды наращивания ресниц в 2025 году не ограничиваются только длиной или объемом. Теперь акцент сделан на естественность, удобство и готовность ресниц «работать» в любых условиях — будь то жаркое солнце, спортивные тренировки или вечерний выход. Эти новые тенденции отражают желания девушек выглядеть не только красиво, но и практично.

Мокрый эффект (Wet Look)

В 2025 году мокрый эффект занял лидирующие позиции среди стилей наращивания. Это стиль, который имитирует вид только что накрашенных тушью ресниц с лёгким глянцевым блеском. Мокрый эффект создаётся благодаря особой технике формирования пучков и плотному расположению ресниц друг к другу. Он идеально подходит для девушек, которые хотят добавить выразительности и обаяния, но при этом не перегружать взгляд. Этот эффект стал невероятно популярным благодаря своей универсальности и возможности сочетания с любым образом.

Мокрый эффект достигается с помощью ресниц средней толщины (0,07 мм), которые склеиваются в пучки и располагаются очень близко друг к другу. Это позволяет создать эффект сплошной линии ресниц, который выглядит насыщенно, но не громоздко. Данный стиль отлично работает как для повседневного макияжа, так и для вечерних выходов, где важен выразительный, но естественный взгляд.

Удлиненные уголки — нежная элегантность Fox Eyes

Для любителей естественности и минимализма, удлинённые уголки — это тренд, который предлагает лёгкий лифтинг-эффект без сильных изменений в общем образе. Этот стиль идеально подходит для начинающих и для тех, кто не готов к радикальным переменам, но всё же хочет добавить немного выразительности своему взгляду. В отличие от других стилей, этот эффект выглядит мягко, создавая естественную форму, которая идеально подходит для повседневного использования.

Ресницы наращиваются только на наружных уголках глаз, что помогает сделать глаза визуально более открытыми и яркими. С помощью этого стиля можно добиться лёгкого лифтинга и удлинения внешних уголков, что придает глазам привлекательную элегантность. Это тренд, который идеально подходит для тех, кто стремится к естественной красоте, но не хочет отставать от модных тенденций.

Современные подходы к наращиванию: от естественности до драматизма

Классическое наращивание ресниц также сохраняет свою популярность, но теперь оно стало более утонченным и незаметным. В 2025 году ресницы толщиной 0,05-0,07 мм становятся основным выбором для тех, кто хочет выглядеть естественно и в то же время подчеркнуть красоту глаз. Такие ресницы идеально подходят для девушек, которым важно, чтобы макияж выглядел максимально натурально, но при этом визуально улучшал форму глаз.

Контрастные решения, такие как глубокий черный и коричневые оттенки, продолжают быть актуальными. Чёрный цвет подходит для вечерних выходов, тогда как коричневые оттенки создают более мягкий и естественный образ. Этот выбор предоставляет множество вариантов для создания как ярких, так и сдержанных образов, что позволяет каждому выбрать то, что ему ближе.

Эффект туши и аниме-стиль: смелые решения для тех, кто хочет выделиться

В 2025 году эффект туши также претерпел изменения. Современная версия этого стиля подразумевает создание «полувлажного» эффекта, без перегрузки с блеском. Этот стиль позволяет создать вид, как если бы вы только что накрасили ресницы дорогой тушью, но эффект держится в течение всего дня, не требуя обновлений. Это решение подходит тем, кто хочет добиться эффекта свежего макияжа, но с более стойким результатом.

Для самых смелых девушек трендом становятся аниме-ресницы. Этот стиль, вдохновленный японской анимацией, включает яркие цветные акценты и подчёркнутую графичность ресниц. С его помощью можно создать яркие образы для фестивалей и тематических вечеринок, а также выделиться среди толпы. Этот стиль подходит для тех, кто не боится экспериментов и желает по-настоящему выразить свою индивидуальность.

Практические рекомендации для мастеров lash-индустрии

Теперь, когда мы разобрали основные тренды наращивания ресниц в 2025 году, важно отметить, как мастера могут адаптироваться к этим изменениям и предложить клиентам лучшие услуги. Важно не только быть в курсе последних модных тенденций, но и постоянно улучшать свои навыки, чтобы удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Для этого стоит обновить свои знания и методы работы, а также инвестировать в качественные материалы и инструменты.

Обновление портфолио и техники

Для того чтобы соответствовать актуальным трендам наращивания ресниц 2025 года, мастерам стоит обновить свои навыки и освоить новые техники. Среди них — создание мокрого эффекта, работа с ультратонкими ресницами и использование цветных ресниц. Мастерам также стоит регулярно обновлять своё портфолио, чтобы привлекать новых клиентов. Важно помнить, что использование актуальных материалов и техник помогает создать устойчивую клиентскую базу и удерживать интерес к вашим услугам.

Материалы и инструменты для трендовых стилей

Чтобы создать актуальные тренды наращивания, мастерам понадобятся ресницы разных толщин (0,05-0,07 мм), длины от 6 до 18 мм и разнообразные изгибы. Качество материалов играет ключевую роль, особенно в жаркую погоду, когда ресницы должны быть лёгкими и не создавать дискомфорт. Чтобы достичь стойкого эффекта, необходимо использовать высококачественные клеи и инструменты, которые позволяют мастеру работать с любой техникой и создавать желаемый результат.

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